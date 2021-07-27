¿Cuáles son los beneficios de blockchain?

Los beneficios de blockchain aumentan la confianza, la seguridad y la transparencia entre las organizaciones miembros al mejorar la trazabilidad de los datos compartidos en una red empresarial, además de ofrecer ahorros de costes a través de nuevas eficiencias.
Blockchain for business utiliza un libro mayor compartido e inmutable al que solo pueden acceder los miembros con permiso. Los miembros de la red controlan qué información puede ver cada organización o miembro y qué acciones puede realizar cada uno. Blockchain a veces se denomina red "sin confianza", no porque los socios comerciales no confíen entre sí, sino porque no es necesario que lo hagan.
Esta confianza se basa en la seguridad mejorada de blockchain, la mayor transparencia y la trazabilidad instantánea. Más allá de las cuestiones de confianza, blockchain ofrece aún más beneficios empresariales, incluido el ahorro de costes derivado del aumento de la velocidad, la eficiencia y la automatización. Al reducir en gran medida el papeleo y los errores, blockchain reduce significativamente los gastos generales y los costes de transacción, y reduce o elimina la necesidad de que terceros o intermediarios verifiquen las transacciones.
Descubra cómo los dispositivos de detección de nueva generación hacen que los servicios de gestión de activos pasen de regímenes de mantenimiento rutinarios a procesos predictivos impulsados por IA.
Sus datos son confidenciales y cruciales, y el blockchain puede cambiar significativamente el modo en que usted ve su información crucial. Al crear un registro que no se puede alterar y está encriptado de extremo a extremo, el blockchain ayuda a prevenir fraudes y actividades no autorizadas.
Puede abordar problemas de privacidad en el blockchain anonimizando los datos personales y utilizando permisos para evitar el acceso. Una red de ordenadores, en lugar de un solo servidor, almacena información, lo que dificulta que los piratas informáticos vean los datos.
Sin blockchain, cada organización tiene que mantener una base de datos separada. Dado que blockchain utiliza un libro mayor distribuido, registra las transacciones y los datos de forma idéntica en varias ubicaciones.
Todos los participantes de la red con acceso autorizado ven la misma información al mismo tiempo, lo que proporciona total transparencia. Todas las transacciones se registran de forma inmutable y llevan sello de fecha y hora. Esta capacidad permite a los miembros ver el historial completo de una transacción y elimina virtualmente cualquier posibilidad de fraude.
Blockchain crea un registro de auditoría que documenta la procedencia de un activo en cada punto de su trayectoria. En industrias donde los consumidores están preocupados por cuestiones medioambientales o de derechos humanos relacionadas con un producto (o en una industria afectada por la falsificación y el fraude), esto ayuda a proporcionar pruebas.
Con blockchain, es posible compartir datos sobre la procedencia directamente con los clientes. Los datos de trazabilidad también pueden exponer debilidades en cualquier cadena de suministro, donde las mercancías pueden permanecer en un muelle de carga esperando el tránsito.
Los procesos tradicionales con mucho papeleo consumen mucho tiempo, son propensos a errores humanos y, a menudo, requieren la mediación de terceros. Al agilizar estos procesos con blockchain, puede completar transacciones de forma más rápida y eficiente.
Puede almacenar la documentación en la blockchain junto con los detalles de la transacción, eliminando la necesidad de intercambiar papel. No es necesario conciliar varios libros contables, por lo que la compensación y la liquidación pueden ser mucho más rápidas.
Los "contratos inteligentes" pueden automatizar las transacciones, aumentando aún más su eficiencia y acelerando el proceso. Una vez que se cumplen las condiciones preespecificadas, se activa automáticamente el siguiente paso en la transacción o proceso.
Los contratos inteligentes reducen la intervención humana y la dependencia de terceros para verificar el cumplimiento de los términos del contrato. En los seguros, por ejemplo, después de que un cliente haya proporcionado toda la documentación necesaria para presentar una reclamación, el sistema liquida y paga automáticamente la reclamación.
Generar confianza entre los socios comerciales, ofrecer visibilidad de principio a fin, racionalizar los procesos y resolver los problemas más rápido con el blockchain se suman a cadenas de suministro más sólidas y resilientes y a mejores relaciones comerciales. Además, los participantes pueden actuar antes en caso de interrupciones. En la industria alimentaria, el blockchain puede ayudar a garantizar la seguridad y la frescura de los alimentos y a reducir los residuos. En caso de contaminación, puede rastrear el alimento hasta su origen en segundos en lugar de en días.
Cuando las instituciones financieras sustituyen los procesos y el papeleo antiguos por el blockchain, disfrutan de varios beneficios. Esos beneficios incluyen eliminar las fricciones y los retrasos y aumentar la eficiencia operativa en todo el sector, incluido el comercio mundial, la financiación comercial, la compensación y la liquidación, la banca de consumo, los préstamos y otras transacciones.
En un sector afectado por las vulneraciones de datos, el blockchain puede ayudar a la sanidad a mejorar la seguridad de los datos de los pacientes, al tiempo que facilita el intercambio de registros entre proveedores, pagadores e investigadores. El control sobre el acceso permanece en manos del paciente, lo que aumenta la confianza.
A medida que los productos farmacéuticos avanzan por la cadena de suministro, el sistema registra cada acción. La pista de auditoría resultante permite rastrear un artículo desde su origen hasta la farmacia o el minorista, lo que ayuda a evitar falsificaciones y permite a los fabricantes localizar un producto retirado en cuestión de segundos.
Blockchain puede ayudar a los gobiernos a trabajar de manera más inteligente e innovar más rápido. El intercambio seguro de datos entre ciudadanos y agencias puede aumentar la confianza al tiempo que proporciona una pista de auditoría inmutable para el cumplimiento normativo, la gestión de contratos, la gestión de identidades y los servicios al ciudadano.
Las compañías de seguros están utilizando blockchain y contratos inteligentes para automatizar procesos manuales y que requieren mucho papel, como la suscripción y la liquidación de reclamaciones, aumentando la velocidad y la eficiencia, y reduciendo los costes. Los intercambios de datos más rápidos y verificables de blockchain ayudan a reducir el fraude y el abuso.
