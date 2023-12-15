¿Qué es un antivirus de nueva generación (NGAV)?

Las soluciones antivirus heredadas utilizan una base de firmas de malware y heurística para detectar virus en endpoints como ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, ordenadores portátiles, tablets y teléfonos inteligentes. Estas firmas son cadenas de caracteres dentro de un archivo que indican que podría haber un virus.

Este enfoque deja a los endpoints vulnerables a posibles amenazas que aún no han sido identificadas y catalogadas en la base de datos de firmas. Aunque las firmas se actualicen con frecuencia, un archivo malicioso nuevo o desconocido puede pasar desapercibido.

Por el contrario, las soluciones de NGAV utilizan la detección del comportamiento para identificar las tácticas, las técnicas y los procedimientos (TTP) asociados a los ciberataques. Los algoritmos de machine learning monitorizan constantemente eventos, procesos, archivos y aplicaciones para detectar comportamientos maliciosos.

Si se ataca por primera vez una vulnerabilidad desconocida en un ataque de día cero, el NGAV puede detectar y bloquear el intento. El NGAV también puede impedir los ataques sin archivos, como los que aprovechan Windows PowerShell y las macros de documentos, o los correos electrónicos de phishing que persuaden a los usuarios para que entren en enlaces que ejecutan malware sin archivos.

Como tecnología basada en la nube, la NGAV también es más rápida, fácil y rentable de implementar y gestionar que sus homólogas tradicionales. Gracias a su capacidad para monitorizar la actividad de los endpoints y ofrecer una respuesta inmediata a los incidentes, puede bloquear muchos de los vectores de ataque utilizados por los hackers para penetrar en los sistemas.