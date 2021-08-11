En las empresas modernas, se ha producido una transición creciente hacia entornos basados en la nube y modelos informáticos IaaS, Paas o SaaS. La naturaleza dinámica de la gestión de infraestructuras, especialmente en el escalado de aplicaciones y servicios, puede plantear una serie de retos a las empresas a la hora de dotar adecuadamente de recursos a sus departamentos. Estos modelos como servicio ofrecen a las organizaciones la posibilidad de descargar muchas de las tareas relacionadas con las TI que más tiempo consumen.

A medida que las empresas siguen migrando a la nube, comprender los requisitos de seguridad para mantener los datos a salvo se ha convertido en algo crucial. Aunque los proveedores externos de cloud computing puedan asumir la gestión de esta infraestructura, la responsabilidad de la seguridad de los activos de datos y la rendición de cuentas no se traslada necesariamente con ella.



Por defecto, la mayoría de los proveedores de servicios en la nube siguen las mejores prácticas de seguridad y toman medidas activas para proteger la integridad de sus servidores. Sin embargo, las organizaciones deben tener en cuenta sus propias consideraciones a la hora de proteger los datos, las aplicaciones y las cargas de trabajo que se ejecutan en la nube.



Las amenazas a la seguridad se han vuelto más avanzadas a medida que el panorama digital continúa evolucionando. Estas amenazas se dirigen explícitamente a los proveedores de cloud computing debido a la falta general de visibilidad de una organización en el acceso y el movimiento de datos. Sin tomar medidas activas para mejorar su seguridad en la nube, las organizaciones pueden enfrentarse a importantes riesgos de gobernanza y cumplimiento al gestionar la información de los clientes, independientemente de dónde se almacene.



La seguridad en la nube debe ser un tema importante de discusión, independientemente del tamaño de su empresa. La infraestructura en la nube es compatible con casi todos los aspectos de la informática moderna en todas las industrias y en múltiples verticales.



Sin embargo, la adopción exitosa de la nube depende de la implementación de contramedidas adecuadas para defenderse de los ciberataques modernos. Independientemente de si su organización opera en un entorno de nube pública, privada o híbrida, las mejores prácticas y soluciones de seguridad en la nube son una necesidad para mantener la continuidad del negocio.