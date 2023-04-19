Gestión unificada de endpoints y gestión del ciclo de vida de los dispositivos: ¿qué tienen en común?

Autor

Madalina Barbu

Global Product Marketing Manager, IBM Security MaaS360

Es un nuevo día para James, un nuevo administrador de TI. Hoy, tiene que resolver un pedido de un lote completo de dispositivos móviles para sus colegas, que han elegido smartphones iOS y Android. Necesita activar el programa de ciclo de vida del dispositivo y realizar todas las tareas de implementación y seguridad de endpoints posteriormente. Lo más probable es que en otra herramienta. También sabe que Rich, de Ventas, y Alyssa, de Finanzas, dejarán la empresa el viernes, por lo que necesita borrar los dispositivos. Uno está bajo el programa BYOD y el otro es propiedad de la empresa, y todo debe hacerse lo antes posible. ¿No puede utilizar una sola herramienta de gestión?

Gestión unificada de endpoints (UEM) es una tecnología que proporciona una única plataforma para gestionar y proteger todo tipo de dispositivos, como smartphones, tablets, ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa e IoT, ejecutando múltiples tipos de sistemas operativos desde una única consola a lo largo de su ciclo de vida. Las soluciones UEM incluyen tecnologías anteriores como la gestión de dispositivos móviles (MDM)

MDM (gestión de dispositivos móviles), gestión de movilidad empresarial (EMM), gestión de aplicaciones móviles (MAM) y gestión de portátiles. Con las herramientas UEM, James gestionará tanto los dispositivos personales como los corporativos e incluirá funciones de gestión de contenidos y de ciberseguridad, como políticas de seguridad, autenticación y gestión de identidades y accesos, seguridad y protección de datos, gestión de parches, detección y respuesta ante amenazas y muchas más.

El ciclo de vida del dispositivo es el proceso de gestión integral de todos los dispositivos de una empresa, desde el momento en que abandonan el proveedor hasta el momento en que los equipos de TI de una organización los dan de baja. Pueden ser dispositivos Apple, dispositivos Android, dispositivos IoT, macOS, ordenadores portátiles o de sobremesa con Microsoft Windows, dispositivos específicos y muchos más. James y otros administradores de TI tendrían que asegurarse de que realiza la inscripción de dispositivos, los mantiene, los repara cuando es necesario, los retira o los reutiliza de acuerdo con las políticas de su empresa y las acciones de los usuarios finales.

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Los 5 principales puntos en común:

La UEM y la gestión del ciclo de vida de los dispositivos comparten varios puntos en común, ya que ambos desempeñan funciones esenciales en la gestión y optimización de los endpoints dentro de una organización. Estos son cinco de los aspectos más comunes que comparten:

  1. Inventario de dispositivos: las herramientas de UEM y los procesos de administración del ciclo de vida del dispositivo incluyen inventarios en los que los administradores de TI tienen acceso en tiempo real a información detallada sobre cada endpoint. Por ejemplo, el modelo del dispositivo, las especificaciones, el propietario y más.

  2. Seguridad y conformidad: tanto las tecnologías UEM como la gestión del ciclo de vida de los dispositivos cumplen las normativas de seguridad y conformidad. Con UEM, los equipos de TI se aseguran de que los dispositivos estén protegidos, tengan los parches que necesitan y estén sincronizados con las políticas de cumplimiento. Al gestionar los procesos del ciclo de vida de los dispositivos, los departamentos de TI se aseguran de que los puntos finales se desmantelen, evitando la pérdida de datos confidenciales y reduciendo los riesgos de seguridad.

  3. Gestión de la configuración: los administradores de TI utilizan uem para configurar endpoints y gestionarlos durante su uso. Con el ciclo de vida del dispositivo, James y sus colegas configuran endpoints durante las compras y el aprovisionamiento.

  4. Integraciones y automatización: tanto UEM como la gestión del ciclo de vida de los dispositivos se integran con otras aplicaciones y tienen muchas características automatizadas que pueden agilizar los esfuerzos del equipo de TI. Las herramientas modernas de UEM y los procesos de ciclo de vida ofrecen a los administradores de TI muchas oportunidades de autoservicio, debido a un alto grado de automatización de las tareas.

  5. Informes y análisis: tanto UEM como la gestión del ciclo de vida de los dispositivos tienen amplias capacidades de elaboración de informes y análisis. La UEM proporciona datos en tiempo real sobre los endpoints, parches y actualizaciones, la seguridad de los usuarios y la seguridad de los dispositivos, mientras que la gestión del ciclo de vida de los dispositivos ofrece datos sobre el ciclo de vida y el uso de los dispositivos, lo que ayuda a los responsables de la toma de decisiones a tomar medidas sobre los presupuestos. Ambos generan datos valiosos que se utilizan en las auditorías.

La UEM y la gestión del ciclo de vida de los dispositivos tienen mucho en común y, cuando se realizan correctamente, protegen los datos corporativos, garantizan una excelente experiencia de usuario, mejoran la seguridad móvil y la ciberseguridad en general, y crean un gran espacio de trabajo digital. También difieren en cuanto a sus propósitos: la UEM se centra en la gestión de los dispositivos a lo largo de su vida útil, mientras que la gestión del ciclo de vida de los dispositivos se centra en todo el ciclo de vida, desde el día en que se compran hasta que caducan.

 
Mixture of Experts | 28 de agosto, episodio 70

Descifrar la IA: resumen semanal de noticias

Únase a nuestro panel de ingenieros, investigadores, responsables de producto y otros profesionales de talla mundial que se abren paso entre el bullicio de la IA para ofrecerle las últimas noticias y conocimientos al respecto.
Ver los últimos episodios del pódcast
Soluciones relacionadas
IBM MaaS360

Gestione y proteja a su personal móvil con una solución unificada de gestión de endpoints basada en la IA (UEM).

 Explore MaaS360
Soluciones de seguridad de dispositivos móviles

Protéjase en un mundo en el que se es posible trabajar desde cualquier lugar con las soluciones de seguridad móvil de IBM MaaS360.

 Explore las soluciones de seguridad móvil
Servicios de ciberseguridad

Transforme su negocio y gestione el riesgo con servicios de consultoría de ciberseguridad, nube y seguridad gestionada.

 Explore los servicios de ciberseguridad
Dé el siguiente paso

Descubra cómo detener las amenazas a la seguridad móvil con soluciones empresariales que hacen posible la entrega flexible de aplicaciones, contenidos y recursos a través de los dispositivos.

 Explore las soluciones de seguridad móvil Solicite una demostración en directo