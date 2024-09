¿Qué es el cumplimiento de los datos?

Para comprender la importancia de la conformidad de los datos, pensemos en nuestra era de big data. Cada vez que alguien pulsa una pantalla, navega por un sitio web o pasea por la calle, smartphone en mano, deja un rastro creciente de datos personales. Al mismo tiempo, las organizaciones están cambiando hacia servicios en la nube y aplicaciones digitales como parte de su transformación digital y acumulando conjuntos de datos cada vez mayores. Como es lógico, todos estos datos pueden ser increíblemente valiosos para las organizaciones, ya que les ayudan a convertirlos en información para tomar mejores decisiones empresariales.

Sin embargo, una mayor cantidad de datos también implica una mayor cantidad de vulnerabilidades y una superficie más amplia para los ciberataques. Según el Informe "Coste de una filtración de datos" de IBM, el coste medio mundial de una vulneración de datos en 2023 fue de 4,45 millones de dólares, lo que supone un aumento del 15 % en tres años.

La conformidad de los datos ayuda a mitigar estas amenazas y a mantener a salvo los datos de los clientes. Establece un conjunto de controles (o normas de conformidad de los datos) que las organizaciones y las personas deben seguir al manejar datos. El objetivo de estos requisitos de conformidad es crear salvaguardias que protejan la privacidad de los datos y eviten su uso indebido. La conformidad de los datos también puede ayudar a organizaciones y particulares a desarrollar políticas y procedimientos para manejar los datos de forma más responsable.

Debido a estos numerosos beneficios, las organizaciones suelen invertir en la conformidad de los datos de forma voluntaria y proactiva, no sólo por necesidad. Las organizaciones reconocen que la conformidad de los datos puede ayudarles a fomentar la confianza de los clientes y construir su reputación como administradores transparentes y responsables de los datos personales.

Es más: el cumplimiento de datos suele ayudar a las empresas a aumentar su seguridad y mejorar su eficacia y rentabilidad. Las empresas pueden reforzar de forma más eficaz las vulnerabilidades que las exponen a un mayor riesgo de vulneración de datos mediante la implantación de normas estrictas de cumplimiento de la legislación en materia de datos. Además, un sólido programa de cumplimiento de datos no sólo garantiza la seguridad de los datos, sino que también mantiene su precisión y reduce los costosos errores. Con una gestión de datos eficaz, las organizaciones no sólo reducen el tiempo y los recursos dedicados a la detección y la corrección de datos, sino que también son más eficientes y ágiles a la hora de extraer información de sus propios conjuntos de datos.

Muchas organizaciones también descubren que contar con un sólido programa de cumplimiento de datos facilita el cumplimiento de los estándares de cumplimiento de protección de datos, que se han actualizado con más frecuencia que en el pasado. Estas normas incluyen SOC 2, CSA STAR, ISO 27001, National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-53, etc.