Los líderes empresariales deben ser conscientes de la importancia del soporte del cloud híbrido y reconocer que las empresas modernas a menudo necesitan una combinación de entornos en la nube y locales para gestionar su almacenamiento de datos y aplicaciones. El hecho es que las diferentes cargas de trabajo tienen necesidades distintas para funcionar de manera eficiente.

Esto significa que no se pueden tener todas las cargas de trabajo en un solo lugar, ya sea en las instalaciones, en la nube pública o privada, o en el edge. Un ejemplo es nuestro trabajo con CrushBank. La institución utiliza watsonx para optimizar las operaciones administrativas con IA y proporcionar a su personal de TI información más precisa. Esto ha dado lugar a una mayor productividad y, en última instancia, a una mejor experiencia del cliente. Una estrategia de cloud híbrido personalizada gestiona la seguridad, la latencia de los datos y el rendimiento, de modo que el personal puede dejar de ocuparse de la TI y dedicarse a su negocio.

Todo comienza con la creación de un entorno de cloud híbrido XaaS, en el que se aumentan las capacidades de protección de datos para garantizar la privacidad y la seguridad de las aplicaciones sin necesidad de modificar estas. En IBM, la seguridad y el cumplimiento normativo son fundamentales en todo lo que hacemos.

Recientemente, hemos ampliado el IBM Cloud Security and Compliance Center, un conjunto de soluciones modernizadas de seguridad y cumplimiento normativo en la nube, diseñadas para ayudar a las empresas a mitigar los riesgos y proteger los datos en sus entornos híbridos y multinube, así como en sus cargas de trabajo. En esta era XaaS, en la que los datos son el motor de la transformación digital, es fundamental invertir en una protección de datos sólida para alcanzar el éxito.