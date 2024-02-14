¿Qué es el análisis forense digital?

El análisis forense digital, o ciencia forense digital, surgió por primera vez a principios de los años 1980 con el auge de las computadoras personales y ganó prominencia en los años 1990.

Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XXI que países como Estados Unidos formalizaron sus políticas forenses digitales. El cambio hacia la normalización se debió al aumento de los delitos informáticos en la década de 2000 y a la descentralización nacional de las fuerzas del orden.

Con más delitos relacionados con dispositivos digitales, y más personas implicadas en la persecución de esos delitos, los funcionarios necesitaban procedimientos para garantizar que las investigaciones penales trataran las pruebas digitales de forma admisible ante un tribunal.

Hoy en día, el análisis forense digital es cada vez más relevante. Para entender por qué, considere la abrumadora cantidad de datos digitales disponibles sobre prácticamente todo el mundo y todo.

A medida que la sociedad sigue confiando más en los sistemas informáticos y las tecnologías de computación en la nube, las personas siguen llevando a cabo más de sus vidas en línea a través de un número cada vez mayor de dispositivos, incluyendo teléfonos móviles, tablets, dispositivos IoT, dispositivos conectados y más.

El resultado son más datos -procedentes de más fuentes y en más formatos que nunca, que los investigadores pueden utilizar como pruebas digitales para analizar y comprender una gama cada vez más amplia de actividades delictivas, como ciberataques, vulneraciones de datos e investigaciones penales y civiles.

Además, como todas las pruebas, físicas o digitales, los investigadores y las fuerzas del orden deben recopilarlas, manipularlas, analizarlas y almacenarlas correctamente. De lo contrario, los datos podrían perderse, alterarse o declararse inadmisibles en los tribunales.

Los expertos forenses se encargan de realizar investigaciones forenses digitales y, a medida que crece la demanda en este campo, también lo hacen las oportunidades laborales. La Oficina de Estadísticas Laborales estima que las ofertas de empleo en informática forense aumentarán un 31 % hasta 2029 (enlace externo a ibm.com).