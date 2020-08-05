Eligió a su médico porque a su médico le gusta la tecnología, al igual que a usted. Y su médico no decepciona. Tiene un nuevo asistente médico de IA, entrenado por expertos, que ha ingerido millones de publicaciones médicas hasta la fecha. No sería humanamente posible que su médico se mantuviera al día con los últimos avances médicos dada su apretada agenda.
Durante mi última revisión, me quejé de un dolor de espalda. El médico, con el asesoramiento del médico de IA, me recetó las cápsulas para aliviar el dolor de espalda de Big Pharma. El médico de IA también notó que mi presión arterial ha tenido una tendencia ligeramente más alta durante el último año, y también aconseja a mi médico que me recete las píldoras para la hipertensión de Big Pharma.
Vale. En este punto, empiezo a preguntarme quién proporcionó los datos de entrenamiento para la red neuronal que entrenó al médico de IA. ¿Podría haber sido Big Pharma? Si fueran los únicos proveedores de los datos de entrenamiento, sería escéptico sobre la objetividad del médico de IA. ¿Cómo puede (por qué debería) confiar en los datos de este o cualquier otro bot de IA sin conocer la procedencia y la autenticidad de los datos de entrenamiento?
De acuerdo, si considera que este ejemplo es un poco exagerado, no le culpo. Lo es, pero mi intención es hacerle reflexionar sobre la confianza que depositamos hoy en día en nuestros datos. Especialmente cuando se piensa en ello desde la perspectiva de la IA, el IoT y la nube. ¿Cómo podemos confiar en nuestros datos, recomendaciones basadas en IA, lecturas de sensores IoT y otras fuentes?
En este artículo hablo de cómo blockchain puede acelerar la adopción de tecnologías emergentes, como la IA, la nube y el IoT, aportando el elemento de confianza que falta, que es necesario para que las empresas adopten plenamente estas tecnologías a escala. Por otro lado, las redes empresariales de blockchain se beneficiarán de la integración de estas tecnologías en las plataformas y aplicaciones blockchain modernas. Un win-win.
El blockchain y la IA figuran en la lista de tecnologías revolucionarias que pueden transformar los sectores de casi todos los directores de información. Ambas tecnologías conllevan inmensos beneficios, pero ambas también plantean sus propios retos de adopción. También es justo decir que el entusiasmo que rodea a estas tecnologías individualmente puede no tener precedentes, por lo que la idea de unir estos dos ingredientes puede ser vista por algunos como una versión moderna del polvo de hadas de TI. Al mismo tiempo, hay una forma lógica de pensar en esta mezcla que es a la vez sensata y pragmática.
Hoy en día, la IA es, a todos los efectos, un proceso centralizado. Un usuario final debe tener una fe extrema en la autoridad central para producir un resultado empresarial fiable. Al descentralizar los tres elementos clave de la IA (es decir, los datos, los modelos y los análisis), la cadena de bloques puede proporcionar la confianza necesaria a los usuarios finales para que adopten plenamente los procesos empresariales basados en la IA y confíen en ellos. Exploremos cómo la tecnología blockchain puede enriquecer la IA al aportar confianza a los datos, los modelos y los análisis.
Muchos de los servicios de tecnología de IA más notables del mundo están centralizados, incluidos Amazon, Apple, Facebook, Google, así como las empresas chinas Alibaba, Baidu y Tencent. Sin embargo, todos han encontrado desafíos para establecer la confianza entre sus usuarios ansiosos, pero algo cautelosos. ¿Cómo puede una empresa garantizar a sus usuarios que su IA no ha sobrepasado sus límites?
Imagine que estos servicios de IA pudieran generar un "informe forense", verificado por un tercero, que le demostrara, más allá de toda duda razonable, cómo y cuándo las empresas utilizan sus datos una vez recopilados. Imagine, además, que sus datos solo pudieran utilizarse si usted diera su permiso.
Un libro mayor de cadena de bloques puede utilizarse como sistema de gestión de derechos digitales, lo que permite "conceder una licencia" de los datos al proveedor de IA en función de sus términos, condiciones y duración. El libro mayor actuaría como un sistema de gestión de acceso que almacena las pruebas y los permisos mediante los cuales una empresa puede acceder a los datos del usuario y utilizarlos.
Considere el ejemplo del uso de blockchain como medio para proporcionar datos fiables y la procedencia de modelos de entrenamiento para machine learning. En este caso, hemos creado un sistema ficticio para responder a la pregunta de si una fruta es una manzana o una naranja.
Este sistema de preguntas y respuestas que construimos se llama modelo, y este modelo se crea a través de un proceso llamado entrenamiento. El objetivo del entrenamiento es crear un modelo preciso que responda correctamente a nuestras preguntas la mayor parte del tiempo. Por supuesto, para entrenar un modelo, necesitamos recopilar datos con los que entrenar; en este ejemplo, podría ser el color de la fruta (como longitud de onda de la luz) y el contenido de azúcar (como porcentaje).
Con blockchain, puede rastrear la procedencia de los datos de entrenamiento, así como ver una pista de auditoría de la evidencia que condujo a la predicción de por qué una fruta en particular se considera una manzana frente a una naranja. Una empresa también puede demostrar que no está inflando sus cuentas etiquetando con más frecuencia la fruta como manzanas, si estas son más caras.
La Unión Europea ha adoptado una ley que exige que cualquier decisión tomada por una máquina sea fácilmente explicable, so pena de multas que podrían costar a las empresas miles de millones de dólares. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, que entró en vigor en 2018, incluye el derecho a obtener una explicación de las decisiones tomadas por los algoritmos y el derecho a optar por no participar en algunas decisiones algorítmicas.
Cada segundo se producen cantidades masivas de datos, más datos de los que los humanos tienen la capacidad de evaluar y utilizar como base para sacar conclusiones. Sin embargo, las aplicaciones de IA son capaces de evaluar grandes conjuntos de datos y muchas variables, al tiempo que aprenden o conectan aquellas variables relevantes para sus tareas y objetivos. Por esta misma razón, la IA se sigue adoptando en diversos sectores y aplicaciones, y cada vez dependemos más de sus resultados. Sin embargo, es esencial que los humanos verifiquen la precisión de cualquier decisión tomada por la IA.
La blockchain puede ayudar a aclarar la procedencia, la transparencia, la comprensión y las explicaciones de esos resultados y decisiones. Si las decisiones y los datos asociados se registran mediante transacciones en una blockchain, sus características inherentes facilitarán considerablemente su auditoría. La tecnología blockchain es clave para aportar confianza a las transacciones en una red, por lo que incorporarla a los procesos de toma de decisiones de la IA podría ser el elemento necesario para lograr la transparencia que permita confiar plenamente en las decisiones y resultados derivados de esta.
Más de mil millones de dispositivos inteligentes y conectados ya forman parte del IoT actual. La proliferación prevista de cientos de miles de millones más nos sitúa en el umbral de una transformación que se extenderá por todo el sector de la electrónica y por muchos otros ámbitos.
Con el avance del IoT, los sectores ahora pueden capturar datos, extraer conocimientos de los datos y tomar decisiones basadas en ellos. Por lo tanto, hay mucha "confianza" en la información obtenida. Pero la verdad del asunto es: ¿sabemos realmente de dónde proceden estos datos y deberíamos tomar decisiones y realizar transacciones basándonos en datos que no podemos validar?
Por ejemplo, ¿los datos meteorológicos realmente se originaron en un censor en el Océano Atlántico o el contenedor de envío realmente no superó el límite de temperatura acordado? Los casos de uso de IoT son enormes, pero todos comparten el mismo problema con la confianza.
El IoT con blockchain puede aportar confianza real a los datos capturados. La idea subyacente es dar a los dispositivos, en el momento de su creación, una identidad que pueda validarse y verificarse a lo largo de su ciclo de vida con blockchain. Existe un gran potencial para los sistemas IoT en las capacidades de la tecnología blockchain que se basan en protocolos de identidad de dispositivos y sistemas de reputación. Con un protocolo de identidad de dispositivo, cada dispositivo puede tener su propia clave pública de blockchain y enviar mensajes cifrados de desafío y respuesta a otros dispositivos, garantizando así que un dispositivo mantenga el control de su identidad. Además, un dispositivo con una identidad puede desarrollar una reputación o un historial que sea rastreado por una blockchain.
Los contratos inteligentes representan la lógica empresarial de una red blockchain. Cuando se propone una transacción, estos contratos inteligentes se ejecutan de forma autónoma dentro de las directrices establecidas por la red. En las redes IoT, los contratos inteligentes pueden desempeñar un papel fundamental al proporcionar coordinación y autorización automatizadas para transacciones e interacciones. La idea original detrás del IoT era sacar a la luz los datos y obtener conocimiento accionable en el momento adecuado.
Por ejemplo, los hogares inteligentes son una realidad y casi todo puede conectarse. De hecho, con IoT, cuando algo sale mal, estos dispositivos IoT pueden incluso tomar medidas, por ejemplo, pedir una nueva pieza. Necesitamos una forma de gobernar las acciones tomadas por estos dispositivos, y los contratos inteligentes son una excelente manera de hacerlo.
En un experimento en curso que he seguido en Brooklyn, Nueva York, una comunidad está utilizando una blockchain para registrar la producción de energía solar y permitir la compra de créditos de energía renovable excedentes. El propio dispositivo tiene una identidad y construye una reputación a través de su historial de registros e intercambios. A través de la blockchain, las personas pueden agregar su poder adquisitivo más fácilmente, compartir la carga del mantenimiento y confiar en que los dispositivos están registrando la producción solar real.
A medida que el IoT siga evolucionando y su adopción continúe creciendo, la capacidad de gestionar de forma autónoma los dispositivos y las acciones realizadas por los dispositivos será esencial. La blockchain y los contratos inteligentes están bien posicionados para integrar esas capacidades en IoT.
La blockchain está en el nexo de tecnologías como el IoT, la IA y la nube. Tiene los medios para aportar el elemento de confianza que falta actualmente en estas tecnologías. La confianza se gana a través de la diversidad de usuarios.
A diferencia de una base de datos, que tiene un único administrador, una blockchain permite que un conjunto de administradores diversos "arbitren" los datos, de modo que ninguno de ellos pueda cambiarlos o eliminarlos de forma maliciosa o accidental. Una vez que los administradores llegan a un consenso, los datos se protegen en bloques que se "encadenan" entre sí criptográficamente, formando un libro mayor a prueba de manipulaciones.
Cuando la IA, el IoT y la nube utilizan blockchain para rastrear la procedencia, las pruebas y los permisos asociados con los datos utilizados y que emanan de estos sistemas, la confianza en los datos aumenta radicalmente. Esta confianza permitirá adoptar el IoT, la IA y la nube sin temor a comprometer la seguridad, lo que marcará el comienzo de una nueva era en la aplicación y adopción de estas tecnologías para mejorar la vida cotidiana.
Confiamos en los datos... bueno, después de añadir un poco de blockchain.
