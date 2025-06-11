¿Qué es la biometría conductual?

Los estafadores y los ciberdelincuentes atacan cada vez más a los usuarios legítimos mediante el uso de malware, phishing e ingeniería social para hacerse con credenciales y con el control de sus cuentas con fines malintencionados. Según el Informe "Cost of a Data Breach" de IBM, las credenciales robadas o comprometidas son el vector de ataque más común detrás de las vulneraciones de datos, ya que representan el 16 % de las vulneraciones.

Los métodos de autenticación biométrica conductual pueden añadir una capa adicional de seguridad a los sistemas de seguridad de identidad y detección del fraude más allá de las medidas de autenticación tradicionales, como contraseñas o claves de seguridad.

Los hackers pueden robar contraseñas y llaves USB para hacerse con el control de la cuenta de un usuario. Sin embargo, para superar un sistema biométrico conductual, deben hacerse pasar por el comportamiento de un usuario, lo que dificulta mucho más ocultar actividades sospechosas.