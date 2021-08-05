¿Qué es blockchain e inteligencia artificial (IA)?

Autenticidad

El registro digital de blockchain ofrece conocimientos sobre el marco que subyace a la IA y la procedencia de los datos que está utilizando, abordando el reto de la IA explicable. Estos conocimientos ayudan a incrementar la confianza en la integridad de los datos y en las recomendaciones que ofrece la IA. El uso de blockchain para almacenar y distribuir modelos de IA proporciona una pista de auditoría, y la combinación de blockchain e IA puede mejorar la seguridad de los datos.

Aumento

La IA es capaz de leer, comprender y correlacionar datos de forma rápida y exhaustiva a una velocidad increíble, aportando un nuevo nivel de inteligencia a las redes empresariales basadas en blockchain. Al proporcionar acceso a grandes volúmenes de datos de dentro y fuera de la organización, blockchain ayuda a la IA a escalar para proporcionar más conocimientos ejecutables, gestionar el uso de datos y el intercambio de modelos, y crear una economía de datos fiable y transparente.

Automatización

La IA, la automatización y blockchain pueden aportar un nuevo valor a los procesos empresariales que abarcan múltiples partes, eliminando fricciones, añadiendo velocidad y aumentando la eficiencia. Por ejemplo, los modelos de IA integrados en contratos inteligentes que se ejecutan en blockchain pueden realizar las siguientes acciones: