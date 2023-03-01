¿Qué es el ciberseguro?

El ciberseguro, también llamado seguro de responsabilidad cibernética o seguro de ciberseguridad, cubre las pérdidas financieras que tienen las empresas como resultado de ataques de ransomware, vulneraciones de datos y otros incidentes cibernéticos.
De la misma manera que el seguro de coche paga por daños y daños corporales en caso de accidente, las pólizas de ciberseguro pagan por sistemas informáticos dañados, ingresos perdidos, gastos legales y otros costes de ciberataque.
Las violaciones de seguridad son cada vez más comunes y costosas. Según el informe "Coste de una filtración de datos" de IBM, el 83 % de las organizaciones han sufrido más de una vulneración de datos, y la vulneración media cuesta 4,35 millones de dólares. Los ciberseguros pueden reducir el impacto financiero de estas infracciones, lo que lo convierte en una parte importante de la gestión de riesgos para las empresas en la actualidad.
Cualquier empresa que almacene información de clientes o dependa de la tecnología, lo que incluye a la mayoría de las empresas, se enfrenta a riesgos cibernéticos. Los equipos de seguridad pueden tomar medidas para mitigar las ciberamenazas, pero no pueden prevenirlas por completo. Según el índice de riesgo para viajeros, el 57 % de los líderes empresariales piensa que los ciberataques son inevitables.
Los productos de seguros comerciales estándar, como la cobertura de responsabilidad general y las pólizas de errores y omisiones, no suelen cubrir pérdidas por eventos cibernéticos, lo que deja a las empresas vulnerables al costo total de los ataques de ransomware, las estafas de compromiso de correo electrónico empresarial y otros delitos cibernéticos. Estos ataques pueden tener un alto coste financiero. Por ejemplo, el ataque promedio de ransomware cuesta 4,54 millones de dólares, sin incluir los pagos de rescate.
Las pólizas de ciberseguro surgieron para cerrar esta brecha de cobertura. Al cubrir el pago de rescates, la corrección de malware y otros costes, las pólizas cibernéticas pueden ayudar a las empresas a limitar sus daños, recuperarse más rápidamente y aumentar su nivel general de ciberresiliencia.
La cobertura del ciberseguro puede variar en función de las necesidades de la empresa, los tipos de datos que almacena y el sector de la empresa. Muchas pólizas cibernéticas ofrecen opciones de cobertura de primera y tercera parte. La cobertura de primera parte paga las pérdidas directas de la empresa, como los costos de recuperación de datos y restauración de sistemas. La cobertura de terceros paga los daños sufridos por partes ajenas a la empresa, como los consumidores a los que les robaron sus datos.
Cuando se trata de pérdidas específicas, muchas pólizas cibernéticas pagan por cosas como:
Si una empresa pierde ingresos debido a que un ciberataque desconecta los sistemas informáticos, las pólizas cibernéticas pueden cubrir algunas o todas esas pérdidas.
El seguro puede pagar la respuesta a incidentes, reparaciones del sistema, investigaciones forenses y otros servicios necesarios después de un evento cibernético.
Las pólizas cibernéticas pueden ayudar a pagar los litigios que surjan de un ataque cibernético, como las demandas presentadas por los clientes. Algunas compañías de seguros pueden brindar representación legal para la compañía asegurada.
Cuando los hackers roban información de identificación personal (PII) u otro tipo de información confidencial, como números de tarjetas de crédito o de seguridad social, las pólizas cibernética pueden ayudar a cubrir los costes de notificar a los clientes y prestar servicios como la monitorización crediticia.
Los ciberataques pueden llevar a investigaciones reglamentarias, especialmente en campos altamente regulados, como la sanidad y los servicios financieros. Las pólizas cibernéticas pueden cubrir los costes de cumplir con estas auditorías, incluidas las multas que la empresa deba pagar.
Una empresa puede necesitar contratar a una empresa de relaciones públicas o tomar otras medidas para reparar su marca tras un ataque. Algunas pólizas cibernéticas le ayudarán a sufragar estos gastos.
Muchas pólizas cibernéticas cubren los pagos de ransomware, pero algunos proveedores de seguros están terminando o limitando esta cobertura debido a los altos costes de los rescates.
Aunque las pólizas cibernéticas pueden cubrir muchas cosas, hay algunos incidentes que no cubrirán. A estas se les llama exclusiones. Las exclusiones comunes incluyen:
A una empresa le pueden robar sus datos o interrumpir sus servicios cuando se viola a proveedores y otros socios. El ciberseguro no siempre paga estas pérdidas, pero algunas aseguradoras ofrecen una cobertura de incumplimiento de terceros con un coste adicional.
Dado que los ataques de ingeniería social como el phishing manipulan a las personas para que comprometan la ciberseguridad desde dentro, las pólizas cibernéticas no siempre cubren estas pérdidas. Sin embargo, la cobertura de ingeniería social suele estar disponible a un coste adicional.
Las pérdidas causadas por amenazas internas, como empleados maliciosos o negligentes, rara vez están cubiertas.
Muchas políticas cibernéticas consideran que estos ataques son actos de guerra y no los cubren.
Si los hackers explotan un fallo que la empresa conocía pero no corrigió, muchas pólizas cibernéticas negarán la afirmación.
La mayoría de los planes no cubren las interrupciones causadas por errores de configuración y otros errores internos.
Aunque la demanda de seguros cibernéticos es alta, el aumento de los costes de estos seguros está dificultando que las empresas, especialmente las pequeñas, encuentren cobertura. Según Marsh McLennan, los precios de los ciberseguros subieron un 110 % en el primer trimestre de 2022.
Según 451 Research, los ciberseguros pueden contribuir a aumentar los ataques de ransomware. A medida que más empresas compran pólizas cibernéticas, se sienten más cómodas pagando rescates porque el seguro las cubrirá. Los hackers, a su vez, se sienten alentados a seguir pidiendo rescates. Una nueva raza de ransomware, HardBit, incluso pide a las víctimas que compartan los detalles de sus políticas cibernéticas para que los hackers puedan calcular un rescate que cubrirá la política.
La turbulencia de precios también se ve alimentada por el hecho de que el ciberseguro es relativamente nuevo en comparación con otros productos de seguro. Las aseguradoras tienen datos históricos limitados sobre los costes de los ciberataques, lo que dificulta crear modelos de riesgo precisos y fijar precios estables.
Cuando las compañías de seguros ven aumentar sus pérdidas, responden con subidas de primas y limitaciones de la cobertura. La aseguradora AXA ha dejado de cubrir los pagos de ransomware por pólizas emitidas en Francia. Lloyd's of London ya no cubrirá los ciberataques de Estado, otra fuente de grandes pérdidas.
Las aseguradoras también están estableciendo requisitos de seguridad de red más estrictos para las empresas aseguradas. Algunas aseguradoras ni siquiera ofrecen una cotización de seguro a menos que una empresa cuente con autenticación multifactor, cifrado de datos, zero trust o políticas similares. Algunas compañías de seguros están asumiendo un papel más consultivo, dando a los asegurados y propietarios de negocios acceso a herramientas de seguridad y proveedores de servicios para ayudarles a mejorar la posición de seguridad. Algunos expertos predicen que las ciberaseguradoras podrían convertirse en figuras clave a la hora de hacer cumplir normas como el Marco de Ciberseguridad del NIST, ya que las empresas que sigan estas normas costarán menos de asegurar.
Proteja los datos empresariales en diferentes entornos, cumpla con las regulaciones sobre privacidad y simplifique la complejidad operativa.
IBM Security proporciona soluciones de ciberseguridad empresarial para ayudarle a prosperar ante la incertidumbre.
Los servicios de ciberseguridad de IBM ofrecen servicios de asesoramiento, integración y seguridad gestionada, así como capacidades ofensivas y defensivas. Combinamos un equipo global de expertos con tecnología propia y de socios para crear conjuntamente programas de seguridad personalizados que gestionen el riesgo.