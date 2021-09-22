El cifrado de extremo a extremo (E2EE) está ampliamente considerado como el método más privado y seguro para comunicarse a través de una red.

Al igual que otros métodos de cifrado, el E2EE transforma el texto sin formato legible en texto cifrado ilegible mediante el uso de criptografía. Este proceso ayuda a ocultar la información sensible a usuarios no autorizados y garantiza que solo los destinatarios previstos (con la clave de descifrado correcta) puedan acceder a los datos confidenciales.

Sin embargo, el E2EE se diferencia de otros métodos de cifrado porque proporciona seguridad de datos de principio a fin. Cifra los datos en el dispositivo del remitente, los mantiene cifrados durante la transmisión y los descifra solo cuando llegan al endpoint del destinatario. Este proceso garantiza que los proveedores de servicios que facilitan las comunicaciones, como WhatsApp, no puedan acceder a los mensajes. Solo el remitente y el destinatario previsto pueden leerlos.

En comparación, el cifrado en tránsito protege los datos solo mientras se mueven entre endpoints. Por ejemplo, el protocolo de cifrado Transport Layer Security (TLS) cifra los datos mientras viajan entre un cliente y un servidor. Sin embargo, no proporciona una protección sólida contra el acceso de intermediarios como servidores de aplicaciones o proveedores de red.

El cifrado estándar en tránsito suele ser más eficiente, pero muchas personas y organizaciones temen el riesgo de que los proveedores de servicios accedan a sus datos confidenciales. Cualquier exposición, incluso a nivel de endpoint, puede amenazar seriamente la protección de datos y la ciberseguridad en general.

Muchos consideran que el E2EE es el estándar de oro para proteger los datos confidenciales en las comunicaciones digitales, especialmente a medida que las organizaciones dedican más recursos a la gestión eficaz de los datos y los consumidores se preocupan más por la seguridad de los mismos. Un estudio reciente reveló que al 81 % de los estadounidenses les preocupa cómo utilizan las empresas los datos recopilados sobre ellos.1