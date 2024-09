Mark Cudden, director de tecnología de we.trade, comenta: "El modelo tradicional de financiación comercial gestionado por los bancos no ha evolucionado durante décadas. Tanto los bancos como las empresas estaban limitados. Los bancos no fueron capaces de escalar su plataforma para ponerla a disposición de todos los clientes, mientras que las empresas no querían estar expuestas al riesgo de contraparte.

En we.trade, estamos innovando el modelo tradicional de financiación comercial y creemos que la industria puede ser mucho más simple, eficiente y segura, permitiendo a las empresas de todos los tamaños comerciar a través de las fronteras, ayudando a impulsar el crecimiento económico mundial.