Blockchain funciona como una base de datos descentralizada distribuida, con datos almacenados en varios ordenadores, lo que la hace resistente a la manipulación. Las transacciones se validan a través de un mecanismo de consenso, lo que garantiza el consenso en toda la red.

En la tecnología blockchain, cada transacción se agrupa en bloques, que luego se vinculan entre sí, formando una cadena segura y transparente. Esta estructura garantiza la integridad de los datos y proporciona un registro a prueba de manipulaciones, lo que hace que blockchain sea ideal para aplicaciones como las criptomonedas y la gestión de la cadena de suministro.

El beneficio clave de blockchain radica en su capacidad para proporcionar seguridad, transparencia y confianza sin depender de intermediarios tradicionales, como bancos u otros terceros. Su diseño reduce el riesgo de fraude y errores, lo que lo hace especialmente valioso en sectores en los que las transacciones seguras son crítico, como las finanzas y la sanidad. Además, blockchain ayuda a las empresas a mejorar la eficiencia y reducir los costes mediante la racionalización de los procesos y la mejora de la responsabilidad.