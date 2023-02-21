El análisis forense digital y la respuesta a incidentes (DFIR, por sus siglas en inglés) combinan dos campos de la ciberseguridad para agilizar la respuesta a las amenazas y conservar las pruebas contra los ciberdelincuentes.
El DFIR integra dos disciplinas discretas de ciberseguridad: el análisis forense digital, la investigación de las ciberamenazas, principalmente para recopilar pruebas digitales para litigar a los ciberdelincuentes; y la respuesta a los incidentes, la detección y mitigación de los ciberataques en curso. La combinación de estas dos disciplinas ayuda a los equipos de seguridad a detener las amenazas más rápido, al tiempo que preserva las pruebas que, de otro modo, podrían perderse en la urgencia de la mitigación de amenazas.
El análisis forense digital investiga y reconstruye los incidentes de ciberseguridad mediante la recopilación, el análisis y la preservación de pruebas digitales, es decir, los rastros que dejan los actores de amenazas, como archivos de malware y scripts maliciosos. Estas reconstrucciones permiten a los investigadores identificar las causas raíz de los ataques e identificar a los culpables.
Las investigaciones forenses digitales siguen una estricta cadena de custodia o un proceso formal para rastrear la recopilación y el tratamiento de las pruebas. La cadena de custodia permite a los investigadores demostrar que las pruebas no han sido manipuladas. Como resultado, las pruebas de las investigaciones forenses digitales pueden utilizarse para fines oficiales, como casos judiciales, reclamaciones de seguros y auditorías reglamentarias.
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) (enlace externo a ibm.com) describe cuatro pasos para investigaciones forenses digitales:
Tras una vulneración, los investigadores forenses recopilan datos de sistemas operativos, cuentas de usuario, dispositivos móviles y cualquier otro activo de hardware y software al que los actores de la amenaza puedan haber accedido. Las fuentes comunes de datos forenses incluyen:
Para preservar la integridad de las pruebas, los investigadores hacen copias de los datos antes de procesarlos. Aseguran los originales para que no puedan modificarse y el resto de la investigación se realiza con las copias.
Los investigadores revisan los datos en busca de signos de actividad ciberdelincuente, como correos electrónicos de phishing, archivos alterados y conexiones sospechosas.
Los investigadores utilizan técnicas forenses para procesar, correlacionar y extraer información de las pruebas digitales. Los investigadores también pueden consultar fuentes de inteligencia sobre amenazas patentadas y de código abierto para vincular sus hallazgos con actores de amenazas concretos.
Los investigadores compilan un informe que explica lo que sucedió durante el evento de seguridad y, si es posible, identifica a los sospechosos o culpables. El informe puede contener recomendaciones para frustrar futuros ataques. Se puede compartir con las fuerzas del orden, las aseguradoras, los reguladores y otras autoridades.
La respuesta a incidentes se centra en detectar y responder a las violaciones de seguridad. El objetivo de la respuesta a incidentes es prevenir los ataques antes de que se produzcan y minimizar el coste y la interrupción del negocio de los ataques que se produzcan.
Los esfuerzos de respuesta a incidentes se guían por planes de respuesta a incidentes (IRP), que describen cómo el equipo de respuesta a incidentes debe hacer frente a las ciberamenazas. El proceso de respuesta a incidentes consta de seis pasos estándar:
Cuando la investigación forense digital y la respuesta a incidentes se llevan a cabo por separado, pueden interferir entre sí. El personal de respuesta a incidentes puede alterar o destruir pruebas mientras elimina una amenaza de la red, y los investigadores forenses pueden retrasar la resolución de la amenaza mientras buscan pruebas. La información puede no fluir entre estos equipos, haciendo que todos sean menos eficientes de lo que podrían ser.
DFIR fusiona estas dos disciplinas en un solo proceso llevado a cabo por un equipo. Esto produce dos ventajas importantes:
La recopilación de datos forenses ocurre junto con la mitigación de amenazas. Durante el proceso DFIR, los equipos de respuesta a incidentes utilizan técnicas forenses para recopilar y preservar pruebas digitales mientras contienen y erradican una amenaza. Esto garantiza que se siga la cadena de custodia y que las pruebas valiosas no sean alteradas o destruidas por los esfuerzos de respuesta a incidentes.
La revisión posterior al incidente incluye el examen de las pruebas digitales. DFIR utiliza pruebas digitales para profundizar en los incidentes de seguridad. Los equipos de DFIR examinan y analizan las pruebas que han recopilado para reconstruir el incidente de principio a fin. El proceso DFIR termina con un informe que detalla lo que sucedió, cómo sucedió, el alcance total del daño y cómo se pueden evitar ataques similares en el futuro.
Los beneficios resultantes incluyen:
En algunas empresas, un equipo interno de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT), a veces denominado equipo de respuesta a emergencias informáticas (CERT), se encarga de los DFIR. Los miembros del CSIRT pueden incluir al director de seguridad de la información (CISO), al centro de operaciones de seguridad (SOC) y al personal de TI, líderes ejecutivos y otras partes interesadas de toda la empresa.
Muchas empresas carecen de los recursos para llevar a cabo la DFIR por sí mismas. En ese caso, pueden contratar servicios de DFIR de terceros que funcionen de forma retenida.
Tanto los expertos internos como los expertos externos en DFIR utilizan las mismas herramientas DFIR para detectar, investigar y resolver amenazas. Entre ellas se incluyen:
Gestión de eventos e información de seguridad (SIEM): SIEM recopila y correlaciona datos de eventos de seguridad de herramientas de seguridad y otros dispositivos de la red.
Orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR): SOAR permite a los equipos de DFIR recopilar y analizar datos de seguridad, definir flujos de trabajo de respuesta a incidentes y automatizar tareas repetitivas o de bajo nivel.
Detección y respuesta de endpoints (EDR): EDR integra herramientas de seguridad de endpoints y utiliza análisis en tiempo real y automatización basada en IA para proteger a las organizaciones contra las ciberamenazas que obtienen software antivirus anterior y otras tecnologías tradicionales de seguridad de endpoints.
Las soluciones de detección y respuesta extendidas (XDR): XDR son una arquitectura de ciberseguridad abierta que integra herramientas y operaciones de seguridad para todas las capas; endpoints, correo electrónico, aplicaciones, redes, cargas de trabajo en la nube y datos. Al eliminar las lagunas de visibilidad entre herramientas, XDR ayuda a los equipos de seguridad a detectar y resolver las amenazas con mayor rapidez y eficacia, lo que limita los daños que causan.
La investigación proactiva de amenazas, la supervisión continua y el examen en profundidad de las mismas son sólo algunas de las prioridades a las que se enfrenta un departamento de TI ya de por sí muy ocupado. Contar con un equipo de respuesta a incidentes de confianza puede reducir su tiempo de respuesta, minimizar el impacto de un ciberataque y ayudarle a recuperarse más rápidamente.
El equipo global de IBM X-Force Red ofrece una gama completa de servicios de seguridad ofensiva, como pruebas de penetración, gestión de vulnerabilidades y simulación de adversarios, para ayudar a identificar, priorizar y corregir los fallos de seguridad que afectan a todo su ecosistema digital y físico.