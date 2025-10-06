¿Qué es la seguridad móvil?

El futuro de los ordenadores y la comunicación reside en los dispositivos móviles, como portátiles, tabletas y smartphones con prestaciones de ordenador de sobremesa. Su tamaño, sistemas operativos, aplicaciones y potencia de procesamiento los hacen ideales para utilizarlos desde cualquier lugar con conexión a Internet. Y con la expansión de los dispositivos reforzados, el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y los sistemas operativos, como Chrome OS, macOS y Windows 10, cada pieza de hardware que se mejora con este software y funciones se convierte en un dispositivo informático móvil.

Dado que los dispositivos móviles se han vuelto más asequibles y portátiles, las organizaciones y los usuarios han preferido comprarlos y utilizarlos por encima de los ordenadores de sobremesa. Y con el omnipresente acceso inalámbrico a Internet, todas las variedades de dispositivos móviles son cada vez más vulnerables a los ataques y a las violaciones de datos.

La autenticación y la autorización a través de dispositivos móviles hacen que el proceso sea más cómodo, pero el riesgo aumenta, ya que eliminan las limitaciones de un perímetro empresarial seguro. Por ejemplo, las prestaciones de un smartphone mejoran con las pantallas multitáctiles, los giroscopios, los acelerómetros, el GPS, los micrófonos, las cámaras de varios megapíxeles y los puertos, lo que permite conectar más dispositivos. Estas nuevas prestaciones cambian la forma de autenticar a los usuarios y de autorizar localmente al dispositivo, así como a las aplicaciones y los servicios de la red. Como resultado, las nuevas prestaciones también aumentan la cantidad de endpoints que necesitan protección contra las amenazas de ciberseguridad.

En la actualidad, los ciberdelincuentes pueden piratear coches, cámaras de seguridad, monitores para bebés y dispositivos médicos implantados. Para 2025, podría haber más de 75 000 millones de "cosas" conectadas a Internet, como cámaras, termostatos, cerraduras de puertas, televisores inteligentes, monitores de salud, aparatos de iluminación y muchos otros dispositivos.