¿Qué es un tejido de identidad?

Los tejidos de identidad permiten a las organizaciones integrar los sistemas de identidad dispar de diferentes aplicaciones, activos y servicios. La organización puede aplicar políticas de acceso unificadas, monitorizar la actividad de los usuarios, abordar las vulnerabilidades e implementar controles de seguridad coherentes en todos los sistemas.

Los sistemas de gestión de identidades y accesos son herramientas críticas de seguridad de identidades. Ayudan a proteger las identidades digitales, bloquean la actividad no autorizada y garantizan que las personas adecuadas puedan acceder a los recursos adecuados por los motivos adecuados.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones se encuentran administrando múltiples soluciones IAM conectadas a múltiples directorios de usuarios. Como mínimo, la mayoría de las organizaciones utilizan una solución de IAM para los usuarios internos y una solución de gestión de identidades y accesos del cliente (CIAM) independiente para los clientes y otros usuarios externos.

Pero muchas organizaciones se ocupan de más de dos sistemas de identidad. Cada aplicación heredada, proveedor de servicios en la nube y sistema local puede tener su propia solución IAM y servicio de directorio.

Estos silos de identidad proporcionan una experiencia de usuario incoherente, ya que cada sistema puede requerir credenciales, niveles de permisos y medidas de seguridad independientes.

Además, los sistemas de identidad desconectados plantean riesgos de seguridad importantes. Las identidades de los usuarios son un objetivo principal de los ciberataques. El X-Force Threat Intelligence Index informa de que el robo de credenciales es el impacto más común al que se enfrentan las víctimas de las brechas.

Sin un enfoque centralizado, puede ser difícil aplicar medidas de ciberseguridad sólidas, como la autenticación sin contraseña con claves de acceso FIDO, la autenticación basada en riesgos (RBA) y la gestión de amenazas de identidad en tiempo real. Es posible que algunos sistemas de IAM ni siquiera admitan algunas de estas medidas.

Una solución de tejido de identidad ofrece una capa unificada para administrar y proteger identidades digitales en aplicaciones, activos y proveedores de servicios en la nube. Proporciona a las organizaciones una mayor visibilidad de las cuentas y actividades de los usuarios, y un control más consistente sobre las políticas y los procesos que protegen a los usuarios en todos los sistemas, aplicaciones y plataformas.