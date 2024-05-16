Mejora de la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo en la era del XaaS

Autor

Rishi Vaish

VP and Head

IBM Software, Cloud and AI Acceleration

Una investigación reciente de IDC reveló que el 85 % de los CEO encuestados mencionaron las capacidades digitales como diferenciadores estratégicos cruciales para acelerar el crecimiento de los ingresos. No obstante, los responsables de la toma de decisiones en materia de TI siguen preocupados por los riesgos asociados a su infraestructura digital y su posible impacto en los resultados empresariales. Las vulneraciones de datos y las preocupaciones en materia de seguridad son las mayores amenazas.

Con el rápido crecimiento de los modelos de consumo de XaaS y la integración de la IA y los datos a la vanguardia de cada plan de negocio, creemos que proteger la seguridad de los datos es fundamental para el éxito. También puede ayudar a los clientes a simplificar sus requisitos de cumplimiento de datos a medida que las organizaciones alimentan sus cargas de trabajo de IA y uso intensivo de datos.

Automatización para la eficiencia y la seguridad

Los datos son fundamentales para todas las aplicaciones de IA. Podemos obtener resultados óptimos de los modelos de IA si tenemos la capacidad de acceder y procesar los datos necesarios. IBM mantiene su compromiso de trabajar diligentemente con socios y clientes para introducir un conjunto de planos de automatización llamados arquitecturas implementables.

Estos planos están diseñados para agilizar el proceso de implementación para los clientes. Nuestro objetivo es permitir a las organizaciones seleccionar e implementar sus cargas de trabajo en la nube de manera personalizada para alinearse con los requisitos de seguridad preestablecidos y revisables, y ayudar a habilitar una integración perfecta de IA y XaaS. Este compromiso con la integración de la IA y el XaaS se ejemplifica aún más con nuestro reciente logro del último año. Esta plataforma permite a las empresas entrenar, validar, afinar e implementar modelos de IA de manera eficaz, al tiempo que escalan las cargas de trabajo y crean flujos de trabajo responsables de datos e IA.

Protección de datos en entornos multinube

Los líderes empresariales deben ser conscientes de la importancia del soporte del cloud híbrido y reconocer que las empresas modernas a menudo necesitan una combinación de entornos en la nube y locales para gestionar su almacenamiento de datos y aplicaciones. El hecho es que las diferentes cargas de trabajo tienen necesidades distintas para funcionar de manera eficiente.

Esto significa que no se pueden tener todas las cargas de trabajo en un solo lugar, ya sea en las instalaciones, en la nube pública o privada, o en el edge. Un ejemplo es nuestro trabajo con CrushBank. La institución utiliza watsonx para optimizar las operaciones administrativas con IA y proporcionar a su personal de TI información más precisa. Esto ha dado lugar a una mayor productividad y, en última instancia, a una mejor experiencia del cliente. Una estrategia de cloud híbrido personalizada gestiona la seguridad, la latencia de los datos y el rendimiento, de modo que el personal puede dejar de ocuparse de la TI y dedicarse a su negocio.

Todo comienza con la creación de un entorno de cloud híbrido XaaS, en el que se aumentan las capacidades de protección de datos para garantizar la privacidad y la seguridad de las aplicaciones sin necesidad de modificar estas. En IBM, la seguridad y el cumplimiento normativo son fundamentales en todo lo que hacemos.

Recientemente, hemos ampliado el IBM Cloud Security and Compliance Center, un conjunto de soluciones modernizadas de seguridad y cumplimiento normativo en la nube, diseñadas para ayudar a las empresas a mitigar los riesgos y proteger los datos en sus entornos híbridos y multinube, así como en sus cargas de trabajo. En esta era XaaS, en la que los datos son el motor de la transformación digital, es fundamental invertir en una protección de datos sólida para alcanzar el éxito.

XaaS exige una seguridad de datos sólida

En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de los datos, IBM sigue demostrando su compromiso con el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad. Podemos ayudar a proteger las cargas de trabajo de misión crítica, ya que nuestro software, nuestra infraestructura y nuestros servicios están diseñados para ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus cambiantes requisitos de seguridad y cumplimiento normativo en materia de datos. En un contexto marcado por el auge de XaaS y la IA, dar prioridad a la seguridad de los datos puede ayudarle a proteger la información confidencial de sus clientes.

 

