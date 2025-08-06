Durante décadas, los ataques de phishing han jugado con las emociones humanas para estafarles y quitarles credenciales de cuenta y dinero, y aún lo hacen. Pero a medida que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados desde los primeros casos de phishing en la década de 1990, el phishing ya no consiste solo en detectar el mensaje obvio de estafa con errores tipográficos y gramaticales. Ahora significa cuestionar si esa llamada de su amigo o jefe es real, aunque suene exactamente como ellos. Con el auge de la inteligencia artificial, los actores maliciosos solo se vuelven más sigilosos y sofisticados, y todos deben replantearse lo que es real, acostumbrarse a buscar señales falsas y aprender a proteger mejor sus identidades tanto en línea como fuera de línea.

La ingeniería social es el término general para la multitud de formas en que atacantes y estafadores logran engañar a las personas para que divulguen información que comprometería su identidad y sus cuentas. Esta amenaza también sigue siendo uno de los principales vectores de ataque que conduce a una vulneración de datos. Esto se ha mitigado hasta cierto punto con la formación de los empleados y los filtros avanzados de spam, pero no parece aplicarse a la popular amenaza de deepfake. En 2024, más del 80 % de las empresas informaron de que no tienen protocolos establecidos para combatir los ataques basados en IA, incluidos los deepfakes.

Además, el Informe de Inteligencia de Voz 2025 de Pindrop encontró un marcado aumento en el fraude deepfake en comparación con años anteriores, reportando un aumento del 1300 %. Los ataques deepfake representan una nueva y desalentadora frontera, en la que ya no se puede confiar en lo que se ve u oye.