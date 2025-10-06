¿Qué es la latencia?

Mantener baja la latencia de una red es importante porque afecta directamente a la productividad, la colaboración, el rendimiento de las aplicaciones y la experiencia del usuario. Cuanto mayor es la latencia (y más lentos los tiempos de respuesta), más se resienten estos aspectos. Ahora que las empresas apuestan cada vez más por la transformación digital y dependen de aplicaciones y servicios basados en la nube dentro del Internet de las cosas, una latencia baja resulta especialmente crucial.

Comencemos con un ejemplo sencillo. Si la latencia de la red provoca un rendimiento inadecuado de las aplicaciones o tiempos de carga lentos para sus clientes, es probable que estos busquen soluciones alternativas. Ahora más que nunca, tanto los usuarios particulares como las empresas esperan un rendimiento rapidísimo. Si su organización utiliza aplicaciones empresariales que se basan en datos en tiempo real extraídos de distintas fuentes para hacer recomendaciones sobre la dotación de recursos, una latencia alta puede provocar ineficiencias. Estas ineficiencias pueden repercutir negativamente en el rendimiento y el valor de las aplicaciones.

Todas las empresas prefieren una latencia baja. No obstante, existen sectores y casos de uso para los cuales una latencia baja es especialmente fundamental porque dependen de datos de sensores o funcionan con computación de alto rendimiento. Por ejemplo, la fabricación automatizada, las operaciones remotas por vídeo (piense en las cámaras que se usan en las operaciones médicas), el streaming en vivo o el comercio de alta frecuencia.

Una latencia alta puede generar sobrecostes. Supongamos que su objetivo es mejorar el rendimiento de sus aplicaciones y su red aumentando o reasignando la inversión en computación, almacenamiento y redes. Si no aborda los problemas de latencia existentes, puede acabar pagando una factura mayor sin notar mejoras en el rendimiento, la productividad o la satisfacción del cliente.