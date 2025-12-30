¿Qué es la dark web?

La darknet es la infraestructura de red (los ordenadores y otros dispositivos interconectados) que permite el acceso a los contenidos de la dark web.

Los términos "darknet" y "dark web" se utilizan a menudo como sinónimos, de la misma manera que "internet" y "web" se utilizan indistintamente. Pero técnicamente, internet es una red de dispositivos conectados, y la web es una capa de información (sitios web, aplicaciones y otros servicios) a la que la gente puede acceder a través de internet.

La misma distinción se aplica a la darknet y la dark web. La darknet es la infraestructura y la dark web es el contenido al que se puede acceder a través de esa infraestructura.

Hay muchas darknets diferentes, siendo la red Tor la más famosa. (Para obtener más información, consulte "¿Qué es Tor?") Otras darknets son Invisible Internet Project (I2P) y Hyphanet.

La mayoría de las darknets son redes superpuestas, subredes distintas que existen dentro de una red más grande. Esa red mayor es, normalmente, el propio internet.

Pero las darknets están aisladas de la Internet pública y los usuarios no pueden acceder a ellas fácilmente a través de navegadores normales como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge. Los usuarios necesitan software, permisos o configuraciones especiales para entrar en una red oscura.

Muchas darknets, como Tor, están gestionadas por voluntarios y organizaciones sin ánimo de lucro, y las personas donan libremente sus propias máquinas para que actúen como nodos de red. Otras son redes descentralizadas entre pares o redes privadas solo por invitación.

Hay otra cosa que diferencia a las darknets del internet más amplio y otras redes superpuestas. Las darknets ocultan intencionalmente las identidades de los usuarios mediante cifrado multicapa, enrutamiento de cebolla y otros métodos.