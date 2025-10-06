¿Qué son los controles de seguridad?

Los controles de seguridad son parámetros implementados para proteger diversas formas de datos e infraestructura importantes para una organización. Cualquier tipo de salvaguarda o contramedida utilizada para evitar, detectar, contrarrestar o minimizar los riesgos de seguridad para la propiedad física, la información, los sistemas informáticos u otros activos se considera un control de seguridad.

Dada la creciente tasa de ciberataques, los controles de seguridad de datos son hoy más importantes que nunca. Según un estudio de la Clark School de la Universidad de Maryland, los ataques a la ciberseguridad en los EE. UU. ocurren ahora en promedio cada 39 segundos y afectan a uno de cada tres estadounidenses cada año; el 43% de estos ataques se dirigen a pequeñas empresas. Entre marzo de 2021 y marzo de 2022, el coste promedio de una vulneración de datos en los Estados Unidos fue de 9,44 millones de dólares.

Al mismo tiempo, las normas de privacidad de datos están aumentando, por lo que es fundamental que las empresas refuercen sus políticas de protección de datos o pueden enfrentarse a posibles multas. La Unión Europea implementó sus estrictas reglas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) el año pasado. En los EE. UU., la Ley de Privacidad del Consumidor de California entrará en vigor el 1 de enero de 2020, y varios otros estados están considerando medidas similares.

Estas regulaciones suelen incluir sanciones rígidas para compañías que no cumplen con los requisitos. Por ejemplo, Facebook informó recientemente de que prevé una multa de más de 3.000 millones de dólares de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. por deficiencias en torno a las políticas de protección de datos que dieron lugar a varias vulneraciones de datos.