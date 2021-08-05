¿Qué es blockchain e inteligencia artificial (IA)?

"Blockchain e inteligencia artificial (IA)" se refiere a la convergencia de estas dos tecnologías, que aporta nuevo valor a los negocios a través de la autenticidad, el aumento y la automatización.
Blockchain es un libro de contabilidad compartido e inmutable que proporciona un intercambio inmediato, compartido y transparente de datos cifrados simultáneamente a múltiples partes a medida que inician y completan transacciones. Una de red blockchain puede rastrear pedidos, pagos, cuentas, producción y mucho más. Dado que los miembros autorizados comparten una vista única de la verdad, ganan seguridad y confianza en sus transacciones con otras empresas, además de nuevas eficiencias y oportunidades.
La inteligencia artificial (IA) utiliza ordenadores, datos y a veces máquinas para imitar las capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones de la mente humana. La IA engloba los subcampos del machine learning y el deep learning, que utilizan algoritmos de IA que se entrenan con datos para hacer predicciones o clasificaciones. Los beneficios de la IA incluyen la automatización de tareas repetitivas, la mejora de la toma de decisiones y una mejor experiencia del cliente.
Autenticidad
El registro digital de blockchain ofrece conocimientos sobre el marco que subyace a la IA y la procedencia de los datos que está utilizando, abordando el reto de la IA explicable. Estos conocimientos ayudan a incrementar la confianza en la integridad de los datos y en las recomendaciones que ofrece la IA. El uso de blockchain para almacenar y distribuir modelos de IA proporciona una pista de auditoría, y la combinación de blockchain e IA puede mejorar la seguridad de los datos.
Aumento
La IA es capaz de leer, comprender y correlacionar datos de forma rápida y exhaustiva a una velocidad increíble, aportando un nuevo nivel de inteligencia a las redes empresariales basadas en blockchain. Al proporcionar acceso a grandes volúmenes de datos de dentro y fuera de la organización, blockchain ayuda a la IA a escalar para proporcionar más conocimientos ejecutables, gestionar el uso de datos y el intercambio de modelos, y crear una economía de datos fiable y transparente.
Automatización
La IA, la automatización y blockchain pueden aportar un nuevo valor a los procesos empresariales que abarcan múltiples partes, eliminando fricciones, añadiendo velocidad y aumentando la eficiencia. Por ejemplo, los modelos de IA integrados en contratos inteligentes que se ejecutan en blockchain pueden realizar las siguientes acciones:
La incorporación de la IA a blockchain brinda nuevas oportunidades en todos los sectores
La IA puede ayudar a avanzar en casi todos los campos de la salud, desde la obtención de conocimientos sobre el tratamiento y el apoyo a las necesidades de los usuarios hasta la identificación de información a partir de los datos de los pacientes y la revelación de patrones. Con los datos de los pacientes en blockchain, incluidas las historias clínicas electrónicas, las organizaciones pueden colaborar para mejorar la atención al tiempo que protegen la privacidad de los pacientes.
La combinación de blockchain e IA en el sector farmacéutico puede añadir visibilidad y trazabilidad a la cadena de suministro de medicamentos, al tiempo que aumentan drásticamente la tasa de éxito de los ensayos clínicos. La combinación de análisis de datos avanzados con un marco descentralizado para ensayos clínicos permite la integridad de los datos, la transparencia, el seguimiento de los pacientes, la gestión del consentimiento, la automatización de la participación en los ensayos y la recopilación de datos.
Blockchain e IA están transformando el sector de los servicios financieros al propiciar la confianza, eliminar la fricción de las transacciones multilaterales y acelerar la velocidad de las transacciones. Consideremos el proceso de préstamo. Los solicitantes dan su consentimiento para acceder a los registros personales almacenados en blockchain. La confianza en los datos y los procesos automatizados para evaluar la solicitud ayudan a acelerar los cierres y mejorar la satisfacción del cliente.
Al digitalizar un proceso basado en gran medida en papel, haciendo que los datos sean compartibles y fiables, y añadiendo inteligencia y automatización para ejecutar transacciones, la IA y blockchain están transformando las cadenas de suministro en todos los sectores y creando nuevas oportunidades. Por ejemplo, un fabricante puede rastrear los datos de emisiones de carbono a nivel de producto o de piezas, lo que aporta precisión e inteligencia a los esfuerzos de descarbonización.
IPwe creó Global Patent Registry (GPR), la primera plataforma de patentes del mundo impulsada por blockchain para gestionar la propiedad intelectual, aumentando la visibilidad y la flexibilidad tanto para compradores como para vendedores.
La tecnología blockchain de IBM Food Trust y la potente IA de IBM Watson Decision Platform for Agriculture mejoran la toma de decisiones en las explotaciones y agilizan las transacciones.
Únase a las redes de blockchain que ya están transformando los sectores al aportar una confianza y transparencia revolucionarias a las cadenas de suministro, el comercio mundial, los pagos internacionales, nuestro suministro de alimentos y mucho más.
Cocree con el proveedor de servicios blockchain líder del sector. Cree una red empresarial escalable respaldada por la mejor tecnología.
Dondequiera que se encuentre en su viaje por la blockchain, IBM Blockchain puede acompañarle. Únase a una red existente, cree la suya propia, cocree con nosotros o asóciese con otros para convertir sus objetivos empresariales en realidad.
Cree flujos de trabajo inteligentes que utilicen IA, datos y análisis y convierta las aspiraciones de IA en resultados empresariales tangibles.
Transforme su logística de contenedores liberándola de los sistemas de datos heredados, la gestión manual de documentos y la escasa visibilidad.
Elimine fricciones, genere confianza y desbloquee nuevo valor en empresas y sectores con el poder de IBM Blockchain. Resolvamos juntos los retos.
Nuestros expertos en servicios de consultoría de blockchain se especializan en NFT, web3, desarrollo de software, tecnología de contabilidad y desarrollo de aplicaciones. Cree un sistema distribuido escalable y de nivel empresarial, utilizando un marco de diseño de red probado que impulsa la agilidad operativa al mismo tiempo que abre nuevas fuentes de ingresos.