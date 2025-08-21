Imagine que es un ejecutivo de una aerolínea, sentado en su escritorio con una taza de café recién hecho un lunes por la mañana inusualmente tranquilo. Se siente renovado, relajado y listo para la semana que viene.

A medida que se pone al día con su bandeja de entrada, el familiar tap-tap-tap de una notificación de Slack llama su atención.

Abre la ventana. Es un mensaje del responsable de su centro de operaciones de seguridad (SOC), y no es bueno: "Hay un corredor de datos en la dark web que anuncia la venta de una enorme cantidad de registros de nuestros clientes".

¿Qué piensa hacer? ¿Convocar una reunión de emergencia de dirigentes de la empresa? ¿Llamar a la policía?

Su primer instinto podría ser entrar en pánico. Nuestros datos están en la dark web. Es una mala noticia.

Pero, lo ideal sería que pidiera a sus analistas de inteligencia de amenazas que indagaran un poco más antes de reaccionar.

Porque los ciberdelincuentes no son precisamente fiables y los registros que venden pueden no ser los que dicen ser. Tal vez lo que realmente tienen son datos de terceros de un sitio web de viajes que solo está conectado vagamente con usted. Tal vez solo estén utilizando el nombre tan reconocible de su organización para atraer a los compradores.

Lo que significaría que los datos de sus clientes están protegidos, y no necesita lanzar una respuesta pública masiva y costosa. Es posible que no necesite hacer nada en absoluto.

El objetivo de este ejercicio de reflexión, adaptado de un incidente real que gestionó IBM® X-Force, es que la dark web es mucho más común de lo que su siniestra reputación podría hacernos creer.

Común y conocida.

Sin duda, la dark web es el escenario de muchas actividades turbias y francamente maliciosas, pero las leyendas que rodean este rincón sombrío de Internet pueden nublar el juicio de las personas.

Al monitorizar de cerca, de manera tranquila y racional la actividad de la dark web, las organizaciones pueden acabar con los mitos y hacerse una idea precisa de lo que realmente ocurre en el famoso paraíso de los hackers.

Dicho esto, la dark web puede ser un terreno difícil de navegar. De hecho, los delincuentes podrían incluso infectarse entre sí para obtener conocimiento o acceder a datos y cuentas bancarias. Es útil contar con el apoyo de profesionales cualificados en ciberseguridad que puedan separar las amenazas vacías de los riesgos reales.