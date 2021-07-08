Blockchain es un libro de contabilidad digital compartido e inmutable, que permite el registro de transacciones y el seguimiento de activos dentro de una red empresarial y proporciona una única fuente fiable.
Blockchain funciona como una base de datos descentralizada distribuida, con datos almacenados en varios ordenadores, lo que la hace resistente a la manipulación. Las transacciones se validan a través de un mecanismo de consenso, lo que garantiza el consenso en toda la red.
En la tecnología blockchain, cada transacción se agrupa en bloques, que luego se vinculan entre sí, formando una cadena segura y transparente. Esta estructura garantiza la integridad de los datos y proporciona un registro a prueba de manipulaciones, lo que hace que blockchain sea ideal para aplicaciones como las criptomonedas y la gestión de la cadena de suministro.
El beneficio clave de blockchain radica en su capacidad para proporcionar seguridad, transparencia y confianza sin depender de intermediarios tradicionales, como bancos u otros terceros. Su diseño reduce el riesgo de fraude y errores, lo que lo hace especialmente valioso en sectores en los que las transacciones seguras son crítico, como las finanzas y la sanidad. Además, blockchain ayuda a las empresas a mejorar la eficiencia y reducir los costes mediante la racionalización de los procesos y la mejora de la responsabilidad.
La tecnología blockchain comenzó con la introducción de Bitcoin en 2008, creada por una figura o grupo anónimo conocido como Satoshi Nakamoto. La tecnología subyacente de Bitcoin se diseñó como una moneda digital descentralizada para permitir transacciones entre pares sin la necesidad de un intermediario de confianza como un banco. El blockchain sirvió como un libro de contabilidad público, donde se registraban de forma segura todas las transacciones, lo que evitaba el doble gasto, un problema clave para las monedas digitales en ese momento.
Con el desarrollo de plataformas como Ethereum en 2015, blockchain comenzó a admitir contratos inteligentes: contratos digitales almacenados en una blockchain que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen los términos y condiciones predeterminados.
Este desarrollo amplió las aplicaciones de blockchain en el mundo real, extendiéndose a áreas como el inmueble, las finanzas, la gestión de la cadena de suministro, la atención médica y incluso los sistemas de votación. Con el tiempo, blockchain ha crecido mucho más allá de sus raíces en criptomonedas, convirtiéndose en un actor clave en las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT).
Hoy en día, blockchain continúa evolucionando, con avances continuos destinados a mejorar la escalabilidad, la privacidad y su integración con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT).
Según un informe de Statista, se prevé que la tecnología blockchain crezca casi un billón de dólares estadounidenses para 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 56,1 % desde 20211.
La tecnología blockchain ofrece varios beneficios que transforman las operaciones de las empresas, mejorando la confianza, la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia en múltiples sectores.
Estos son algunos de los principales beneficios de blockchain:
Blockchain crea una red segura y exclusiva para miembros, lo que garantiza un acceso preciso y oportuno a los datos. Los registros confidenciales se comparten solo con miembros autorizados de la red, lo que fomenta la confianza y crea visibilidad de extremo a extremo en todo el sistema.
Se requiere consenso entre los miembros de la red para validar la precisión de los datos, y todas las transacciones validadas son inmutables y se registran permanentemente. Esta capacidad garantiza que no se pueda eliminar ninguna transacción, ni siquiera por parte de un administrador del sistema.
Blockchain ofrece trazabilidad instantánea con un registro de auditoría transparente del recorrido de un activo. En los sectores que priorizan la sostenibilidad, permite compartir directamente los datos de procedencia, verificando las prácticas éticas. También puede revelar ineficiencias en la cadena de suministro, como retrasos, lo que impulsa una mayor responsabilidad.
Con un libro mayor distribuido compartido entre los miembros de la red, se elimina la necesidad de conciliaciones de registros que consumen mucho tiempo. Los contratos inteligentes, que se almacenan en blockchain, pueden automatizar procesos y acelerar las transacciones.
Los contratos inteligentes facilitan la automatización fluida de las transacciones, mejorando la eficiencia y acelerando los procesos en tiempo real. Cuando se cumplen las condiciones predefinidas, se activa automáticamente el siguiente paso, lo que reduce la necesidad de intervención manual.
La tecnología blockchain contiene varias características clave que mejoran la seguridad, la transparencia y la eficiencia en las transacciones y la gestión de datos:
Todos los participantes de la red tienen acceso al libro de contabilidad distribuido y a su registro inmutable de transacciones. Este libro mayor compartido registra las transacciones solo una vez, lo que elimina la duplicación de esfuerzos típica de las redes empresariales tradicionales.
Ningún participante puede cambiar o alterar una transacción después de que se haya registrado en el libro de contabilidad compartido. Si un registro de transacción incluye un error, se debe agregar una nueva transacción para revertir el error y ambas transacciones serán visibles.
Los contratos inteligentes son acuerdos autoejecutables almacenados en blockchain, donde los términos se escriben en código y se ejecutan automáticamente cuando se cumplen las condiciones predefinidas. Se pueden utilizar para diversos fines, como la transferencia de bonos corporativos o la activación de pagos de seguros de viaje. Al automatizar estos procesos, los contratos inteligentes aceleran las transacciones, reducen la necesidad de intermediarios y garantizan la transparencia y la seguridad.
La criptografía de clave pública es un método utilizado para proteger las transacciones y los datos en el blockchain aprovechando dos claves criptográficas: una clave pública y una clave privada. La clave pública sirve como dirección para recibir criptomonedas o datos, mientras que la clave privada es una clave confidencial que otorga control sobre los recursos digitales asociados. El titular de la clave privada puede autorizar transacciones, proporcionando seguridad y verificando la propiedad, mientras que la clave pública permite a otros enviar fondos o datos a la dirección correcta.
La tecnología blockchain registra las transacciones de forma segura vinculando bloques de datos. Cada bloque contiene detalles importantes sobre los movimientos de activos y garantiza la integridad de todo el proceso. Así es como funciona.
Cada transacción se registra como un "bloque" de datos en el blockchain. Estos bloques capturan detalles clave sobre el movimiento de activos, ya sean tangibles (como un producto) o intangibles (como la propiedad intelectual). Los datos dentro de cada bloque incluyen información crítica, como quién, qué, cuándo, dónde, la cantidad de la transacción y condiciones específicas como la temperatura de un envío de alimentos.
Además, cada bloque cuenta con una marca de tiempo, que registra el momento exacto en que se añade la transacción al blockchain. Esta marca de tiempo garantiza el orden cronológico de las transacciones y añade una capa adicional de verificabilidad a los datos, evitando cualquier alteración retrospectiva de la información registrada.
Cada bloque está vinculado al bloque anterior y al siguiente, creando una cadena segura de datos. Esta cadena se realiza mediante hashes criptográficos, identificadores únicos para cada bloque. El hash de un bloque incluye datos del bloque anterior, lo que garantiza la secuencia y el momento exactos de cada transacción. El hash criptográfico hace que sea casi imposible alterar cualquier bloque sin cambiar todos los bloques posteriores, lo que garantiza la integridad de todo el proceso.
Los bloques se agrupan en una cadena irreversible conocida como blockchain. Cada nuevo bloque refuerza la seguridad y validación del anterior, reforzando toda la cadena. Esta arquitectura basada en Bitcoin es lo que hace que los sistemas descentralizados sean tan seguros y fiables.
Los nodos de la red blockchain validan y mantienen el blockchain confirmando la validez de cada transacción a través de algoritmos de consenso, lo que garantiza que el sistema permanezca seguro e inmutable. La prueba de trabajo (PoW) y la prueba de participación (PoS) son algunos de los algoritmos de consenso más utilizados en las redes blockchain, cada uno de los cuales ayuda a proteger el sistema mientras valida las transacciones.
Con cada nuevo bloque, blockchain se vuelve más seguro, lo que hace casi imposible cambiar las transacciones anteriores. Esta inmutabilidad proporciona un libro mayor fiable y transparente en el que pueden confiar todos los miembros de la red, lo que evita el fraude y garantiza que todos los registros de transacciones sean precisos e inalterables.
Hay varias formas de construir una red blockchain. Pueden ser públicos, privados, autorizados o creados por un consorcio:
Los protocolos de blockchain son el conjunto de reglas que rigen cómo se registran, comparten y protegen los datos dentro de una red blockchain. Estos protocolos establecen la base para el funcionamiento de la red. Sin embargo, para beneficiarse de estos protocolos, los desarrolladores necesitan una plataforma que proporcione el entorno y las herramientas para crear, implementar e interactuar con aplicaciones descentralizadas (dApps).
Por lo tanto, las plataformas de blockchain se basan en estos protocolos y ofrecen la infraestructura y los servicios necesarios para crear y ejecutar aplicaciones dentro del ecosistema blockchain. Mientras que los protocolos definen la funcionalidad principal, las plataformas amplían esta funcionalidad al permitir el desarrollo de soluciones prácticas.
Los protocolos y plataformas de blockchain a menudo se superponen, ya que las plataformas suelen depender de protocolos específicos para operar.
Este es un resumen de los protocolos y plataformas blockchain más comunes:
Hyperledger Fabric, un proyecto de código abierto de la Linux Foundation, es el marco modular de blockchain y se ha convertido en el estándar no oficial para plataformas blockchain empresariales como IBM® Blockchain Platform. Concebida como base para el desarrollo de aplicaciones de nivel empresarial y estrategias sectoriales, la arquitectura abierta y modular de Hyperledger Fabric utiliza componentes plug-and-play para adaptarse a una amplia gama de casos de uso.
Ethereum es una plataforma blockchain descentralizada y de código abierto que permite a los desarrolladores crear e implementar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Ethereum Enterprise está diseñado específicamente para aplicaciones empresariales de blockchain.
Corda es una plataforma de contabilidad distribuida diseñada para empresas, que permite transacciones seguras y privadas en redes autorizadas. Permite a las organizaciones compartir datos y ejecutar acuerdos solo con las partes relevantes, lo que lo hace ideal para sectores como las finanzas, la sanidad y la gestión de la cadena de suministro. Corda prioriza la privacidad, la escalabilidad y el cumplimiento normativo.
Quorum es una plataforma blockchain de código abierto basada en Ethereum, diseñada para uso empresarial. Proporciona alta privacidad y escalabilidad, lo que permite a las empresas ejecutar contratos inteligentes y realizar transacciones de forma segura dentro de una red privada. Quorum admite características como la privacidad de las transacciones y mecanismos de consenso más rápidos, lo que lo hace ideal para instituciones financieras donde la confidencialidad y el cumplimiento normativo son cruciales.
Al crear una aplicación empresarial de blockchain, es esencial contar con una estrategia integral de seguridad de blockchain que utilice marcos de ciberseguridad, servicios de garantía y buenas prácticas para reducir los riesgos contra ataques y fraudes. Esta estrategia debe abarcar áreas clave como la gestión de identidades y accesos (IAM), garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los componentes críticos y emplear técnicas de cifrado sólidas para la protección de datos. Además, la adopción de mecanismos de consenso eficaces que sean resistentes a los ataques es crucial para mantener la integridad de la red.
Otros imperativos de seguridad importantes incluyen los siguientes:
Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada que permite transacciones entre pares sin una autoridad central. Utiliza blockchain como infraestructura subyacente, actuando como un libro mayor distribuido que registra y verifica todas las transacciones de Bitcoin.
Como la criptomoneda más conocida, Bitcoin desempeña un papel central en el ecosistema blockchain, pero también forma parte de un mercado más amplio y en evolución. Los precios en el espacio de Bitcoin y criptomonedas son muy volátiles, y factores como los avances tecnológicos, el sentimiento del mercado, la demanda de los inversores y los cambios normativos desempeñan un papel importante.
La combinación de blockchain e IA crea nuevas oportunidades para empresas de diversos sectores. Al utilizar el libro mayor inmutable y la descentralización de blockchain, la IA puede mejorar la transparencia y la seguridad de los datos, abordando desafíos como la IA explicable explicable IA.
Por ejemplo, en la gestión de la cadena de suministro, blockchain garantiza la trazabilidad y la autenticidad de los productos, mientras que la IA analiza los datos para predecir la demanda y optimizar la logística. La IA ayuda a automatizar las evaluaciones de riesgos en los servicios financieros, mientras que blockchain protege las transacciones y garantiza el cumplimiento.
Más allá de estas aplicaciones, la integración de blockchain e IA también está avanzando significativamente en sectores como el sanitario. Los proveedores sanitarios están utilizando la IA para analizar los datos de los pacientes para tratamientos personalizados y blockchain para garantizar la privacidad y seguridad de los registros médicos. Esta convergencia mejora la confianza, aumenta la eficiencia y respalda la automatización de procesos, lo que conduce a operaciones comerciales más rápidas y confiables en todos los sectores.
Hyperledger Fabric es un marco de blockchain modular y de código abierto para desarrollar aplicaciones de nivel empresarial con estrategias del sector.
Gobiernos, empresas e instituciones utilizan la blockchain para habilitar una infraestructura segura y de confianza para la identidad digital y las credenciales.
Blockchain es una red "trustless" que proporciona mayor seguridad, transparencia y automatización
Home Depot implementa la tecnología de IBM Blockchain para resolver disputas entre proveedores y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.
IPwe utiliza IBM Blockchain e IA para crear un mercado de patentes global transparente, con la ayuda de IBM para aumentar la visibilidad y la flexibilidad.
IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition proporciona SLA y soporte empresarial 24x7 para Hyperledger Fabric, el estándar de facto para plataformas blockchain empresariales de la Fundación Linux.
IBM Blockchain ayuda a los socios de la cadena de suministro a compartir datos fiables a través de soluciones blockchain autorizadas, lo que aumenta la transparencia y la confianza.
IBM Consulting es una consultora global que trabaja codo con codo con los clientes para diseñar, construir y operar negocios de alto rendimiento.
Descubra cómo IBM Blockchain puede transformar sus operaciones empresariales, agilizar los procesos y mejorar la confianza con soluciones líderes en el sector. Manténgase al tanto de los últimos conocimientos y actualizaciones adaptadas a las necesidades de su sector.