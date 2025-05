¿Qué es la prevención de pérdida de datos (DLP)?

Los datos están en riesgo independientemente de dónde se almacenen, lo que hace que la protección de la información sea una prioridad importante para una organización. El coste del fracaso puede ser alto. El último informe "Cost of a Data Breach" de IBM reveló que el coste medio global de una vulneración de datos aumentó un 10 % con respecto al año anterior, alcanzando los 4,88 millones de dólares, el mayor salto desde la pandemia.



La información de identificación personal (PII), en particular, es muy valiosa para los ladrones y, a menudo, es un objetivo. El informe "Cost of a Data Breach" también reveló que casi la mitad de todas las vulneraciones estaban relacionadas con la PII de los clientes, que puede incluir números de identificación fiscal (ID), correos electrónicos, números de teléfono y direcciones particulares. Los registros de propiedad intelectual (PI) ocuparon un cercano segundo lugar con el 43 % de las vulneraciones.

La protección de los datos es cada vez más difícil porque los datos de una organización pueden ser utilizados o almacenados en varios formatos, en varias ubicaciones y por varias partes interesadas de distintas organizaciones. Además, es posible que los diferentes conjuntos de datos tengan que seguir diferentes normas según los niveles de sensibilidad o las normativas de protección de datos pertinentes.

Las políticas y herramientas de DLP ayudan a las organizaciones a protegerse supervisando cada dato en toda la red en los tres estados: en uso, en movimiento y en reposo.

Datos en uso: se refiere a cuando se accede a los datos, se procesan, actualizan o eliminan. Por ejemplo, los datos de una organización utilizados para análisis o cálculos o un documento de texto editado por un usuario final.

Datos en movimiento: también conocidos como datos en tránsito, se trata de datos que se mueven a través de una red, como los que transmite un servidor de transmisión de eventos o una aplicación de mensajería, o que se mueven entre redes. Los datos en movimiento son los menos seguros de los tres estados y requieren atención especial.

Datos en reposo: se trata de datos almacenados, como en una unidad en la nube, una unidad de disco duro local o un archivo. En general, los datos en reposo son más fáciles de proteger, pero aún así es necesario aplicar medidas de seguridad. Los datos en reposo pueden verse comprometidos por un acto tan simple como que alguien recoja una unidad flash USB de un escritorio desatendido.

Idealmente, la solución de prevención de pérdida de datos de una organización es capaz de supervisar todos los datos en uso, en movimiento y en reposo para toda la variedad de software en uso. Por ejemplo, añadir protección DLP para archivado, aplicaciones de inteligencia empresarial (BI), correo electrónico, formación de equipos y sistemas operativos como macOS y Microsoft Windows.