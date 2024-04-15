¿Qué es la seguridad del correo electrónico?

Publicado: 18 de abril de 2024
Colaboradores: Amanda Downie, Teaganne Finn
La seguridad del correo electrónico es la práctica de garantizar que la comunicación sensible por correo electrónico sea confidencial, segura y esté protegida frente a posibles amenazas de ciberseguridad. Es una protección crucial para cualquier organización que quiera evitar el acceso no autorizado a sus comunicaciones basadas en correo electrónico, lo que, sin la seguridad del correo electrónico, podría provocar una vulneración de datos o una propagación de contenido malicioso.
El correo electrónico de una organización es uno de los principales objetivos de los ciberataques, los ataques de phishing, el malware y el correo electrónico empresarial, por lo que es crucial contar con un plan de seguridad del correo electrónico eficaz. Además de implementar tecnologías que ayuden a protegerse contra las amenazas, las organizaciones también deben formar a sus trabajadores y aprender a proteger los activos, como las cuentas de correo electrónico y el contenido de las redes sociales, contra los ciberdelincuentes.
Mediante el establecimiento de un plan de seguridad del correo electrónico, una organización puede conocer las diferencias entre un correo electrónico seguro y un correo electrónico malicioso y proteger la información confidencial para que no caiga en manos de hackers. Un sistema de correo electrónico seguro protege contra ataques de correo electrónico y puede reducir los costosos tiempos de inactividad causados por amenazas como correos electrónicos de phishing, estafas o pérdida de datos que pueden poner en peligro la infraestructura de red de una organización.
La mensajería por correo electrónico es fundamental para la comunicación y las operaciones diarias de una organización. Aunque la tecnología evoluciona rápido, el servicio de correo electrónico sigue siendo vital, y contar con un sólido sistema de seguridad del correo electrónico nunca ha sido tan importante para una organización. Las estrategias de seguridad del correo electrónico proporcionan la protección en tiempo real necesaria para mantener sus datos confidenciales seguros y protegidos. Las pasarelas de seguridad basadas en IA y automatización son las más nuevas y tecnológicamente avanzadas en seguridad de correo electrónico.
Disponer de una sólida protección del correo electrónico ayuda a proteger a su organización y a su personal de vulnerabilidades externas. Estas medidas de seguridad son clave para la protección frente a las amenazas y permiten establecer políticas de seguridad sólidas para el futuro.
Contar con seguridad en el correo electrónico protege a una organización contra ciberamenazas como el phishing y el spoofing, y ayuda a descubrir los riesgos antes de que cualquier virus informático dañino se apodere de ella.
Las soluciones de seguridad del correo electrónico, como el cifrado del correo electrónico y el software antivirus, protegen y evitan que se filtre información confidencial. La información puede proceder de todos los puntos finales, incluidos los archivos adjuntos y los mensajes de spam.
Los servicios de seguridad de confianza pueden proporcionar importantes salvaguardias para la información sensible de una organización. La formación en materia de seguridad puede enseñar a los empleados a proteger sus correos electrónicos personales con herramientas como el filtrado de spam, las contraseñas seguras y las protecciones de firewalls.
Con las amenazas a la seguridad del correo electrónico a raya, una organización puede reducir las posibles interrupciones y dedicar menos tiempo al contenido del correo electrónico y más tiempo al crecimiento de su negocio.
Los ataques por correo electrónico pueden presentarse de muchas formas diferentes. Pero es importante recordar que todos tienen la misma intención maliciosa y tomar la iniciativa para comprender los tipos de amenazas de correo electrónico que existen. Estos son algunos de los tipos de ataques más comunes:
Ataques de ingeniería social
Manipular psicológicamente a las personas para que comprometan involuntariamente la seguridad de su información es uno de los vectores de ataque más comunes.
Phishing
Las estafas de phishing utilizan correos electrónicos, mensajes de texto, contenidos de redes sociales o sitios web fraudulentos para engañar a los usuarios con el fin de que faciliten sus credenciales o descarguen programas maliciosos.
Spear phishing
Esta forma de phishing se dirige directamente a una persona u organización a través de un correo electrónico personalizado.
Whale phishing
Esta forma de phishing se dirige a agentes corporativos de alto nivel con mensajes que los atacantes escriben meticulosamente para manipular a sus destinatarios para que den información confidencial. Estos mensajes pueden darse en forma de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas.
Archivo adjunto de correo electrónico malicioso
Esta forma de malware se dirige a archivos adjuntos de correo electrónico disfrazados de documentos, mensajes de voz, faxes, archivos PDF y otros archivos similares. Estos hackers utilizan diferentes tácticas, como el miedo, la urgencia y la curiosidad.
Ransomware
Este software malicioso cifra los archivos y está diseñado para bloquear el acceso a un sistema hasta que la víctima pague una suma de dinero.
Spoofing
La suplantación de identidad es cuando un atacante falsifica un mensaje de correo electrónico con una dirección de remitente falsa y se disfraza de legítimo.
Suplantación de identidad
Un ciberdelincuente se hace pasar por un remitente de confianza para asegurar dinero o datos. Un ejemplo es el compromiso del correo electrónico empresarial, que se produce cuando un hacker se hace pasar por un empleado para intentar robar a la organización.
El panorama de las amenazas por correo electrónico está en constante cambio, pero algunas de las mejores prácticas siguen siendo las mismas. Las organizaciones deben ser más sofisticadas en su inteligencia de amenazas y proactivas frente a las amenazas avanzadas.
Encuentre un software de seguridad de correo electrónico que lo abarque todo y brinde protección en aplicaciones, dispositivos, correos electrónicos y redes en la nube. Los atacantes llegan a los servidores de correo electrónico en muchas plataformas diferentes y su organización debe estar preparada.
Forme a los trabajadores en las mejores prácticas de seguridad del correo electrónico, como la identificación de intentos de phishing o correos electrónicos falsos y la creación de contraseñas seguras para sus dispositivos y cuentas.
Esta buena práctica forma parte de las políticas de seguridad, pero tiene su propia importancia. Este software es un producto de seguridad de correo electrónico que utiliza el análisis y el machine learning para proteger y bloquear correos electrónicos de phishing o estafa.
Una organización necesita un conjunto sólido de reglas para controlar la forma en que los usuarios interactúan a través de los correos electrónicos entrantes y salientes. Estas políticas pueden variar, pero las más comunes son la autenticación multifactor (MFA), el cifrado de correo electrónico, los archivos adjuntos de correo electrónico, la retención de datos y las actualizaciones periódicas de software.
Otros protocolos importantes de seguridad del correo electrónico son el marco de políticas del remitente (SPF), el correo identificado por claves de dominio (DKIM) y la autenticación, notificación y conformidad de mensajes basados en dominios (DMARC). Más conocidos por sus acrónimos, estos protocolos son complejos y requieren una atención cuidadosa antes de implementar uno o los tres.
SPF
Este estándar de autenticación de correo electrónico añade una capa de protección a sus servidores DNS. Crea una lista de remitentes autorizados y puede evitar la suplantación de dominio.
DKIM
Se trata de un protocolo de seguridad del correo electrónico que utiliza la criptografía de clave pública para crear una firma digital auténtica y garantiza que nadie altere los correos electrónicos en tránsito.
DMARC
Este protocolo tiene como objetivo proteger los dominios y es el protocolo de orquestación que reacciona a lo que revelan las pruebas SPF y DKIM. Las políticas DMARC cambian en función de las necesidades de una organización.
Manténgase protegido con soluciones de seguridad, incluidas las soluciones de seguridad móvil empresarial, que permiten la entrega flexible de aplicaciones, contenidos y recursos a través de dispositivos y ayudan a garantizar una buena postura de ciberseguridad.
Ayude a proteger su negocio con una cartera avanzada e integrada de soluciones y servicios de ciberseguridad empresarial infundidos con IA. Deje que IBM le ayude a gestionar y gobernar el riesgo y las vulnerabilidades para dar soporte a los entornos de nube híbrida actuales.
Mejore la seguridad de los datos, los flujos de trabajo de cumplimiento de normativas y la visibilidad de los datos distribuidos en entornos de nube.
Proteja su infraestructura y su red de las sofisticadas amenazas de ciberseguridad con los conocimientos en seguridad, la experiencia y los modernos productos de IBM.