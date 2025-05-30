¿Qué es el criptojacking?

- Blockchain: un blockchain es un libro de contabilidad digital compartido e inmutable que se utiliza para registrar y rastrear las transacciones dentro de una red y proporciona una fuente única de verdad verificada.
- Criptomoneda: la criptomoneda es un recurso digital generado al descifrar bloques cifrados de código almacenados en un blockchain. Las unidades de criptomoneda a menudo se denominan monedas o tokens, y se utilizan como compensación para los usuarios que intercambian recursos informáticos y energéticos para descifrar monedas y validar transacciones de blockchain.
- Mineros: los criptomineros (o simplemente mineros) son los usuarios que ejecutan el software de criptominería que generan nuevos token y validan las transacciones en cadena.
Lo que hace que una blockchain sea tan poderosa es la descentralización. Un blockchain público, como el que utiliza Bitcoin, no se almacena en una sola fuente. En su lugar, el blockchain se duplica en cualquier número de nodos: sistemas informáticos dispares, cada uno de los cuales ejecuta un software de criptominería que monitoriza y verifica la validez del blockchain compartido.
Cuando se realiza una transacción a través del blockchain, un determinado umbral de nodos debe validar la transacción antes de que se escriba en el libro mayor general. Este proceso garantiza que cada transacción es legítima y resuelve los problemas comunes de la moneda digital, como el doble gasto o el fraude. Aunque las identidades de los usuarios individuales pueden ser anónimas, todas las transacciones de un blockchain pública son de conocimiento público y están disponibles para cualquiera que tenga acceso.
En el caso de las criptomonedas, el blockchain también almacena algunos tokens o monedas. Estas monedas se cifran en complicados problemas matemáticos llamados bloques hash. Para generar una nueva moneda, los usuarios del sistema blockchain deben dedicar sus recursos informáticos a descifrar cada hash. Este proceso se denomina criptominería y suele requerir enormes cantidades de potencia de procesamiento. Los usuarios que utilizan sus propios recursos para generar nuevas monedas y validar las transacciones de otros usuarios se denominan mineros.
Resolver hashes criptográficos y validar transacciones puede ser costoso, tanto en términos de costes de hardware como de electricidad. Las monedas son un pago para los mineros que pagan el coste del hardware y la energía. Descifrar un bloque hash completo requiere muchos más recursos que validar una transacción. Esto significa que la verificación de transacciones se compensa a una tasa menor, calculada como un porcentaje proporcional del valor de la transacción correlacionado con los recursos necesarios.