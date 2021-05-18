Bitcoin, tokens, Ethereum y monedas estables, ¡vaya! Estos son algunos nombres y frases que puedes escuchar con frecuencia al intentar entender la emergente clase de activos digitales. La CNBC ahora incluye el precio del Bitcoin en su cotización, pero ¿qué significa todo esto? ¿Y cuáles son las diferencias?
Encontrar respuestas claras sobre las definiciones y capacidades de cada activo digital matizado es más complicado de lo que debería ser. Tanto si es un estudiante universitario que quiere entender la moda como si es un miembro experimentado del equipo directivo, a menudo surgen más preguntas que respuestas de la investigación independiente. Como mi equipo y yo encabezamos múltiples iniciativas de activos digitales, vimos la oportunidad de brindar educación al público y a nuestros clientes sobre las definiciones y entendimientos clave de los activos digitales.
Uno de los aspectos más confusos del "dinero virtual" son los diferentes términos. El término amplio que utilizamos para describir todos los activos digitales relacionados con la industria financiera es moneda digital. La funcionalidad de las monedas digitales es similar a la de las monedas físicas. Sin embargo, utilizar la moneda digital en lugar de la física tiene sus ventajas. Uno de esos beneficios es la capacidad de realizar transacciones y transferir dinero instantáneamente a través de las fronteras con costes y tiempo reducidos. Las monedas digitales vienen en varias formas, incluidas las monedas virtuales, las criptomonedas y la moneda digital del banco central, que abordaremos a continuación.
Si ha seguido las criptomonedas desde su aparición (enlace externo a ibm.com) en 2009 o ha captado recientemente la tendencia con una fascinación por Dogecoin, es importante comprender su valor y lo que hace que este activo digital sea algo importante como pasamos a un sector centrado en las finanzas descentralizadas. Las criptomonedas son una forma de pago que se puede intercambiar en línea por bienes y servicios. Muchas empresas han emitido sus propias monedas, a menudo llamadas tokens, y estas pueden intercambiarse específicamente por el bien o servicio que ofrece la empresa.
Una analogía son los tokens de arcade o las fichas de casino. Tendrás que cambiar moneda real por la criptomoneda para acceder al bien o servicio. El atractivo de aprovechar las criptomonedas radica en su capacidad de funcionar como un valor indexado según un producto o servicio específico. Además, varios inversores utilizan esto como reserva de valor, lo que abre nuevas oportunidades de inversión tanto para los inversores institucionales como de comercio minorista.
Así que volvamos a donde empezó todo. Bitcoin fue la primera criptomoneda que surgió en 2008. El token es descentralizado, lo que significa que no hay un banco central ni administrador que gobierne el token. La característica revolucionaria del bitcoin y otras criptomonedas es la posibilidad de enviar divisas de un punto a otro sin necesidad de intermediarios. Esto tiene el potencial de reducir significativamente el tiempo y los costes de cualquier transacción de pago.
Uno de los argumentos en contra de la adopción de las criptomonedas en la sociedad y las organizaciones en general es que su volatilidad podría perjudicar a los inversores y a la salud del balance de una empresa. Para mitigar el riesgo de volatilidad y, al mismo tiempo, beneficiarse de las nuevas capacidades de la tecnología, en 2014 se introdujeron monedas estables (enlace externo a ibm.com) y se diseñaron específicamente para abordar el tema de la volatilidad en las criptomonedas.
Las monedas estables tienen la misma funcionalidad que los activos, pero la volatilidad se reduce ya que la moneda está respaldada por el dólar estadounidense u otra moneda fiduciaria. Como puede ver, el espacio de los activos digitales está madurando y ahora puede aportar un valor significativo a las aplicaciones empresariales de todos los sectores.
El sector privado no solo busca aprovechar esta clase de activos emergentes, sino que los gobiernos de todo el mundo también han expresado interés en explorar la posibilidad de implementar una moneda digital de banco central (CBDC).
Las conversaciones sobre la moneda digital se remontan a mucho antes de 2008. Sin embargo, el Bitcoin fue la primera moneda digital reconocida. Con la capitalización bursátil de las monedas digitales que ha subido recientemente (enlace externo a ibm.com) hasta superar los 2 billones de dólares, los bancos centrales están empezando a entender lo que esto podría significar para ellos y para la infraestructura financiera de su país.
El dinero digital despierta cada vez más interés como el futuro de una sociedad cada vez más carente de efectivo. Hemos visto la adopción en países desde China hasta las Bahamas: el 86 % de los bancos centrales del mundo (enlace externo a ibm.com) están explorando las monedas digitales. La adopción de una CBDC podría significar el uso generalizado de una moneda digital regulada. La adopción aumentará significativamente la velocidad de varios procesos llevados a cabo por los bancos centrales y el Departamento del Tesoro.
Permitir que el dinero se deposite directamente en la billetera digital de un individuo permitirá la transferencia casi instantánea de reembolsos de impuestos, cheques de estímulo y ayuda de gobierno. Utilizar una moneda digital también eliminaría el coste de acuñar dinero. Actualmente (el enlace se encuentra fuera de ibm.com), hacer un centavo cuesta 2,06 centavos y 7,53 centavos hacer una moneda de cinco centavos, un proceso económicamente ineficiente. Por último, la capacidad de configurar las monedas digitales limitando la oferta, quemando tokens y otros métodos dará a los bancos centrales nuevas capacidades de política monetaria y fiscal.
El interés por los activos digitales tanto del sector privado como público es una muestra de confianza en que el gobierno y los líderes industriales tienen interés en esta clase de activos emergente. Recientemente, la Fed publicó una propuesta en la que los nuevos bancos podrían tener acceso directo a los rieles de pago de la Fed.
Además, en marzo de 2021, Stephen Lynch y Patrick McHenry presentaron una legislación bipartidista (enlace externo a ibm.com) que pedía la formación de un grupo de trabajo para evaluar el marco legal y regulatorio actual en torno a los activos digitales estadounidenses. La introducción de esta legislación es fundamental en el camino hacia la adopción masiva de activos digitales.
Además, es un reflejo de que un número creciente de funcionarios gubernamentales entiende que la regulación y un conocimiento más profundo de la tecnología son necesarios para consolidar a Estados Unidos como líderes en innovación.
Estamos en un momento emocionante en el ámbito de los activos digitales y el interés del gobierno en esta tecnología significa que estamos en la cúspide de que todos los ciudadanos y organizaciones utilizan la moneda digital.
IBM Blockchain Services puede ayudarle a hacer realidad sus ideas. Explore el uso de la blockchain y los recursos digitales en su negocio.
Utilice procesos predictivos con IA para aumentar el rendimiento de la planta, reducir el inventario de piezas de repuesto y agilizar los servicios de gestión de activos.
Aprenda a capactiar a sus equipos de operaciones de una gestión inteligente de activos y rendimiento.
Impulsados por datos de IA e IoT, los activos conectados e inteligentes pueden optimizar el rendimiento, adaptarse a las circunstancias cambiantes y ayudar a garantizar la continuidad.
Optimice la programación, los recursos y el rendimiento de los activos con IBM Maximo Application Suite.
Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar la optimización de procesos y permitir un crecimiento inteligente.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitorice los activos de forma más eficaz mediante el uso de análisis avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.