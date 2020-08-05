

Eligió a su médico porque a su médico le gusta la tecnología, al igual que a usted. Y su médico no decepciona. Tiene un nuevo asistente médico de IA, entrenado por expertos, que ha ingerido millones de publicaciones médicas hasta la fecha. No sería humanamente posible que su médico se mantuviera al día con los últimos avances médicos dada su apretada agenda.

Durante mi última revisión, me quejé de un dolor de espalda. El médico, con el asesoramiento del médico de IA, me recetó las cápsulas para aliviar el dolor de espalda de Big Pharma. El médico de IA también notó que mi presión arterial ha tenido una tendencia ligeramente más alta durante el último año, y también aconseja a mi médico que me recete las píldoras para la hipertensión de Big Pharma.

Vale. En este punto, empiezo a preguntarme quién proporcionó los datos de entrenamiento para la red neuronal que entrenó al médico de IA. ¿Podría haber sido Big Pharma? Si fueran los únicos proveedores de los datos de entrenamiento, sería escéptico sobre la objetividad del médico de IA. ¿Cómo puede (por qué debería) confiar en los datos de este o cualquier otro bot de IA sin conocer la procedencia y la autenticidad de los datos de entrenamiento?

De acuerdo, si considera que este ejemplo es un poco exagerado, no le culpo. Lo es, pero mi intención es hacerle reflexionar sobre la confianza que depositamos hoy en día en nuestros datos. Especialmente cuando se piensa en ello desde la perspectiva de la IA, el IoT y la nube. ¿Cómo podemos confiar en nuestros datos, recomendaciones basadas en IA, lecturas de sensores IoT y otras fuentes?



En este artículo hablo de cómo blockchain puede acelerar la adopción de tecnologías emergentes, como la IA, la nube y el IoT, aportando el elemento de confianza que falta, que es necesario para que las empresas adopten plenamente estas tecnologías a escala. Por otro lado, las redes empresariales de blockchain se beneficiarán de la integración de estas tecnologías en las plataformas y aplicaciones blockchain modernas. Un win-win.