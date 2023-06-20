¿Qué es el edge computing?

Edge computing es un marco informático distribuido que acerca las aplicaciones empresariales a fuentes de datos, como dispositivos IoT o servidores periféricos locales. Esta proximidad a los datos en su origen puede reportar grandes beneficios empresariales, como la obtención más rápida de conocimiento, mejores tiempos de respuesta y mayor disponibilidad de ancho de banda.
El crecimiento explosivo y la creciente potencia de cálculo de los dispositivos IoT han dado lugar a volúmenes de datos sin precedentes. Y los volúmenes de datos siguen creciendo a medida que las redes 5G aumentan el número de dispositivos móviles conectados.
En el pasado, la promesa de la nube y la IA era automatizar y acelerar la innovación impulsando conocimientos procesables a partir de los datos. Pero la escala y la complejidad sin precedentes de los datos que crean los dispositivos conectados han superado las capacidades de las redes y las infraestructuras.
El envío de todos los datos generados por los dispositivos a un centro de datos centralizado o a la nube provoca problemas de ancho de banda y latencia. El edge computing ofrece una alternativa más eficiente; los datos se procesan y analizan más cerca del punto donde se crean. Como los datos no atraviesan una red hasta una nube o un centro de datos para ser procesados, la latencia se reduce. El edge computing (y el edge computing móvil en redes 5G) permite un análisis más rápido y exhaustivo de los datos, creando la oportunidad de obtener conocimientos más profundos, tiempos de respuesta más rápidos y mejores experiencias del cliente.
Desde los vehículos conectados hasta los bots inteligentes en las fábricas, la cantidad de datos procedentes de los dispositivos que se generan en nuestro mundo es mayor que nunca y, sin embargo, la mayoría de estos datos del IoT no se utilizan en absoluto. Por ejemplo, un estudio de McKinsey & Company reveló que una plataforma petrolífera en alta mar genera datos procedentes de 30 000 sensores, pero menos del uno por ciento de esos datos se utiliza actualmente para tomar decisiones.1
El edge computing aprovecha la creciente capacidad de computación de los dispositivos para proporcionar conocimiento profundo y análisis predictivos casi en tiempo real. Esta mayor capacidad de analytics en los dispositivos Edge puede impulsar la innovación para mejorar la calidad y aumentar el valor. También plantea importantes cuestiones estratégicas: ¿Cómo gestionar la implementación de cargas de trabajo que realicen este tipo de acciones ante una mayor capacidad de cálculo? ¿Cómo puede utilizar la inteligencia integrada en los dispositivos para influir en los procesos operativos de sus empleados, sus clientes y su empresa con mayor capacidad de respuesta? Para extraer el máximo valor de todos esos dispositivos, deben moverse al Edge volúmenes significativos de computación.
El edge computing le ayuda a desbloquear el potencial de la gran cantidad de datos sin explotar que generan los dispositivos conectados. Podrá descubrir nuevas oportunidades de negocio, aumentar la eficiencia operativa y ofrecer experiencias más rápidas, fiables y coherentes a sus clientes. Los mejores modelos de edge computing pueden ayudarle a acelerar el rendimiento analizando los datos de manera local. Un enfoque bien estudiado del edge computing puede mantener actualizadas las cargas de trabajo de acuerdo con políticas predefinidas, puede ayudar a mantener la privacidad y cumplirá las leyes y normativas sobre residencia de datos.
Pero este proceso no está exento de retos. Un modelo eficaz de edge computing debe abordar los riesgos en materia de seguridad de la red, las complejidades de la gestión y las limitaciones de la latencia y el ancho de banda. Un modelo viable debería ayudarle a:
Independientemente de la variedad de edge computing que le interese, edge en la nube, edge IoT o edge móvil, asegúrese de encontrar una solución que pueda ayudarle a alcanzar los siguientes objetivos.
Reducir administradores innecesarios, ahorrar los costes asociados e implementar el software donde y cuando sea necesario.
Aprovechar una solución de edge computing que fomente la capacidad de innovación y pueda manejar la diversidad de equipos y dispositivos del mercado actual.
Sepa que las cargas de trabajo correctas ocupan la máquina correcta en el momento adecuado. Asegúrese de que existe una forma sencilla de gobierno y aplicación de las políticas de su empresa.
Encuentre un proveedor con una plataforma multinube probada y una cartera completa de servicios diseñados para aumentar la escalabilidad, acelerar el rendimiento y reforzar la seguridad en sus implementaciones edge. Pregunte a su proveedor por los servicios ampliados que maximizan la inteligencia y el rendimiento en el edge.
Los directores de sistemas de información de la banca, la minería, el comercio minorista o casi cualquier otro sector están creando estrategias diseñadas para personalizar las experiencias del cliente, generar conocimientos y acciones con mayor rapidez y mantener la continuidad de las operaciones. Esto puede lograrse adoptando una arquitectura computacional masivamente descentralizada, también conocida como edge computing. Sin embargo, dentro de cada sector existen casos de uso particulares que impulsan la necesidad de tecnología edge.
Es posible que los bancos necesiten edge para analizar las secuencias de vídeo de los cajeros automáticos en tiempo real con el fin de aumentar la seguridad de los consumidores. Las empresas mineras pueden utilizar sus datos para optimizar sus operaciones, mejorar la seguridad de los trabajadores, reducir el consumo de energía y aumentar la productividad. Los minoristas pueden personalizar las experiencias de compra de sus clientes y comunicar rápidamente ofertas especializadas. Las empresas que utilizan servicios de quiosco pueden automatizar la distribución y gestión a distancia de sus aplicaciones basadas en quioscos, lo que ayuda a garantizar que sigan funcionando aunque no estén conectados o tengan una conectividad de red deficiente.
