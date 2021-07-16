¿Qué es el Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric, un proyecto de código abierto de la Linux Foundation, es el marco modular de blockchain y se ha convertido en el estándar no oficial para las plataformas de blockchain empresariales.

Concebida como base para el desarrollo de aplicaciones de nivel empresarial y estrategias sectoriales, la arquitectura abierta y modular de Hyperledger Fabric utiliza componentes plug-and-play para adaptarse a una amplia gama de casos de uso.

Más de 120 000 organizaciones y 15 000 ingenieros colaboran en Hyperledger Fabric. Esta colaboración conduce a un enfoque distintivo del consenso, que permite el rendimiento a gran escala y preserva la privacidad de los datos que exigen las empresas.

Como marco flexible de blockchain detrás de IBM Blockchain Platform, Hyperledger Fabric está ayudando a los innovadores a iniciar una transformación empresarial global.

Cómo funciona Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric es una plataforma de contabilidad distribuida abierta y de nivel empresarial. Dispone de controles de privacidad avanzados para que sólo comparta los datos que desee entre los participantes de la red autorizados, o conocidos.

Los contratos inteligentes documentan los procesos de negocio que desea automatizar con términos autoejecutables entre las partes escritos en líneas de código. El código y los acuerdos que contiene existen en la red blockchain distribuida y descentralizada. Las transacciones son rastreables e irreversibles, lo que crea confianza entre las organizaciones y permite a las empresas tomar decisiones más informadas con mayor rapidez, lo que ahorra tiempo y reduce costes y riesgos.
Beneficios de Hyperledger Fabric
Red autorizada

Establecer una confianza descentralizada en una red de participantes conocidos en lugar de una red abierta de participantes anónimos.
Transacciones confidenciales

Comparta únicamente los datos que desee con las partes con quienes desee compartirlos.
Arquitectura conectable

Adapte la blockchain a las necesidades del sector con una arquitectura conectable en lugar de un enfoque único.
Fácil de empezar

Programe contratos inteligentes en los idiomas en los que trabaja su equipo hoy en día, en lugar de aprender lenguajes y arquitecturas personalizados.
Por qué Hyperledger Fabric es el marco de IBM Blockchain Platform

IBM recomienda que las empresas no creen un sistema de blockchain de producción utilizando únicamente el código abierto gratuito. Junto con otros proveedores, IBM ofrece distribuciones comerciales que incluyen herramientas y soporte.

IBM Blockchain Platform, la versión comercial de IBM de Hyperledger Fabric, proporciona soporte continuo disponible todo el día, toda la semana y todo el año. Esto incluye los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para la solución de código abierto. Viene con el conjunto más avanzado de herramientas de productividad para construir, gobernar y operar su sistema blockchain.

Hyperledger Fabric es una blockchain de código abierto para empresas

Los innovadores en una amplia gama de industrias están utilizando Hyperledger Fabric. Esto incluye sectores como finanzas, banca, atención médica, IoT, cadena de suministro, fabricación y tecnología, todos ellos con el objetivo de crear marcos y bases de código blockchain abiertos, estandarizados y de nivel empresarial para obtener resultados comerciales tangibles.

  • Empresas que forman parte de Hyperledger: 148
  • Líneas de código: 18,4 millones 
Casos prácticos de blockchain
Descubra cómo Farmer Connect e IBM Food Trust conectan a los productores de café y a los consumidores de café con blockchain.
Vea cómo blockchain proporciona información en tiempo real, compartida y fiable de las mercancías durante todo el proceso de envío y recepción.
Paisaje de edificios y rascacielos
Garantías bancarias: salto del papel a la blockchain
Descubra cómo una plataforma blockchain transforma los procesos de garantía bancaria, permitiendo a todas las partes obtener y gestionar garantías legalmente vinculantes y reduciendo el tiempo de emisión a un día.
Explore la historia de éxito multinube del software Vertrax y Chateaux.
Smartphone sostenido sobre una máquina de pago con tarjeta mediante un sistema de pago contactless
Reapertura de lugares con venta de entradas digitales blockchain contactless
Descubra cómo el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts de Miami está utilizando la tecnología blockchain para ofrecer entradas digitales seguras y contactless.
