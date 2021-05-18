Uno de los aspectos más confusos del "dinero virtual" son los diferentes términos. El término amplio que utilizamos para describir todos los activos digitales relacionados con la industria financiera es moneda digital. La funcionalidad de las monedas digitales es similar a la de las monedas físicas. Sin embargo, utilizar la moneda digital en lugar de la física tiene sus ventajas. Uno de esos beneficios es la capacidad de realizar transacciones y transferir dinero instantáneamente a través de las fronteras con costes y tiempo reducidos. Las monedas digitales vienen en varias formas, incluidas las monedas virtuales, las criptomonedas y la moneda digital del banco central, que abordaremos a continuación.

Si ha seguido las criptomonedas desde su aparición (enlace externo a ibm.com) en 2009 o ha captado recientemente la tendencia con una fascinación por Dogecoin, es importante comprender su valor y lo que hace que este activo digital sea algo importante como pasamos a un sector centrado en las finanzas descentralizadas. Las criptomonedas son una forma de pago que se puede intercambiar en línea por bienes y servicios. Muchas empresas han emitido sus propias monedas, a menudo llamadas tokens, y estas pueden intercambiarse específicamente por el bien o servicio que ofrece la empresa.

Una analogía son los tokens de arcade o las fichas de casino. Tendrás que cambiar moneda real por la criptomoneda para acceder al bien o servicio. El atractivo de aprovechar las criptomonedas radica en su capacidad de funcionar como un valor indexado según un producto o servicio específico. Además, varios inversores utilizan esto como reserva de valor, lo que abre nuevas oportunidades de inversión tanto para los inversores institucionales como de comercio minorista.