¿Qué es el equilibrio de carga?

El equilibrio de carga se puede implementar de dos maneras. Los equilibradores de carga de hardware son dispositivos físicos que se instalan y mantienen en las instalaciones. Los equilibradores de carga de software son aplicaciones instaladas en servidores de propiedad privada o entregadas como un servicio en la nube administrado (equilibrio de carga en la nube).

En cualquier caso, los balanceadores de carga funcionan mediando las solicitudes entrantes de los clientes en tiempo real y determinando qué servidores backend son los más capaces de procesar esas solicitudes. Para evitar que un único servidor se sobrecargue, el equilibrador de carga enruta las solicitudes a cualquier número de servidores disponibles en las instalaciones o alojados en conjuntos de servidores o centros de datos en la nube.

Una vez que el servidor asignado recibe la solicitud, responde al cliente a través del equilibrador de carga. A continuación, el equilibrador de carga completa la conexión de servidor a cliente haciendo coincidir la dirección IP del cliente con la del servidor seleccionado. El cliente y el servidor pueden comunicarse y llevar a cabo las tareas solicitadas hasta que se complete la sesión.

Si hay un aumento en el tráfico de la red, un equilibrador de carga puede poner en línea servidores adicionales para satisfacer la demanda. O, si hay una actividad en la red, el equilibrador de carga puede reducir el grupo de servidores disponibles. También puede ayudar al almacenamiento en caché de la red dirigiendo el tráfico a servidores caché donde se almacenan temporalmente las peticiones anteriores de los usuarios.