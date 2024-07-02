¿Qué es la detección y respuesta de red (NDR)?

Las redes son la base del mundo conectado actual y los principales objetivos de los actores de amenazas.

Tradicionalmente, las organizaciones confiaban en herramientas de detección de amenazas como software antivirus, sistemas de detección de intrusiones (IDS) y firewalls para garantizar la seguridad de la red.

Muchas de estas herramientas utilizan un enfoque de detección basado en firmas, que identifica las amenazas al comparar los indicadores de compromiso (IOC) con una base de datos de firmas de ciberamenazas.

Una firma puede ser cualquier característica asociada con un ciberataque conocido, como una línea de código de una cepa particular de malware o una línea de asunto de correo electrónico de phishing específica. Las herramientas basadas en firmas monitorizan las redes en busca de firmas descubiertas previamente y generan alertas cuando las encuentran.

Aunque son eficaces para bloquear las ciberamenazas conocidas, las herramientas basadas en firmas tienen dificultades para detectar las amenazas nuevas, desconocidas o emergentes. También les cuesta detectar amenazas que carecen de firmas únicas o que se asemejan a comportamientos legítimos, como:

Hackers que utilizan credenciales robadas para acceder a la red.





Ataques de correo electrónico empresarial (BEC), en los que los hackers se hacen pasar por la cuenta de correo electrónico de un ejecutivo o la secuestran





Los empleados incurren involuntariamente en conductas de riesgo, como guardar datos de la empresa en una unidad USB personal o pulsar en enlaces de correo electrónico maliciosos.

Las bandas de ransomware y otras amenazas avanzadas y persistentes pueden aprovechar estas brechas de visibilidad para infiltrarse en las redes, realizar tareas de vigilancia, escalar privilegios y lanzar ataques en los momentos oportunos.

NDR puede ayudar a las organizaciones a llenar los vacíos dejados por las soluciones basadas en firmas y proteger las redes modernas y cada vez más complejas.

Mediante el uso de análisis avanzados, machine learning y análisis de comportamiento, NDR puede detectar incluso amenazas potenciales sin firmas conocidas. De esta manera, NDR proporciona una capa de seguridad en tiempo real, lo que ayuda a las organizaciones a detectar vulnerabilidades y ataques que otras herramientas de seguridad podrían pasar por alto.