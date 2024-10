Ejemplos de protección de datos

Un minorista en línea siempre obtiene el consentimiento explícito de los usuarios antes de compartir los datos de los clientes con sus socios. Una aplicación de navegación anonimiza los datos de actividad antes de analizarlos en busca de tendencias de viaje. Un colegio pide a los padres que verifiquen sus identidades antes de dar la información de los estudiantes.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo las organizaciones apoyan la protección de los datos, el principio de que las personas deben tener el control de sus datos personales, incluido quién puede verlos, quién puede recopilarlos y cómo se pueden utilizar.

No se puede exagerar la importancia de la protección de datos para las empresas hoy en día. Normativas de gran alcance como el GDPR europeo imponen cuantiosas multas a las organizaciones que no salvaguardan la información sensible. Las violaciones de la privacidad, ya sea causadas por hackers maliciosos o por negligencia de los empleados, pueden destruir la reputación y los ingresos de una empresa. Mientras tanto, las empresas que priorizan la privacidad de la información pueden generar confianza con los consumidores y obtener una ventaja sobre los competidores menos conscientes de la privacidad.

Sin embargo, muchas organizaciones luchan con la protección de la privacidad a pesar de las mejores intenciones. La protección de los datos es más un arte que una ciencia, una cuestión de equilibrar las obligaciones legales, los derechos de los usuarios y los requisitos de ciberseguridad sin obstaculizar la capacidad de la empresa para obtener valor de los datos que recopila.