¿Qué es la gestión de parches?

La mayoría de las empresas tratan la gestión de parches como un ciclo de vida continuo. Esto se debe a que los proveedores lanzan nuevos parches con regularidad. Además, las necesidades de parches de una empresa pueden cambiar a medida que cambia su entorno informático.

Para delinear las buenas prácticas de gestión de parches que los administradores y usuarios finales deben seguir a lo largo del ciclo de vida, las empresas redactan políticas formales de gestión de parches.



Las etapas del ciclo de vida de la gestión de parches incluyen:



1. Gestión de activos



Para controlar los recursos informáticos, los equipos de TI y seguridad crean inventarios de activos de red, como aplicaciones de terceros, sistemas operativos, dispositivos móviles y terminales remotos y locales.

Los equipos informáticos también pueden especificar qué versiones de hardware y software pueden utilizar los empleados. Esta estandarización de activos puede ayudar a simplificar el proceso de aplicación de parches al reducir el número de tipos de activos diferentes en la red. La estandarización también puede evitar que los empleados utilicen aplicaciones y dispositivos inseguros, obsoletos o incompatibles.

2. Monitorización de parches



Una vez que los equipos de TI y seguridad disponen de un inventario completo de activos, pueden vigilar los parches disponibles, realizar un seguimiento del estado de los parches de los activos e identificar los activos a los que les faltan parches.



3. Priorización de parches



Algunos parches son más importantes que otros, especialmente cuando se trata de parches de seguridad. Según Gartner, en 2021 se registraron 19.093 nuevas vulnerabilidades, pero los ciberdelincuentes solo explotaron 1554 de ellas (enlace externo a ibm.com).



Los equipos de TI y seguridad utilizan recursos como la inteligencia de amenazas para detectar las vulnerabilidades más críticas de sus sistemas. Los parches para estas vulnerabilidades se priorizan sobre las actualizaciones menos esenciales.



El establecimiento de prioridades es una de las principales formas en que las políticas de gestión de parches pretenden reducir el tiempo de inactividad. Al desplegar primero los parches críticos, los equipos de TI y seguridad pueden proteger la red y reducir el tiempo que los recursos pasan fuera de línea para aplicar los parches.



4. Pruebas de parches



En ocasiones, los nuevos parches pueden causar problemas, romper integraciones o no abordar las vulnerabilidades que pretenden corregir. Los hackers pueden incluso secuestrar los parches en casos excepcionales. En 2021, los ciberdelincuentes utilizaron un fallo en la plataforma VSA de Kaseya (enlace externo a ibm.com) para propagar ransomware a los clientes bajo la apariencia de una actualización de software legítima.



Al probar los parches antes de instalarlos, los equipos informáticos y de seguridad pretenden detectar y corregir estos problemas antes de que afecten a toda la red.



5. Implementación de parches



La "implementación de parches" se refiere tanto a cuándo como a cómo se implementan los parches.



Las ventanas de parcheo suelen fijarse en momentos en los que hay pocos o ningún empleado trabajando. La publicación de parches por parte de los proveedores también puede influir en los calendarios de aplicación de parches. Por ejemplo, Microsoft suele publicar parches los martes, un día conocido como "martes de parches" entre algunos profesionales de TI.



Los equipos de TI y seguridad pueden aplicar parches a lotes de activos en lugar de extenderlos a toda la red a la vez. De este modo, algunos empleados pueden seguir trabajando mientras otros se desconectan para aplicar los parches. La aplicación de parches en grupos también ofrece una última oportunidad de detectar problemas antes de que lleguen a toda la red.



La implementación de parches también puede incluir planes para monitorizar los activos después del parcheado y deshacer cualquier cambio que cause problemas imprevistos.



6. Documentación del parche



Para garantizar la conformidad de los parches, los equipos de TI y seguridad documentan el proceso de aplicación de parches, incluidos los resultados de las pruebas, los resultados de la implementación y los activos que aún deben parchearse. Esta documentación mantiene actualizado el inventario de activos y puede demostrar la conformidad con la normativa de ciberseguridad en caso de auditoría.

