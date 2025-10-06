¿Qué son los contratos inteligentes en blockchain?

Los contratos inteligentes son contratos digitales almacenados en una cadena de bloques que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen los términos y condiciones predeterminados
Definición de contratos inteligentes

Los contratos inteligentes son simplemente programas almacenados en una cadena de bloques que se ejecutan cuando se cumplen condiciones predeterminadas. Por lo general, se utilizan para automatizar la ejecución de un acuerdo para que todos los participantes puedan estar seguros de inmediato del resultado, sin la participación de ningún intermediario o pérdida de tiempo. También pueden automatizar un flujo de trabajo, activando la siguiente acción cuando se cumplen las condiciones.

Cómo funcionan los contratos inteligentes

Los contratos inteligentes funcionan siguiendo un simple "si/cuando... entonces..." declaraciones que están escritas en código en una cadena de bloques. Una red de computadoras ejecuta las acciones.  cuando se han cumplido y verificado las condiciones predeterminadas. Estas acciones podrían incluir liberar fondos a las partes apropiadas, registrar un vehículo, enviar notificaciones o emitir un boleto. Luego, la cadena de bloques se actualiza cuando se completa la transacción. Eso significa que la transacción no se puede cambiar y solo las partes a las que se les ha otorgado permiso pueden ver los resultados.

Dentro de un contrato inteligente, puede haber tantas estipulaciones como sea necesario para satisfacer a los participantes con la seguridad de que la tarea se completará satisfactoriamente. Para establecer los términos, los participantes deben determinar cómo se representan las transacciones y sus datos en la cadena de bloques, acordar el "si/cuándo... entonces..." reglas que rigen esas transacciones, exploran todas las posibles excepciones y definen un marco para solucionar disputas.

Luego, un desarrollador puede programar el contrato inteligente, aunque cada vez más, las organizaciones que usan blockchain para empresas proporcionan plantillas, interfaces web y otras herramientas en línea para simplificar la estructuración de contratos inteligentes.

Beneficios de los contratos inteligentes
Velocidad, eficiencia y precisión

Una vez que se cumple una condición, el contrato se ejecuta de inmediato. Debido a que los contratos inteligentes son digitales y automatizados, no hay papeleo que procesar ni tiempo para reconciliar errores que a menudo resultan de completar documentos manualmente.
Confianza y transparencia

Debido a que no hay un tercero involucrado y debido a que los registros encriptados de las transacciones se comparten entre los participantes, no hay necesidad de cuestionar si la información se ha alterado para beneficio personal.
Seguridad

Los registros de transacciones de blockchain están encriptados, lo que los hace muy difíciles de piratear. Además, debido a que cada registro está conectado a los registros anteriores y posteriores en un libro mayor distribuido, los piratas informáticos tendrían que alterar toda la cadena para cambiar un solo registro.
Ahorros

Los contratos inteligentes eliminan la necesidad de que los intermediarios manejen las transacciones y, por extensión, los retrasos y tarifas asociados.
Aplicaciones de contratos inteligentes

Explore cómo las empresas se benefician de los contratos inteligentes en soluciones activas de blockchain

 Salvaguardar la eficacia de los medicamentos

Sonoco e IBM están trabajando para reducir los problemas en el transporte de medicamentos que salvan vidas aumentando la transparencia de la cadena de suministro. Desarrollado por IBM Blockchain Transparent Supply, Pharma Portal es una plataforma basada en blockchain que rastrea productos farmacéuticos con control de temperatura a través de la cadena de suministro para proporcionar datos confiables y precisos en múltiples partes.
Explore IBM Blockchain Transparent Supply Inspirando confianza en las relaciones entre minoristas y proveedores

The Home Depot utiliza contratos inteligentes en blockchain para solucionar rápidamente las disputas con los proveedores. A través de la comunicación en tiempo real y una mayor visibilidad de la cadena de suministro, están construyendo relaciones más sólidas con los proveedores, lo que da como resultado más tiempo para el trabajo fundamental y la innovación.

 Descubra cómo The Home Depot genera confianza Hacer que el comercio internacional sea más rápido y eficiente

Al unirse a we.trade, la red de financiamiento comercial convocada por IBM Blockchain, las empresas están creando un ecosistema de confianza para el comercio global. Como plataforma basada en blockchain, we.trade utiliza reglas estandarizadas y opciones de negociación simplificadas para reducir la fricción y el riesgo, al mismo tiempo que facilita el proceso de negociación y amplía las oportunidades comerciales para las empresas y los bancos participantes.

