Concebida como base para el desarrollo de aplicaciones de nivel empresarial y estrategias sectoriales, la arquitectura abierta y modular de Hyperledger Fabric utiliza componentes plug-and-play para adaptarse a una amplia gama de casos de uso.

Más de 120 000 organizaciones y 15 000 ingenieros colaboran en Hyperledger Fabric. Esta colaboración conduce a un enfoque distintivo del consenso, que permite el rendimiento a gran escala y preserva la privacidad de los datos que exigen las empresas.

Como marco flexible de blockchain detrás de IBM Blockchain Platform, Hyperledger Fabric está ayudando a los innovadores a iniciar una transformación empresarial global.