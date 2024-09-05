¿Qué es el pretexto?

Un actor de amenazas suele crear una situación falsa para la víctima y se hace pasar por una persona de confianza que puede resolverla. En el libro Social Engineering Penetration Testing, los autores observan que la mayoría de los pretextos se componen de dos elementos principales: un personaje y una situación.1

El personaje es el papel que desempeña el estafador en la historia. Para ganarse la credibilidad de la víctima potencial, el estafador se suele hacer pasar por alguien con autoridad sobre la víctima, como un jefe o un ejecutivo, o alguien en quien la víctima tiende a confiar. Este personaje (falso) puede ser un compañero de trabajo, un empleado de TI o un proveedor de servicios. Algunos atacantes podrían incluso intentar hacerse pasar por un amigo o ser querido de la víctima prevista.

La situación es la trama de la historia falsa del estafador: la razón por la cual el personaje (estafador) le pide a la víctima que realice alguna acción. Las situaciones pueden ser genéricas, como: “Necesita actualizar la información de su cuenta”. O la historia puede ser específica, especialmente si el estafador tiene como objetivo a una víctima en particular: "Necesito tu ayuda, abuela".

Para que las suplantaciones de personajes y las situaciones sean creíbles, los actores de amenazas suelen investigar en línea a su personaje y a su objetivo. Y esta investigación no es difícil. Según algunas estimaciones, los piratas informáticos pueden elaborar una historia convincente, basándose en la información de las redes sociales y otros recursos públicos, como Google o LinkedIn, tras sólo 100 minutos de búsqueda en Internet.

La suplantación (falsificar direcciones de correo electrónico y números de teléfono para que parezca que un mensaje viene de otra fuente) puede hacer que las situaciones de pretexto sean más creíbles. O los actores de amenazas podrían ir aún más lejos y secuestrar la cuenta de correo electrónico o el número de teléfono de una persona real para enviar un mensaje de pretexto. Incluso hay historias de delincuentes que utilizan la inteligencia artificial para clonar las voces de las personas.