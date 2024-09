Blockchain para empresas utiliza un registro compartido e inmutable al que solo pueden acceder los miembros con permiso. Los miembros de la red controlan qué información puede ver cada organización o miembro, y qué acciones puede tomar cada uno. Blockchain a veces se denomina como un a red "sin confianza", no porque los socios comerciales no confíen entre sí, sino porque ellos no tienen que hacerlo.

Esta confianza se basa en la seguridad mejorada, la mayor transparencia y la trazabilidad instantánea que ofrece blockchain. Más allá de las cuestiones de confianza, blockchain ofrece aún más beneficios comerciales, incluido el ahorro de costos debido a una mayor velocidad, eficiencia y automatización. Al reducir en gran medida el papeleo y los errores, blockchain reduce significativamente los costos generales y de transacciones, y reduce o elimina la necesidad de que terceros o intermediarios verifiquen las transacciones.