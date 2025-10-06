¿Qué es una red de entrega de contenidos (CDN)?

Una red de entrega de contenidos es una red de servidores dispersos geográficamente para aumentar la velocidad del rendimiento web localizando copias de contenido web más cercanas a los usuarios o facilitando la entrega de contenido dinámico (p. ej.: fuentes de vídeo en directo).
Cada servidor CDN está ubicado en lo que se denomina la «periferia de la red», más cerca de los usuarios que el servidor de host, que es donde se origina el sitio web. Por esta razón, los servidores CDN a menudo se denominan «servidores periféricos». Cada servidor almacena o guarda en caché copias de un subconjunto del contenido web (archivos HTML, imágenes, audio, vídeo, aplicaciones) del servidor de host. Al reducir la distancia entre este contenido y los usuarios, la red de entrega de contenidos ayuda al editor del sitio web a proporcionar una mayor velocidad de rendimiento, reducir el tiempo de carga para los usuarios y controlar sus propios costes y consumo de ancho de banda.
Las organizaciones suelen comprar servicios de CDN a proveedores de CDN, que mantienen sus propias redes de servidor.
En el vídeo ¿Qué es una red de entrega de contenidos?, Ryan Sumner, arquitecto jefe de IBM, analiza un caso de ejemplo en el que una CDN acelera el tiempo de carga de las páginas para los usuarios distribuidos a nivel global:
Para obtener una descripción más detallada de cloud computing y las redes periféricas, lea las publicaciones del blog Cloud at the Edge y Rounding out the Edges.
Las CDN proporcionan tiempos de carga más rápidos, un menor consumo de ancho de banda y muchas otras ventajas útiles para los editores web:
Mejor conectividad y escalabilidad para editores web: las redes de entrega de contenidos proporcionan a los usuarios de los sitios tiempos de carga de contenido más rápidos. Para los editores web, esto equivale a más vistas de página, picos de tráfico, una mayor implicación del cliente y una tasa menor de abandono del sitio.
Menor consumo de ancho de banda: los hosts web cobran a las organizaciones por los datos transferidos desde el servidor de origen. Al almacenar copias del contenido más cerca de los usuarios, las CDN permiten menos transferencias de datos desde el servidor de origen, lo que reduce el consumo y los costes de ancho de banda de una organización.
Menos latencia: la latencia se refiere al retardo entre el momento en el que solicitan los datos de un sistema y el momento en el que el sistema comienza a enviarlos como respuesta. A mayor distancia entre un usuario que solicita contenido web y el servidor que lo suministra, puede haber mayor latencia. Dado que los servidores de red de entrega de contenidos almacenan las memorias caché del contenido web más cerca de los usuarios, pueden reducir la latencia y mejorar el rendimiento.
Mejor respuesta a picos de tráfico: una campaña de marketing eficaz, una oferta por tiempo limitado, un vídeo que se vuelve viral... este tipo de elementos pueden crear un aumento repentino (previsto o inesperado) en la demanda de contenido. Las redes de entrega contenido utilizan equilibrio de carga para distribuir esta demanda entre los servidores de forma que se evite la sobrecarga de cualquier servidor. El equilibrio de carga también permite evitar que los picos o aumentos repentinos de demanda afecten al rendimiento del sitio web.
Soporte de infraestructura externalizado: al confiar en una CDN, las organizaciones no tiene que gastar tiempo, capital humano o dinero en la creación y el mantenimiento de su propia red de servidores distribuidos geográficamente.
Mejoras de seguridad: las redes de entrega de contenido emplean herramientas de análisis y automatización que pueden detectar ataques de denegación de servicio distribuida (DDoS), ataques de intermediario (man-in-the-middle) , problemas de cortafuegos, etc.
Mayor satisfacción de usuario: los tiempos de carga lentos y los problemas de reproducción multimedia y de respuesta de la aplicación son tres de las principales razones por las que los usuarios abandonan y/o evitan los sitios web. Trabajar con una red de entrega de contenidos puede evitar o minimizar algunos de estos problemas de rendimiento, y así aumentar la probabilidad de que los consumidores de contenido estén satisfechos con sus interacciones con el sitio.
Mejoras de entrega de contenido: además de acelerar la entrega de contenido, las CDN mejoran la calidad del contenido entregado. La reproducción de vídeo, las llamadas de vídeo y el streaming de vídeo en directo pueden verse obstaculizados por una transmisión lenta, que puede causar cierto nerviosismo. El almacenamiento intermedio, la mala calidad de imagen y sonido y las transmisiones incompletas también pueden afectar a la entrega de contenido de vídeo y audio. A este respecto, las redes de entrega de contenido pueden servir de ayuda al reducir la distancia entre el contenido y el usuario y equilibrar la carga de tráfico para impedir que se sobrecarguen los diireccionadores o los servidores.
Comercio electrónico más rápido: los consumidores de comercio electrónico tienen unas expectativas muy altas en relación con las experiencias de compra en línea; esperan que las imágenes de producto se carguen rápidamente, que los métodos de pago se aprueben con agilidad y que las transacciones en cualquier teléfono móvil o dispositivo local sean sencillas. Las redes de entrega de contenidos ayudan a los minoristas B2C y B2B a suministrar de contenido de comercio electrónico y aplicaciones rápidamente durante los períodos de picos de tráfico.
Como ya se ha indicado, las CDN funcionan ayudando a los editores web a ofrecer un rendimiento más rápido y de mayor calidad para los usuarios a través de la distribución de contenido desde servidores que están más cerca de ellos que el servidor de origen del sitio web.
Por ejemplo, supongamos que su sitio web se encuentra ubicado en el Reino Unido (UK). Si alguien de los Estados Unidos (EE. UU.) accede al sitio, la CDN atiende a ese usuario desde un servidor periférico de los EE. UU., más cerca del usuario, en lugar de desde el servidor de origen de la página web, ubicado en el Reino Unido. El resultado es una mayor velocidad de rendimiento de aplicaciones web y carga de contenido, así como una mejor experiencia del usuario.
Más de la mitad de todo el tráfico web se presta a través de redes de entrega de contenidos, un porcentaje que no deja de aumentar a medida que las empresas amplían su alcance global y ofrecen tipos de contenido más variados. Las CDN también distribuyen las cargas de tráfico para que ningún servidor único se sobrecargue con solicitudes de tráfico. Empresas de juegos, creadores de aplicaciones en cloud, medios de streaming en directo bajo demanda y otros servicios multimedia, sitios de comercio electrónico con un alcance global... a medida que aumentan las necesidades de consumo digital, van aumentando los propietarios de contenido que confían en CDN para prestar un mejor servicio a los usuarios.
Las CDN ofrecen, principalmente, una mejor entrega de contenido web, pero los proveedores de CDN ofrecen servicios adicionales que complementan a la entrega de contenido.
Servicios de seguridad
Las CDN pueden proporcionar protección ante DDOS a centros de datos y sitios web.
En un ataque DDoS, los atacantes intentan saturar los servidores DNS de un dominio con más tráfico del que estos pueden gestionar, con el objetivo de interrumpir o degradar el servicio. Las CDN utilizan análisis y automatización para supervisar estos ataques y responder limitando los índices de solicitud (el número de solicitudes de información que puede realizar un HTTP en un periodo de tiempo especificado).
En un ataque man in the middle (MITM), el atacante intenta interceptar o alterar la comunicación entre el servidor de origen, los servidores CDN y los usuarios del sitio web. Los ataques MITM se pueden producir en diferentes puntos de la red, pero las CDN ayudan a mitigar los MITM al adoptar los protocolos Secure Sockets Layer (SSL) y Transport Layer Security (TLS) para proteger las comunicaciones entre la CDN y el servidor de origen del sitio web, así como entre la CDN y el ISP.
CDN privadas
Si trabaja con una red de entrega de contenidos, lo más probable es que comparta funcionalidad de red con otros clientes de CDN. Sin embargo, algunas CDN ahora ofrecen CDN privadas, que proporcionan al cliente sus propios recursos dedicados de CDN. Las CDN privadas pueden resultar interesantes para aquellas organizaciones que tengan requisitos estrictos de seguridad o requisitos geográficos específicos, o que simplemente quieran contar con sus propios servidores periféricos dedicados para disfrutar de una alta disponibilidad y no sufrir problemas de latencia.
Analítica
Las redes de entrega de contenido pueden ofrecer análisis en tiempo real para supervisar el tráfico del sitio web y recopilar métricas sobre los visitantes de un sitio. El objetivo es monitorizar el comportamiento del usuario. Con esa información, los creadores de sitios web y aplicaciones web pueden optimizar el contenido para los usuarios, mejorar el servicio del sitio y dirigir iniciativas de marketing a usuarios específicos.
Todos los proveedores de redes de entrega de contenidos mantienen su propia estructura de precios. La mayoría cobran una tarifa mensual que depende de los gigabytes de datos transferidos desde los servidores periféricos a los usuarios. Las tarifas varían según el destino (la región donde se aloja el contenido almacenado en memoria caché y donde los usuarios acceden a él). Los proveedores también tienen diferentes políticas de almacenamiento; algunos cobran tarifas de almacenamiento, mientras que otros no.
Los proveedores más importantes de CDN indican los precios en sus sitios web. En la mayoría de los proveedores, la tarifa por gigabyte es menor cuanto mayor es el total de gigabytes de datos transferidos. Los principales proveedores de CDN también cobran a sus clientes únicamente el ancho de banda que se utiliza cada mes, de modo que la facturación refleja el uso real del servicio.
Hay ciertos proveedores que incluso ofrecen niveles gratuitos de servicio. Las características que se incluyen en ese nivel de servicio gratuito son muy diferentes según el proveedor. Tanto los niveles de servicio gratuitos como los de pago incluyen acuerdos de nivel de servicio (SLA) específicos. Los principales proveedores de CDN tienden a ofrecer un 99,9 % de tiempo de actividad a los clientes.
Antes de elegir un proveedor de CDN, debe conocer su estructura de precios y sus SLA. Dado que la mayoría de los proveedores cobran en función del ancho de banda real utilizado, calcule el uso antes de elegir un servicio para hacerse una idea general de cuáles serán los costes mensuales. Hay calculadoras de precios de CDN en línea que le ayudarán a comparar los precios entre los principales proveedores en función de los cálculos de ancho de banda y el uso de ancho de banda por región geográfica.
No todos los editores web necesitan una CDN. El sitio web de un distrito escolar local, por ejemplo, puede no necesitar una CDN, porque la mayoría de los usuarios accederán al sitio desde una ubicación cercana.
Sin embargo, si tiene un sitio web con mucho contenido multimedia, un grupo de usuarios dispersos geográficamente o contenido esencial que requiere una entrega rápida, una CDN puede ser su mejor opción.
La proliferación de proveedores de redes de entrega de contenidos se ha visto impulsada por un aumento en los tipos de contenido y los dispositivos utilizados para acceder a dicho contenido. Entre los proveedores más importantes, se incluyen los siguientes:
Para elegir un proveedor de CDN, debe tener en cuenta el tamaño y la distribución de su red, la correspondencia de las ubicaciones de los servidores (denominadas puntos de presencia o PoP) con las ubicaciones de los usuarios del sitio, la disponibilidad del soporte al cliente, los precios y los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Además, tenga también en cuenta si el proveedor ofrece servicios adicionales que puedan ser útiles para su organización, como servicios adicionales de seguridad y análisis.
El alojamiento de redes de entrega de contenido describe los servidores en red de un proveedor de CDN que alojan contenido web seleccionado de un sitio web. Mientras que el alojamiento de sitios web generalmente se refiere a un solo servidor, el alojamiento de CDN incluye muchos servidores conectados en red. El alojamiento de CDN aumenta el alojamiento de sitios web mediante el almacenamiento en memoria caché de contenido en servidores de red que están geográficamente más cerca de los usuarios del sitio web. Esto difiere de los servidores web, que alojan todo el sitio en el servidor de origen. El alojamiento de CDN puede, por lo tanto, suministrar contenido a los usuarios más rápido que el servidor de origen del sitio web.
No todas las organizaciones pueden justificar el coste de trabajar con una red de entrega de contenidos. Las CDN de código abierto suponen una opción más económica, pero que requiere más tiempo y mano de obra. Con las CDN de código abierto, puede vincularlas a bibliotecas de contenido, como CSS o marcos de JavaScript. Las CDN de código abierto alojan elementos de infraestructura de sitio web en servidores CDN. Los administradores de contenido del sitio web pueden acceder a ese contenido de forma gratuita. Las CDN de código abierto no alojan el contenido original de su sitio web. Sin embargo, pueden mejorar la entrega de contenido acercando a los usuarios los elementos estructurales web comunes que utilice el sitio.
Para los operadores de sitio web que requieren un almacenamiento sólido de contenido, los proveedores de red de entrega de contenidos ofrecen clústeres de almacenamiento que se integran con sus servidores periféricos o de red. Esta funcionalidad de almacenamiento puede interesar a los operadores de sitios web si suministran archivos estáticos grandes, como vídeos o archivos de instalación. Al almacenar estos archivos más cerca del usuario, el almacenamiento de CDN ofrece un mejor servicio y descargas más rápidas. Estas opciones de almacenamiento también alivian la carga de tráfico en el servidor de origen al disminuir las solicitudes de carga y direccionarlas a los servidores periféricos de CDN en su lugar.
