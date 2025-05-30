¿Qué es el criptojacking?

Los hackers utilizan código de criptojacking (un tipo de malware) para producir y recopilar criptomonedas valiosas sin incurrir en costes asociados. Básicamente, engañan a sus víctimas para que gasten sus propios recursos sin obtener ninguna de las recompensas. El criptojacking es una amenaza creciente en el panorama de la ciberseguridad. Según el Informe de ciberamenazas de Sonicwall de 2024, los incidentes de criptojacking aumentaron un 659 % en 2023.

Los recursos para extraer criptomonedas pueden ser costosos. Los ataques de criptojacking exitosos obligan efectivamente a sus víctimas inconscientes a asumir los costes del proceso de minería de criptomonedas, mientras que el criptojacker se queda con los beneficios.

Los ataques de criptojacking pueden llevarse a cabo a través de la web, a través de scripts de criptojacking basados en navegador (a menudo incrustados en código JavaScript en una página web), o a través de malware de criptojacking entregado como aplicaciones o como virus de estilo troyano a través de ataques de ingeniería social o phishing. Los escritorios, ordenadores portátiles, servidores, teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles infectados con código o software de criptojacking suelen sufrir una reducción drástica del rendimiento, lo que resulta en un tiempo de inactividad operativo además de un aumento de las facturas de electricidad.

El criptojacking es distinto a otros tipos de ciberdelincuencia. Mientras que las ciberamenazas como la exfiltración de datos o los ataques de ransomware normalmente buscan robar o apropiarse de los datos de los usuarios, el código del criptojacking roba efectivamente la potencia de procesamiento y la electricidad. El malware de criptominería está diseñado para inyectar en los objetivos un sutil código malicioso diseñado para evadir la detección durante el mayor tiempo posible.