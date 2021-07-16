Hyperledger Fabric, un proyecto de código abierto de la Linux Foundation, es el marco modular de blockchain y se ha convertido en el estándar no oficial para las plataformas de blockchain empresariales.
Concebida como base para el desarrollo de aplicaciones de nivel empresarial y estrategias sectoriales, la arquitectura abierta y modular de Hyperledger Fabric utiliza componentes plug-and-play para adaptarse a una amplia gama de casos de uso.
Más de 120 000 organizaciones y 15 000 ingenieros colaboran en Hyperledger Fabric. Esta colaboración conduce a un enfoque distintivo del consenso, que permite el rendimiento a gran escala y preserva la privacidad de los datos que exigen las empresas.
Como marco flexible de blockchain detrás de IBM Blockchain Platform, Hyperledger Fabric está ayudando a los innovadores a iniciar una transformación empresarial global.
Cree una red de blockchain inicial y empiece a programar con la plataforma de blockchain de nueva generación de IBM.
Hyperledger Fabric es una plataforma de contabilidad distribuida abierta y de nivel empresarial. Dispone de controles de privacidad avanzados para que sólo comparta los datos que desee entre los participantes de la red autorizados, o conocidos.
Los contratos inteligentes documentan los procesos de negocio que desea automatizar con términos autoejecutables entre las partes escritos en líneas de código. El código y los acuerdos que contiene existen en la red blockchain distribuida y descentralizada. Las transacciones son rastreables e irreversibles, lo que crea confianza entre las organizaciones y permite a las empresas tomar decisiones más informadas con mayor rapidez, lo que ahorra tiempo y reduce costes y riesgos.
Establecer una confianza descentralizada en una red de participantes conocidos en lugar de una red abierta de participantes anónimos.
Comparta únicamente los datos que desee con las partes con quienes desee compartirlos.
Adapte la blockchain a las necesidades del sector con una arquitectura conectable en lugar de un enfoque único.
Programe contratos inteligentes en los idiomas en los que trabaja su equipo hoy en día, en lugar de aprender lenguajes y arquitecturas personalizados.
IBM recomienda que las empresas no creen un sistema de blockchain de producción utilizando únicamente el código abierto gratuito. Junto con otros proveedores, IBM ofrece distribuciones comerciales que incluyen herramientas y soporte.
IBM Blockchain Platform, la versión comercial de IBM de Hyperledger Fabric, proporciona soporte continuo disponible todo el día, toda la semana y todo el año. Esto incluye los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para la solución de código abierto. Viene con el conjunto más avanzado de herramientas de productividad para construir, gobernar y operar su sistema blockchain.
Los innovadores en una amplia gama de industrias están utilizando Hyperledger Fabric. Esto incluye sectores como finanzas, banca, atención médica, IoT, cadena de suministro, fabricación y tecnología, todos ellos con el objetivo de crear marcos y bases de código blockchain abiertos, estandarizados y de nivel empresarial para obtener resultados comerciales tangibles.
Aproveche la experiencia de IBM. El miembro fundador de la comunidad de código abierto Hyperledger ahora ofrece soporte para la blockchain de código abierto líder para empresas, con SLA y soporte 24x7.
Aborde los problemas de confianza, transparencia e integridad de los datos con redes basadas en blockchain.
Resuelva los problemas más rápido, genere confianza y fortalezca las redes de la cadena de suministro con IBM Blockchain.
Reinvente el comercio y la financiación comercial con nuestra experiencia en convocatoria de redes y la plataforma líder del sector.
Genere mayor confianza para todos y aporte transparencia, sencillez y eficiencia a todas las transacciones financieras.
Ahorre presupuesto con las nuevas automatizaciones, comparta datos de forma más segura y descubra información a partir de los datos que ya se están recopilando.
Las soluciones IBM Blockchain utilizan tecnología de contabilidad distribuida y cadena de bloques empresarial para ayudar a los clientes a impulsar la agilidad operativa, la conectividad y los nuevos flujos de ingresos. Supere los límites de su organización con el intercambio de datos de extremo a extremo y la automatización del flujo de trabajo.