Los datos de la cadena de suministro a veces no están disponibles, no son visibles o no son fiables. IBM Blockchain ayuda a los socios de la cadena de suministro a compartir datos fiables a través de soluciones de blockchain con permisos.

En tiempos de disrupción, esto es más importante que nunca. Las empresas y los consumidores quieren que las marcas garanticen la autenticidad de los productos, mientras que los participantes de la cadena de suministro demandan un abastecimiento responsable y una mejor visibilidad para minimizar los conflictos.

Las soluciones de blockchain para la cadena de suministro permiten a los responsables de la misma utilizar datos para gestionar las interrupciones actuales y crear resiliencia para el futuro.