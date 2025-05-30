Los ataques DDoS pueden desconectar las aplicaciones, sitios web, servidores y otros recursos de una organización, interrumpir el servicio para los usuarios y costar mucho dinero en términos de pérdida de negocios y daño a la reputación.

Los ataques DDoS también pueden impedir que las organizaciones cumplan sus acuerdos de nivel de servicio (SLA), lo que puede ahuyentar a los clientes. Si los sistemas de una organización no están disponibles bajo demanda, los usuarios pueden decidir llevar su negocio a otra parte.

Estas ciberamenazas se dirigen cada vez más a infraestructura crítica, como los servicios financieros y los servicios públicos. Un estudio reciente informó de que los ataques DDoS contra infraestructuras críticas han aumentado un 55 % en los últimos cuatro años.

Además, los ataques DDoS se utilizan a menudo como tapadera para ciberataques aún más dañinos. Por ejemplo, los hackers a veces lanzan un ataque DDoS para distraer a la víctima y poder implementar ransomware en una red mientras el equipo de ciberseguridad está ocupado con el ataque DDoS.

Las soluciones de mitigación DDoS y los servicios de protección DDoS pueden ayudar a las organizaciones a detener muchos de estos ataques por completo, evitando interrupciones en sectores y servicios clave. Si no pueden detener un ataque, pueden reducir significativamente el tiempo de inactividad para ayudar a garantizar la continuidad del negocio.

Las soluciones modernas de protección DDoS pueden ayudar a defender los activos en las instalaciones y basados en la nube, lo que permite a las organizaciones proteger los recursos independientemente de dónde se encuentren.