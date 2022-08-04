Aunque los empleados suelen adoptar la TI invisible por sus beneficios percibidos, los activos de TI invisible plantean riesgos potenciales de seguridad para la organización. Estos riesgos incluyen:

Pérdida de visibilidad y control de las TI

Dado que el equipo de TI generalmente desconoce activos específicos de TI invisible, las vulnerabilidades de seguridad en estos activos no se abordan. Según el informe State of Attack Surface Management de IBM Security Randori de 2022, la organización promedio tiene un 30 % más de activos expuestos de los que han identificado sus programas de gestión de activos. Los usuarios finales o los equipos departamentales pueden no comprender la importancia de las actualizaciones, los parches, las configuraciones, los permisos y los controles normativos y de seguridad cruciales para estos activos, lo que agrava aún más la exposición de la organización.

Inseguridad de los datos

Los datos confidenciales pueden almacenarse, accederse a ellos o transmitirse a través de dispositivos y aplicaciones de TI invisible no seguros, lo que pone a la empresa en riesgo de vulneraciones o fugas de datos. Los datos almacenados en las aplicaciones de TI invisible no se capturarán durante las copias de seguridad de los recursos de TI autorizados oficialmente, lo que dificulta la recuperación de la información tras la pérdida de datos. Y la TI invisible también puede contribuir a la inconsistencia de los datos: cuando los datos se distribuyen en varios activos de TI invisible sin ninguna gestión centralizada, los empleados pueden estar trabajando con información no oficial, inválida u obsoleta.

Problema de conformidad

Regulaciones como la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico, el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago y el Reglamento General de Protección de Datos tienen requisitos estrictos para el procesamiento de información de identificación personal. Las soluciones de TI invisible creadas por empleados y departamentos sin experiencia en cumplimiento pueden no cumplir con estos estándares de seguridad de datos, lo que lleva a multas o acciones legales contra la organización.

Ineficiencias empresariales

Las aplicaciones de TI invisible pueden no integrarse fácilmente con la infraestructura de TI autorizada, obstruyendo los flujos de trabajo que dependen de información o activos compartidos. Es poco probable que el equipo de TI tenga en cuenta los recursos de TI invisible al introducir nuevos activos sancionados o al aprovisionar la infraestructura de TI para un departamento determinado. Como resultado, el departamento de TI puede realizar cambios en la red o en los recursos de la red de manera que interrumpan la funcionalidad de los activos de TI invisible en los que confían los equipos.