¿Cuáles son los beneficios de blockchain?

Blockchain for business utiliza un libro mayor compartido e inmutable al que solo pueden acceder los miembros con permiso. Los miembros de la red controlan qué información puede ver cada organización o miembro y qué acciones puede realizar cada uno. Blockchain a veces se denomina red "sin confianza", no porque los socios comerciales no confíen entre sí, sino porque no es necesario que lo hagan.

Esta confianza se basa en la seguridad mejorada de blockchain, la mayor transparencia y la trazabilidad instantánea. Más allá de las cuestiones de confianza, blockchain ofrece aún más beneficios empresariales, incluido el ahorro de costes derivado del aumento de la velocidad, la eficiencia y la automatización. Al reducir en gran medida el papeleo y los errores, blockchain reduce significativamente los gastos generales y los costes de transacción, y reduce o elimina la necesidad de que terceros o intermediarios verifiquen las transacciones.