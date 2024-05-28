Lo que necesita saber sobre el proyecto de normas de la CCPA sobre IA y tecnología de toma de decisiones automatizada

El borrador de la normativa de IA de la CCPA tiene tres requisitos clave. Las organizaciones que utilizan la ADMT cubierta deben emitir avisos previos a su uso a los consumidores, ofrecer formas de excluirse de la ADMT y explicar cómo el uso de la ADMT por parte de la empresa afecta al consumidor.

Aunque la CPPA ha revisado las regulaciones una vez y probablemente lo hará de nuevo antes de que se adopten formalmente, estos requisitos fundamentales aparecen en cada borrador hasta ahora. El hecho de que estos requisitos persistan sugiere que permanecerán en las normas definitivas, aunque cambien los detalles de su aplicación.

Avisos previos al uso

Antes de utilizar ADMT para uno de los fines cubiertos, las organizaciones deben enviar de forma clara y visible a los consumidores un aviso previo al uso. El aviso debe detallar en lenguaje sencillo cómo la empresa utiliza ADMT y explicar los derechos de los consumidores a acceder a más información sobre ADMT y optar por no participar en el proceso.

La empresa no puede recurrir a un lenguaje genérico para describir cómo utiliza ADMT, como "Utilizamos herramientas automatizadas para mejorar nuestros servicios". En cambio, la organización debe describir el uso específico.

El aviso debe dirigir a los consumidores a información adicional sobre cómo funciona ADMT, incluida la lógica de la herramienta y cómo la empresa utiliza sus outputs. Esta información no tiene que estar en el cuerpo del aviso. La organización puede proporcionar a los consumidores un hipervínculo u otra forma de acceder a ella.

Si la empresa permite a los consumidores apelar las decisiones automatizadas, el aviso previo al uso debe explicar el proceso de apelación.

Derechos de exclusión

Los consumidores tienen derecho a no participar en la mayoría de los usos cubiertos de ADMT. Las empresas deben facilitar este derecho ofreciendo a los consumidores al menos dos formas de presentar solicitudes de exclusión.

Al menos uno de los métodos de exclusión debe utilizar el mismo canal a través del que la empresa interactúa principalmente con los consumidores. Por ejemplo, un minorista digital puede tener un formulario web para que los usuarios lo rellenen.

Los métodos de exclusión deben ser sencillos y no pueden tener pasos superfluos, como exigir a los usuarios que creen cuentas.

Al recibir una solicitud de exclusión voluntaria, una empresa debe dejar de procesar la información personal del consumidor utilizando esa tecnología automatizada de toma de decisiones en un plazo de 15 días. La empresa ya no puede utilizar ninguno de los datos del consumidor que procesaba anteriormente. La empresa también debe notificar a cualquier proveedor de servicios o terceros con los que haya compartido los datos del usuario.

Exenciones

Las organizaciones no necesitan permitir que los consumidores se abstengan del ADMT utilizado para la seguridad, protección y prevención del fraude. El proyecto de normas menciona específicamente el uso de ADMT para detectar y responder a incidentes de seguridad de datos, prevenir y perseguir actos fraudulentos e ilegales, y garantizar la seguridad física de una persona física.

En virtud de la excepción de apelación humana, una organización no necesita habilitar la exclusión voluntaria si permite a las personas apelar decisiones automatizadas ante un revisor humano cualificado con autoridad para anular esas decisiones.

Las organizaciones también pueden renunciar a la exclusión voluntaria para ciertos usos limitados de ADMT en contextos laborales y escolares. Estos usos incluyen:

Evaluar el rendimiento de una persona para tomar decisiones de admisión, aceptación y contratación.

Asignación de tareas y determinación de la compensación en el trabajo.

Elaboración de perfiles utilizada únicamente para evaluar el rendimiento de una persona como estudiante o empleado.

Sin embargo, estos usos laborales y escolares solo están exentos de exclusión si cumplen los siguientes criterios:

La ADMT en cuestión debe ser necesaria para lograr el objetivo específico de la empresa y utilizarse únicamente para ese fin.

La empresa debe evaluar formalmente la ADMT para asegurarse de que es precisa y no discrimina.

La empresa debe establecer salvaguardas para garantizar que la ADMT siga siendo precisa e imparcial.

Ninguna de estas exenciones se aplica a la publicidad conductual o a la formación ADMT. Los consumidores siempre pueden optar por no participar en estos usos.

El derecho a acceder a la información sobre el uso de ADMT

Los consumidores tienen derecho a acceder a información sobre cómo una empresa utiliza ADMT en ellos. Las organizaciones deben ofrecer a los consumidores una forma sencilla de solicitar esta información.

Al responder a las solicitudes de acceso, las organizaciones deben proporcionar detalles como el motivo para usar ADMT, el resultado de ADMT con respecto al consumidor y una descripción de cómo la empresa utilizó el resultado para tomar una decisión.

Las respuestas a las solicitudes de acceso también deben incluir información sobre cómo el consumidor puede ejercer sus derechos de la CCPA, como presentar quejas o solicitar la eliminación de sus datos.

Notificación de decisiones significativas adversas

Si una empresa utiliza ADMT para tomar una decisión importante que afecta negativamente a un consumidor, por ejemplo, provocando el despido, la empresa debe enviar un aviso especial al consumidor sobre sus derechos de acceso con respecto a esta decisión.

El aviso debe incluir:

Una explicación de que la empresa utilizó ADMT para tomar una decisión adversa.

Notificación de que la empresa no puede tomar represalias contra el consumidor por ejercer sus derechos de la CCPA.

Una descripción de cómo el consumidor puede acceder a información adicional sobre cómo se utilizó ADMT.