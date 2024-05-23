Soluciones IoT

Cree y amplíe aplicaciones que aprovechen los datos y la analítica de sus dispositivos y sensores conectados
IoT e IBM® Cloud están creando oportunidades de crecimiento
El

Internet de las cosas (IoT) es  los miles de millones de dispositivos físicos en todo el mundo que ahora están conectados a Internet, todos recopilando y compartiendo datos.

Al combinar datos del IoT con  las tecnologías de IBM Cloud, las empresas pueden extraer insights valiosos para mejorar prácticamente todos los aspectos de sus operaciones y permitir nuevos modelos de negocio innovadores.
Su dispositivo o gateway

Comience con su dispositivo y conéctelo con una receta de IBM Cloud.
MQTT y HTTP

Conéctese a IBM Cloud mediante MQTT o HTTP abiertos y ligeros.
IBM Watson® IoT Platform

Gestione los dispositivos conectados para que sus aplicaciones puedan acceder a datos históricos y en vivo.
REST y API en tiempo real

Use API altamente seguras para conectar sus aplicaciones con datos de sus dispositivos.
Su aplicación y analítica

Cree aplicaciones de analítica en IBM Cloud, otra nube o sus propios servidores.
Comience pequeño, escale rápidamente

Conéctese, recopile y comience a procesar datos de IoT de forma rápida y sencilla con IBM Watson IoT® Platform.

 Valor de sus datos del IoT
Visualice, analice y actúe

Aproveche el servicio de analítica para la visualización y la analítica basada en IA en la nube.

Rastreabilidad digital

IBM Blockchain está ayudando a mantener la confianza en la cadena de suministro de alimentos.

Gestión de activos empresariales

Mantenga la visibilidad y el control de los activos inteligentes en sus operaciones con IoT e IA.

Gestión de instalaciones

Vuelva a imaginar el espacio para satisfacer las necesidades en constante cambio en sus bienes raíces e instalaciones.

Ingeniería de sistemas

Escale sus procesos de ingeniería a lo largo del ciclo de vida del producto con insights basados en IA.

Próximos pasos

Empiece hoy. Dé los primeros pasos hacia una mejor comprensión de sus activos, procesos y datos.

