¿Qué es la simulación de vulneraciones y ataques?

La simulación de vulneraciones y ataques (BAS) es un enfoque automatizado y continuo basado en software para la seguridad ofensiva. Al igual que otras formas de validación de seguridad, como el red teaming y las pruebas de penetración, BAS complementa las herramientas de seguridad más tradicionales simulando ciberataques para probar los controles de seguridad y proporcionar conocimientos accionables.

Al igual que un ejercicio de red team, las simulaciones de infracciones y ataques utilizan las tácticas, técnicas y procedimientos de ataque (TTP) del mundo real empleados por los hackers para identificar y mitigar de forma proactiva las vulnerabilidades de seguridad antes de que puedan ser explotadas por los actores de amenazas reales. Sin embargo, a diferencia del red teaming y las pruebas de penetración, las herramientas BAS están totalmente automatizadas y pueden proporcionar resultados más completos con menos recursos en el tiempo entre más pruebas de seguridad prácticas. Proveedores como SafeBreach, XM Cyber y Cymulate ofrecen soluciones basadas en la nube que permiten la fácil integración de herramientas BAS sin implementar ningún hardware nuevo.

Como herramienta de validación del control de seguridad, las soluciones BAS ayudan a las organizaciones a comprender mejor sus brechas de seguridad, así como a proporcionar una valiosa orientación para la corrección priorizada.

La simulación de vulneraciones y ataques ayuda a los equipos de seguridad a:

  • Mitigar el riesgo cibernético potencial: proporciona una alerta temprana para posibles amenazas internas o externas, lo que permite a los equipos de seguridad priorizar los esfuerzos de corrección antes de experimentar cualquier exfiltración de datos críticos, pérdida de acceso o resultados adversos similares.
  • Minimizar la probabilidad de ciberataques exitosos: en un panorama de amenazas en constante cambio, la automatización aumenta la resiliencia a través de pruebas continuas.

¿Cómo funciona la simulación de infracciones y ataques?

Las soluciones BAS replican muchos tipos diferentes de rutas de ataque, vectores de ataque y escenarios de ataque. Basándose en los TTP del mundo real utilizados por los actores de amenazas, como se describe en la inteligencia de amenazas que se encuentra en los marcos MITRE ATT&CK y Cyber Killchain, las soluciones BAS pueden simular:

  • Ataques de red e infiltración
  • Movimiento lateral
  • Phishing
  • Ataques a endpoints y pasarelas
  • Ataques de malware
  • Ataques de ransomware

Independientemente del tipo de ataque, las plataformas BAS simulan, evalúan y validan las técnicas de ataque más actuales utilizadas por las amenazas persistentes avanzadas (APT) y otras entidades maliciosas a lo largo de toda la ruta del ataque. Una vez que se completa un ataque, una plataforma BAS proporcionará un informe detallado que incluye una lista priorizada de pasos de corrección en caso de que se descubran vulnerabilidades críticas.

El proceso BAS comienza con la selección de un escenario de ataque específico desde un panel de control personalizable. Además de ejecutar muchos tipos de patrones de ataque conocidos derivados de amenazas emergentes o situaciones definidas a medida, también pueden realizar simulaciones de ataque basadas en las estrategias de grupos APT conocidos, cuyos métodos pueden variar según el sector de una organización.

Una vez iniciado un escenario de ataque, las herramientas BAS implementan agentes virtuales dentro de la red de una organización. Estos agentes intentan vulnerar los sistemas protegidos y moverse lateralmente para acceder a activos críticos o datos confidenciales. A diferencia de las pruebas de penetración tradicionales o el red teaming, los programas BAS pueden utilizar credenciales y conocimientos internos del sistema que los atacantes pueden no tener. De esta manera, el software BAS puede simular ataques tanto externos como ataques internos en un proceso similar al del purple teaming.

Después de completar una simulación, la plataforma BAS genera un informe de vulnerabilidad completo que valida la eficacia de varios controles de seguridad, desde firewalls hasta seguridad de endpoints, que incluyen:

  1. Controles de seguridad de red
  2. Detección y respuesta de endpoints (EDR)
  3. Controles de seguridad del correo electrónico
  4. Medidas de control de acceso
  5. Políticas de gestión de vulnerabilidades
  6. Controles de seguridad de datos
  7. Controles de respuesta a incidentes
¿Cuáles son los beneficios de la simulación de infracciones y ataques?

Aunque no pretenden sustituir a otros protocolos de ciberseguridad, las soluciones BAS pueden mejorar significativamente la posición de seguridad de una organización. Según un informe de investigación de Gartner, BAS puede ayudar a los equipos de seguridad a descubrir hasta un 30-50 % más de vulnerabilidades en comparación con las herramientas tradicionales de evaluación de vulnerabilidades. Los principales beneficios de la simulación de vulneraciones y ataques son:

  1. Automatización: a medida que la amenaza persistente de los ciberataques crece año tras año, los equipos de seguridad están bajo una presión constante para operar con mayores niveles de eficiencia. Las soluciones BAS tienen la capacidad de ejecutar pruebas continuas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin necesidad de personal adicional, ya sea en las instalaciones o fuera de ellas. BAS también se puede utilizar para ejecutar pruebas bajo demanda, así como para proporcionar comentarios en tiempo real.
  2. Precisión: para cualquier equipo de seguridad, especialmente los que tienen recursos limitados, la elaboración de informes precisos es crucial para una asignación eficiente de los recursos: el tiempo dedicado a investigar incidentes de seguridad no críticos o identificados falsamente es una pérdida de tiempo. Según un estudio del Ponemon Institute, las organizaciones que utilizan herramientas avanzadas de detección de amenazas como BAS experimentaron una reducción del 37 % en las alertas de falsos positivos.
  3. Conocimientos accionables: como herramienta de validación del control de seguridad, las soluciones BAS pueden producir conocimientos valiosos que destaquen vulnerabilidades y configuraciones erróneas específicas, así como recomendaciones de mitigación contextual adaptadas a la infraestructura existente de una organización. Además, la priorización basada en datos permite a los equipos de SOC abordar primero sus vulnerabilidades más críticas.
  4. Detección y respuesta mejoradas: basadas en bases de conocimiento de APT como MITRE ATT&CK y Cyber Killchain, y además integradas con otras tecnologías de seguridad (por ejemplo, SIEM, SOAR), las herramientas BAS pueden contribuir a mejorar significativamente las tasas de detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad. Un estudio realizado por Enterprise Strategy Group (ESG) reveló que el 68 % de las organizaciones que utilizan BAS y SOAR conjuntamente experimentaron una mejora en los tiempos de respuesta ante incidentes. Gartner predice que para 2025, las organizaciones que utilicen SOAR y BAS juntas experimentarán una reducción del 50 % en el tiempo que tardan en detectar y responder a los incidentes.

Simulación de vulneraciones y ataques y gestión de la superficie de ataque

Aunque se integra bien con muchos tipos diferentes de herramientas de seguridad, los datos del sector indican una tendencia creciente hacia la integración de herramientas de simulación de vulneraciones y ataques y gestión de superficies de ataque (ASM) en un futuro próximo. Como directora de investigación de seguridad y confianza de International Data Corporation, Michelle Abraham dijo: "La gestión de la superficie de ataque y la simulación de vulneraciones y ataques permiten a los defensores de la seguridad ser más proactivos en la gestión del riesgo".

Mientras que las herramientas de gestión y escaneo de vulnerabilidades evalúan una organización desde dentro, la gestión de la superficie de ataque es el descubrimiento, análisis, corrección y monitorización continuos de las vulnerabilidades de ciberseguridad y los posibles vectores de ataque que componen la superficie de ataque de una organización. Al igual que otras herramientas de simulación de ataques, ASM asume la perspectiva de un atacante externo y evalúa la presencia externa de una organización.

La aceleración de las tendencias hacia el aumento de cloud computing, dispositivos IoT y TI invisible (es decir, el uso no autorizado de dispositivos no seguros) aumenta la exposición cibernética potencial de una organización. Las soluciones ASM escanean estos vectores de ataque en busca de posibles vulnerabilidades, mientras que las soluciones BAS incorporan esos datos para realizar mejor las simulaciones de ataques y las pruebas de seguridad para determinar la eficacia de los controles de seguridad establecidos.

En resumen, se obtiene una visión mucho más clara de las defensas de una organización, desde la concienciación de los empleados hasta las cuestiones de seguridad en la nube más sofisticadas. En un contexto en el que saber es más de la mitad de la batalla, esta información crítica resulta inestimable para las organizaciones que buscan fortalecer su seguridad.
