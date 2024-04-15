¿Qué es la seguridad del correo electrónico?

Los ataques por correo electrónico pueden presentarse de muchas formas diferentes. Pero es importante recordar que todos tienen la misma intención maliciosa y tomar la iniciativa para comprender los tipos de amenazas de correo electrónico que existen. Estos son algunos de los tipos de ataques más comunes:

Ataques de ingeniería social

Manipular psicológicamente a las personas para que comprometan involuntariamente la seguridad de su información es uno de los vectores de ataque más comunes.

Phishing

Las estafas de phishing utilizan correos electrónicos, mensajes de texto, contenidos de redes sociales o sitios web fraudulentos para engañar a los usuarios con el fin de que faciliten sus credenciales o descarguen programas maliciosos.

Spear phishing

Esta forma de phishing se dirige directamente a una persona u organización a través de un correo electrónico personalizado.

Whale phishing

Esta forma de phishing se dirige a agentes corporativos de alto nivel con mensajes que los atacantes escriben meticulosamente para manipular a sus destinatarios para que den información confidencial. Estos mensajes pueden darse en forma de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas.

Archivo adjunto de correo electrónico malicioso

Esta forma de malware se dirige a archivos adjuntos de correo electrónico disfrazados de documentos, mensajes de voz, faxes, archivos PDF y otros archivos similares. Estos hackers utilizan diferentes tácticas, como el miedo, la urgencia y la curiosidad.

Ransomware

Este software malicioso cifra los archivos y está diseñado para bloquear el acceso a un sistema hasta que la víctima pague una suma de dinero.

Spoofing

La suplantación de identidad es cuando un atacante falsifica un mensaje de correo electrónico con una dirección de remitente falsa y se disfraza de legítimo.

Suplantación de identidad

Un ciberdelincuente se hace pasar por un remitente de confianza para asegurar dinero o datos. Un ejemplo es el compromiso del correo electrónico empresarial, que se produce cuando un hacker se hace pasar por un empleado para intentar robar a la organización.