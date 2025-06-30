¿Qué es la gestión de accesos?

La gestión de accesos y la gestión de identidades constituyen los dos pilares de una disciplina más amplia de ciberseguridad: la gestión de identidades y accesos (IAM). La IAM se ocupa de aprovisionar y proteger las identidades digitales y los permisos de los usuarios en un sistema informático.

La gestión de identidades consiste en crear y mantener las identidades de todos los usuarios de un sistema, tanto humanos (empleados, clientes o contratistas) como no humanos (agentes de IA, dispositivos IoT y endpoints o cargas de trabajo automatizadas).

La gestión de acceso consiste en facilitar a estos usuarios un acceso seguro a los datos, recursos locales y aplicaciones y activos basados en la nube de una organización. Las funciones principales de la gestión de acceso son la administración de las políticas de acceso de los usuarios, la autenticación de sus identidades y la autorización para que lleven a cabo determinadas acciones en un sistema.

Con el auge del cloud computing, las soluciones de software como servicio (SaaS), el teletrabajo y la IA generativa, la gestión del acceso se ha convertido en un componente fundamental de la seguridad de las redes. Las organizaciones deben permitir que más usuarios accedan a más recursos desde más ubicaciones, al tiempo que evitan las vulneraciones de datos y mantienen alejados a los usuarios no autorizados.