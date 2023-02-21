¿Qué es el análisis forense digital y la respuesta a incidentes (DFIR)?

Explore la solución DFIR de IBM Suscríbase a las noticias sobre seguridad
Ilustración con collage de pictogramas de nubes, teléfono móvil, huella dactilar, marca de verificación
¿Qué es DFIR?

El análisis forense digital y la respuesta a incidentes (DFIR, por sus siglas en inglés) combinan dos campos de la ciberseguridad para agilizar la respuesta a las amenazas y conservar las pruebas contra los ciberdelincuentes.

El DFIR integra dos disciplinas discretas de ciberseguridad: el análisis forense digital, la investigación de las ciberamenazas, principalmente para recopilar pruebas digitales para litigar a los ciberdelincuentes; y la respuesta a los incidentes, la detección y mitigación de los ciberataques en curso. La combinación de estas dos disciplinas ayuda a los equipos de seguridad a detener las amenazas más rápido, al tiempo que preserva las pruebas que, de otro modo, podrían perderse en la urgencia de la mitigación de amenazas.
¿Qué es el análisis forense digital?

El análisis forense digital investiga y reconstruye los incidentes de ciberseguridad mediante la recopilación, el análisis y la preservación de pruebas digitales, es decir, los rastros que dejan los actores de amenazas, como archivos de malware y scripts maliciosos. Estas reconstrucciones permiten a los investigadores identificar las causas raíz de los ataques e identificar a los culpables. 

Las investigaciones forenses digitales siguen una estricta cadena de custodia o un proceso formal para rastrear la recopilación y el tratamiento de las pruebas. La cadena de custodia permite a los investigadores demostrar que las pruebas no han sido manipuladas. Como resultado, las pruebas de las investigaciones forenses digitales pueden utilizarse para fines oficiales, como casos judiciales, reclamaciones de seguros y auditorías reglamentarias.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) (enlace externo a ibm.com) describe cuatro pasos para investigaciones forenses digitales:
1. Recopilación de datos

Tras una vulneración, los investigadores forenses recopilan datos de sistemas operativos, cuentas de usuario, dispositivos móviles y cualquier otro activo de hardware y software al que los actores de la amenaza puedan haber accedido. Las fuentes comunes de datos forenses incluyen:

  • Análisis forense del sistema de archivos: datos encontrados en archivos y carpetas que se almacenan en los puntos de conexión. 
  • Análisis forense de la memoria: datos encontrados en la memoria de acceso aleatorio (RAM) de un dispositivo.
  • Análisis forense de redes: datos encontrados al examinar la actividad de la red, como la navegación web y las comunicaciones entre dispositivos. 
  • Análisis forense de aplicaciones: datos encontrados en los registros de aplicaciones y otro software. 

Para preservar la integridad de las pruebas, los investigadores hacen copias de los datos antes de procesarlos. Aseguran los originales para que no puedan modificarse y el resto de la investigación se realiza con las copias.
2. Examen

Los investigadores revisan los datos en busca de signos de actividad ciberdelincuente, como correos electrónicos de phishing, archivos alterados y conexiones sospechosas.
3. Análisis

Los investigadores utilizan técnicas forenses para procesar, correlacionar y extraer información de las pruebas digitales. Los investigadores también pueden consultar fuentes de inteligencia sobre amenazas patentadas y de código abierto para vincular sus hallazgos con actores de amenazas concretos.
4. Informe

Los investigadores compilan un informe que explica lo que sucedió durante el evento de seguridad y, si es posible, identifica a los sospechosos o culpables. El informe puede contener recomendaciones para frustrar futuros ataques. Se puede compartir con las fuerzas del orden, las aseguradoras, los reguladores y otras autoridades.
¿Qué es la respuesta a incidentes?

La respuesta a incidentes se centra en detectar y responder a las violaciones de seguridad. El objetivo de la respuesta a incidentes es prevenir los ataques antes de que se produzcan y minimizar el coste y la interrupción del negocio de los ataques que se produzcan.

Los esfuerzos de respuesta a incidentes se guían por planes de respuesta a incidentes (IRP), que describen cómo el equipo de respuesta a incidentes debe hacer frente a las ciberamenazas. El proceso de respuesta a incidentes consta de seis pasos estándar:

  1. Preparación: la preparación es el proceso continuo de evaluación de riesgos, identificación y corrección de vulnerabilidades (gestión de vulnerabilidades) y redacción de IRP para diferentes ciberamenazas.

  2. Detección y análisis: los equipos de respuesta a incidentes monitorizan la red en busca de actividades sospechosas. Analizan los datos, filtran los falsos positivos y clasifican las alertas.

  3. Contención: cuando se detecta una vulneración, el equipo de respuesta a incidentes toma medidas para evitar que la amenaza se propague por la red. 

  4. Erradicación: una vez que se ha contenido la amenaza, los equipos de respuesta a incidentes la eliminan de la red, por ejemplo, destruyendo archivos de ransomware o arrancando a un actor de amenazas desde un dispositivo.

  5. Recuperación: una vez que el personal de respuesta a incidentes ha eliminado todo rastro de la amenaza, restablece el funcionamiento normal de los sistemas dañados.

  6. Revisión posterior al incidente: el personal de respuesta a incidentes revisa la vulneración para comprender cómo ocurrió y prepararse para futuras amenazas. 
Beneficios de DFIR

Cuando la investigación forense digital y la respuesta a incidentes se llevan a cabo por separado, pueden interferir entre sí. El personal de respuesta a incidentes puede alterar o destruir pruebas mientras elimina una amenaza de la red, y los investigadores forenses pueden retrasar la resolución de la amenaza mientras buscan pruebas. La información puede no fluir entre estos equipos, haciendo que todos sean menos eficientes de lo que podrían ser.

DFIR fusiona estas dos disciplinas en un solo proceso llevado a cabo por un equipo. Esto produce dos ventajas importantes:

La recopilación de datos forenses ocurre junto con la mitigación de amenazas. Durante el proceso DFIR, los equipos de respuesta a incidentes utilizan técnicas forenses para recopilar y preservar pruebas digitales mientras contienen y erradican una amenaza. Esto garantiza que se siga la cadena de custodia y que las pruebas valiosas no sean alteradas o destruidas por los esfuerzos de respuesta a incidentes.

La revisión posterior al incidente incluye el examen de las pruebas digitales. DFIR utiliza pruebas digitales para profundizar en los incidentes de seguridad. Los equipos de DFIR examinan y analizan las pruebas que han recopilado para reconstruir el incidente de principio a fin. El proceso DFIR termina con un informe que detalla lo que sucedió, cómo sucedió, el alcance total del daño y cómo se pueden evitar ataques similares en el futuro. 

Los beneficios resultantes incluyen:

  • Prevención de amenazas más eficaz. Los equipos de DFIR investigan los incidentes más a fondo que los equipos tradicionales de respuesta a incidentes. Las investigaciones de DFIR pueden ayudar a los equipos de seguridad a comprender mejor las ciberamenazas, crear manuales de respuesta a incidentes más eficaces y detener más ataques antes de que ocurran. Las investigaciones del DFIR también pueden ayudar a agilizar la búsqueda de amenazas al descubrir pruebas de amenazas activas desconocidas.

  • Durante la resolución de la amenaza se pierde poca o ninguna prueba. En un proceso estándar de respuesta a incidentes, el personal de respuesta a incidentes puede equivocarse en la prisa por contener la amenaza. Por ejemplo, si el personal de respuesta apagan un dispositivo infectado para contener la propagación de una amenaza, cualquier evidencia que quede en la RAM del dispositivo se perderá. Formados tanto en forense digital como en respuesta a incidentes, los equipos del DFIR son expertos en preservar las pruebas y resolver los incidentes.

  • Mejora del apoyo en litigios. Los equipos DFIR siguen la cadena de custodia, lo que significa que los resultados de las investigaciones DFIR pueden compartirse con las fuerzas de seguridad y utilizarse para perseguir a los ciberdelincuentes. Las investigaciones del DFIR también pueden respaldar las reclamaciones de seguros y las auditorías reglamentarias posteriores a un incumplimiento.

  • Recuperación de amenazas más rápida y robusta. Dado que las investigaciones forenses son más sólidas que las investigaciones estándar de respuesta a incidentes, los equipos DFIR pueden descubrir malware oculto o daños en el sistema que de otro modo habrían pasado desapercibidos. Esto ayuda a los equipos de seguridad a erradicar las amenazas y a recuperarse de los ataques más a fondo.

 
Herramientas y tecnologías DFIR

En algunas empresas, un equipo interno de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT), a veces denominado equipo de respuesta a emergencias informáticas (CERT), se encarga de los DFIR. Los miembros del CSIRT pueden incluir al director de seguridad de la información (CISO), al centro de operaciones de seguridad (SOC) y al personal de TI, líderes ejecutivos y otras partes interesadas de toda la empresa.

Muchas empresas carecen de los recursos para llevar a cabo la DFIR por sí mismas. En ese caso, pueden contratar servicios de DFIR de terceros que funcionen de forma retenida. 

Tanto los expertos internos como los expertos externos en DFIR utilizan las mismas herramientas DFIR para detectar, investigar y resolver amenazas. Entre ellas se incluyen:

  • Detección y respuesta de endpoints (EDR): EDR integra herramientas de seguridad de endpoints y utiliza análisis en tiempo real y automatización basada en IA para proteger a las organizaciones contra las ciberamenazas que obtienen software antivirus anterior y otras tecnologías tradicionales de seguridad de endpoints.

  • Las soluciones de detección y respuesta extendidas (XDR): XDR son una arquitectura de ciberseguridad abierta que integra herramientas y operaciones de seguridad para todas las capas; endpoints, correo electrónico, aplicaciones, redes, cargas de trabajo en la nube y datos. Al eliminar las lagunas de visibilidad entre herramientas, XDR ayuda a los equipos de seguridad a detectar y resolver las amenazas con mayor rapidez y eficacia, lo que limita los daños que causan.
Soluciones relacionadas
Equipo de respuesta a incidentes de X-Force

La investigación proactiva de amenazas, la supervisión continua y el examen en profundidad de las mismas son sólo algunas de las prioridades a las que se enfrenta un departamento de TI ya de por sí muy ocupado. Contar con un equipo de respuesta a incidentes de confianza puede reducir su tiempo de respuesta, minimizar el impacto de un ciberataque y ayudarle a recuperarse más rápidamente.

 Descubra la respuesta ante incidentes de X-Force
Recursos Seis pasos para crear una estrategia sólida de respuesta ante incidentes
El camino hacia la respuesta orquestada a incidentes comienza con el empoderamiento de las personas, el desarrollo de un proceso coherente y repetible y luego el aprovechamiento de la tecnología para ejecutarlo. Esta guía describe los pasos clave para crear una función sólida de respuesta a incidentes.
¿Qué es la respuesta a incidentes?
Un plan formal de respuesta a incidentes permite a los equipos de ciberseguridad limitar o prevenir los daños derivados de ciberataques o violaciones de la seguridad.
¿Qué es SIEM?
La gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) ofrece monitorización y análisis en tiempo real de sucesos, así como rastreo y registro de datos de seguridad para fines de conformidad o auditoría.
¿Qué es la inteligencia sobre amenazas?
La inteligencia de amenazas es información detallada y procesable sobre amenazas para prevenir y combatir las ciberamenazas dirigidas a una organización.
¿Qué es el ransomware?
El ransomware mantiene como rehenes los dispositivos y datos de las víctimas hasta que se paga un rescate. Aprenda cómo funciona el ransomware, por qué ha proliferado en los últimos años y cómo se defienden las organizaciones contra él.
Dé el siguiente paso

El equipo global de IBM X-Force Red ofrece una gama completa de servicios de seguridad ofensiva, como pruebas de penetración, gestión de vulnerabilidades y simulación de adversarios, para ayudar a identificar, priorizar y corregir los fallos de seguridad que afectan a todo su ecosistema digital y físico.

 Servicios de Explore X-Force Red