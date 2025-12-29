¿Qué es un vector de ataque?

Un vector de ataque es una vía o método a través del cual los hackers obtienen acceso no autorizado a los sistemas objetivo para cometer un ciberataque. Los vectores de ataque comunes incluyen ataques de ingeniería social, amenazas internas y compromisos de la cadena de suministro.

En conjunto, los vectores de ataque de una organización (también conocidos como vectores de amenaza) y las vulnerabilidades de ciberseguridad comprenden su superficie de ataque. Las superficies de ataque se han ampliado a medida que las empresas se embarcan en la transformación digital, como la adopción de la inteligencia artificial (IA), la migración a la nube y los centros de datos, el uso de dispositivos del Internet de las cosas y la habilitación del teletrabajo. Con tantos activos que ahora forman parte de panoramas tecnológicos cada vez más complejos y descentralizados, los ciberdelincuentes tienen más puntos de entrada a través de los cuales infiltrarse en redes y sistemas operativos.

Mientras tanto, el alcance y la sofisticación de los vectores de ataque también han evolucionado. Los actores de amenazas se benefician de tecnologías como la IA para manipular a los usuarios y eludir las medidas de seguridad convencionales.

Afortunadamente, los equipos de seguridad empresarial pueden aprovechar disciplinas de ciberseguridad como la gestión de la superficie de ataque (ASM) para frustrar a estos atacantes. La ASM ayuda a las organizaciones a identificar posibles métodos de ataque y a defenderse de los vectores de ataque, pasos clave para mitigar el riesgo de ciberseguridad.