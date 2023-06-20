¿Qué es el edge computing?

El crecimiento explosivo y la creciente potencia de cálculo de los dispositivos IoT han dado lugar a volúmenes de datos sin precedentes. Y los volúmenes de datos siguen creciendo a medida que las redes 5G aumentan el número de dispositivos móviles conectados.

En el pasado, la promesa de la nube y la IA era automatizar y acelerar la innovación impulsando conocimientos procesables a partir de los datos. Pero la escala y la complejidad sin precedentes de los datos que crean los dispositivos conectados han superado las capacidades de las redes y las infraestructuras.

El envío de todos los datos generados por los dispositivos a un centro de datos centralizado o a la nube provoca problemas de ancho de banda y latencia. El edge computing ofrece una alternativa más eficiente; los datos se procesan y analizan más cerca del punto donde se crean. Como los datos no atraviesan una red hasta una nube o un centro de datos para ser procesados, la latencia se reduce. El edge computing (y el edge computing móvil en redes 5G) permite un análisis más rápido y exhaustivo de los datos, creando la oportunidad de obtener conocimientos más profundos, tiempos de respuesta más rápidos y mejores experiencias del cliente.