Actualizado: 5 de junio de 2024
Colaboradores: Matthew Finio, Amanda Downie
La seguridad de las aplicaciones (AppSec) es una parte integral de la ingeniería de software y la gestión de aplicaciones. Aborda no solo errores menores, sino que también evita que se exploten vulnerabilidades graves de las aplicaciones. Un proceso continuo en lugar de una sola tecnología, la seguridad de las aplicaciones (Appsec) es un componente crucial de la ciberseguridad, que abarca prácticas que evitan el acceso no autorizado, las vulneraciones de datos y la manipulación de código del software de las aplicaciones. A medida que las aplicaciones se han vuelto más complejas, AppSec se ha vuelto cada vez más importante y desafiante. Esta evolución requiere nuevos enfoques en el desarrollo de software seguro. DevOps y las prácticas de seguridad deben realizarse en conjunto, respaldadas por profesionales con una comprensión profunda del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).
En esencia, la seguridad de las aplicaciones tiene como objetivo proteger los datos confidenciales y el código de las aplicaciones contra robos o manipulaciones. Esto implica la implementación de medidas de seguridad durante las fases de desarrollo y diseño de la aplicación y el mantenimiento de la protección durante y después de la implementación.
Estas medidas, que van desde salvaguardas de hardware, como enrutadores, hasta defensas basadas en software, como firewalls de aplicaciones, se complementan con procedimientos que incluyen rutinas periódicas de pruebas de seguridad. Los métodos adicionales, como las revisiones exhaustivas del código y las herramientas de análisis, identifican y mitigan las vulnerabilidades dentro del código base. Las medidas defensivas, como los mecanismos de autenticación sólidos y las técnicas de cifrado, protegen contra el acceso no autorizado y los ciberataques. Las evaluaciones de seguridad periódicas y las pruebas de penetración garantizan aún más una gestión proactiva de las vulnerabilidades.
Las organizaciones utilizan varias estrategias para administrar la seguridad de las aplicaciones en función de sus necesidades. Factores como el coste, la experiencia y los desafíos específicos que plantean los diferentes entornos (por ejemplo, la seguridad en la nube, la seguridad de las aplicaciones móviles y la seguridad de las aplicaciones web para las aplicaciones a las que se accede a través de una interfaz de navegador) influyen en sus métodos. Algunas organizaciones optan por gestionar la seguridad de las aplicaciones internamente, lo que permite un control directo de los procesos y medidas de seguridad personalizadas por parte de los equipos internos.
Cuando no se gestiona en las instalaciones, las organizaciones subcontratan la seguridad de las aplicaciones, parte de los servicios de seguridad gestionados (MSS), a un proveedor de servicios gestionados de seguridad (MSSP). Un MSSP puede proporcionar un sofisticado centro de operaciones de seguridad (SOC), soluciones de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y acceso a habilidades especializadas y herramientas de seguridad de aplicaciones. Esto puede beneficiar a las organizaciones que carecen de recursos y experiencia interna. Ya sea que se administren internamente o se subcontraten, las medidas de seguridad sólidas son esenciales para proteger las aplicaciones contra las amenazas y vulnerabilidades cibernéticas en evolución
La seguridad de las aplicaciones es importante para cualquier organización que maneje datos de clientes, ya que las vulneraciones de datos plantean riesgos significativos. Implementar un sólido programa de seguridad de aplicaciones es crucial para mitigar estos riesgos de seguridad de aplicaciones y reducir la superficie de ataque. Los desarrolladores se esfuerzan por minimizar las vulnerabilidades del software para disuadir a los atacantes de apuntar a datos valiosos, ya sea información de clientes, secretos de propiedad o datos confidenciales de empleados, con fines nefastos.
En el panorama actual basado en la nube, los datos abarcan varias redes y se conectan a servidores remotos. La monitorización y la seguridad de la red son vitales, pero la protección de las aplicaciones individuales es igualmente importante. Los hackers atacan cada vez más las aplicaciones, lo que hace que las pruebas de seguridad de las aplicaciones y las medidas proactivas sean indispensables para la protección. Un enfoque proactivo de la seguridad de las aplicaciones ofrece una ventaja al permitir a las organizaciones abordar las vulnerabilidades antes de que afecten a las operaciones o a los clientes.
Descuidar la seguridad de las aplicaciones puede tener graves consecuencias. Las violaciones de seguridad son frecuentes y pueden provocar cierres temporales o permanentes de empresas. Los clientes confían a las organizaciones su información confidencial, esperando que se mantenga segura y privada. No proteger las aplicaciones puede provocar robo de identidad, pérdidas financieras y otras violaciones de la privacidad. Estos fallos socavan la confianza del cliente y dañan la reputación de la organización. Invertir en las soluciones de seguridad de aplicaciones adecuadas es esencial para proteger tanto a las organizaciones como a sus clientes de posibles daños.
La seguridad de las aplicaciones abarca varias características destinadas a proteger las aplicaciones de posibles amenazas y vulnerabilidades. Entre ellos figuran:
Autenticación: implementado por desarrolladores para verificar la identidad de los usuarios que acceden a la aplicación. La autenticación garantiza que solo las personas autorizadas puedan ingresar, lo que a veces requiere autenticación multifactor, una combinación de factores como contraseñas, datos biométricos o tokens físicos.
Autorización: tras la autenticación, los usuarios tienen permiso para acceder a funcionalidades específicas basadas en su identidad validada (gestión del acceso a la identidad). La autorización verifica los privilegios de los usuarios con una lista predefinida de usuarios autorizados, lo que garantiza el control de acceso.
Cifrado: se aplica para salvaguardar datos confidenciales durante la transmisión o el almacenamiento dentro de la aplicación. Particularmente crucial en entornos basados en la nube, el cifrado oscurece los datos, impidiendo el acceso no autorizado o la interceptación.
Registro: los archivos de registro de las aplicaciones son vitales para rastrear la actividad de las aplicaciones e identificar las violaciones de seguridad, ya que los archivos de registro de las aplicaciones registran las interacciones de los usuarios. El registro proporciona un registro con marca de tiempo de las características a las que se accede y las identidades de los usuarios, lo que resulta útil para el análisis posterior al incidente.
Pruebas: esencial para validar la eficacia de las medidas de seguridad. A través de varios métodos de prueba, como el análisis de código estático y el escaneo dinámico, se identifican y abordan las vulnerabilidades para garantizar controles de seguridad sólidos.
La seguridad de las aplicaciones ofrece numerosas ventajas a las organizaciones, entre ellas:
Disminución de las interrupciones: las operaciones comerciales pueden verse interrumpidas por problemas de seguridad. Garantizar la seguridad de las aplicaciones minimiza el riesgo de interrupciones del servicio que conducen a costosos tiempos de inactividad.
Toma de conciencia temprana de los problemas: una seguridad sólida de las aplicaciones identifica los vectores de ataque y los riesgos comunes durante la fase de desarrollo de la aplicación, lo que permite la resolución antes de que se inicie la aplicación. Después de la implementación, la solución de seguridad de aplicaciones puede identificar vulnerabilidades y alertar a los administradores sobre posibles problemas.
Mejora de la confianza del cliente: las aplicaciones con una reputación de seguridad y confiabilidad ayudan a aumentar la confianza del cliente en la marca, lo que puede mejorar la lealtad a la marca.
Mejora del cumplimiento: las medidas de seguridad de las aplicaciones ayudan a las organizaciones a cumplir con los requisitos normativos y de cumplimiento relacionados con la seguridad de los datos, como el RGPD, la HIPAA y el PCI DSS. Esto ayuda a la organización a evitar sanciones, multas y problemas legales relacionados con el cumplimiento.
Aumento del ahorro de costes: invertir en la seguridad de las aplicaciones en el proceso de desarrollo puede suponer un ahorro de costes a largo plazo. Solucionar los problemas de seguridad al principio de esta fase suele ser más rentable que abordarlos después de la implementación. Además, una sólida seguridad de las aplicaciones ayuda a evitar los costes financieros asociados con las vulneraciones de datos, incluidas las investigaciones, los honorarios de los abogados y las multas regulatorias.
Prevención de ciberataques: las aplicaciones son objetivos frecuentes de ciberataques, incluidos malware y ransomware, inyecciones SQL y ataques de secuencias de comandos entre sitios. Las medidas de seguridad de las aplicaciones ayudan a las organizaciones a prevenir estos ataques o minimizar su impacto.
Protección de datos sensibles: las sólidas medidas de seguridad ayudan a las organizaciones a mantener la confidencialidad y la integridad al proteger los datos confidenciales, como la información de los clientes, los registros financieros y la propiedad intelectual, del acceso no autorizado, la modificación o el robo.
Reducción de riesgos: la eliminación de vulnerabilidades aumenta el potencial para protegerse de los ataques. Las medidas proactivas de seguridad de las aplicaciones, como las revisiones de código, las pruebas de seguridad y la gestión de parches, reducen la probabilidad de incidentes de seguridad y minimizan el impacto de posibles infracciones.
Apoyo a la imagen de marca: una violación de seguridad puede erosionar la confianza de los clientes en una organización. Al dar prioridad a la seguridad de las aplicaciones, las organizaciones demuestran su compromiso con el mantenimiento de la confianza y la protección de los datos de los clientes, lo que ayuda a retenerlos y a atraer a otros nuevos.
El proceso de seguridad de las aplicaciones implica una serie de pasos esenciales destinados a identificar, mitigar y prevenir las vulnerabilidades de seguridad.
Esta fase inicial implica la identificación de posibles riesgos de seguridad específicos de la aplicación a través de un modelado exhaustivo de amenazas. Incluye la evaluación de la funcionalidad de la aplicación, los procesos de manejo de datos y los posibles vectores de ataque. Sobre la base de esta evaluación, se desarrolla un plan de seguridad para esbozar las medidas necesarias para mitigar los riesgos identificados.
Durante la fase de diseño y desarrollo, las consideraciones de seguridad se integran en la arquitectura de la aplicación y en las prácticas de codificación. Los equipos de desarrollo siguen pautas de codificación segura y mejores prácticas de seguridad de aplicaciones para minimizar la introducción de vulnerabilidades en el código base. Esto incluye la validación de entradas, los mecanismos de autenticación, la gestión adecuada de errores y el establecimiento de canales de implementación seguros.
Se llevan a cabo revisiones y pruebas integrales del código para identificar y abordar las vulnerabilidades de seguridad en el código de la aplicación. Esto implica tanto análisis de código estático para identificar posibles fallas en el código fuente como pruebas dinámicas para simular escenarios de ataques del mundo real y evaluar la resiliencia de la aplicación a la explotación.
Las pruebas de seguridad se realizan para evaluar la eficacia de los controles de seguridad implementados e identificar las vulnerabilidades restantes. Esto sucede principalmente a través de equipos rojos, con capacidades como pruebas de penetración , escaneo de vulnerabilidades y evaluaciones de riesgos de seguridad. Estas pruebas identifican debilidades en las defensas de la aplicación y garantizan el cumplimiento de los estándares y regulaciones de seguridad.
Una vez que la aplicación está lista para su implementación, es necesario una monitorización y mantenimiento continuos para garantizar la seguridad continua. Esto incluye la implementación de mecanismos de registro y monitorización para detectar y responder rápidamente a los incidentes de seguridad. También se aplican actualizaciones y parches de seguridad periódicos para abordar las vulnerabilidades recién descubiertas y mitigar las amenazas emergentes.
Los desarrolladores realizan pruebas de seguridad de aplicaciones (AST) como parte del proceso de desarrollo de software para garantizar que no haya vulnerabilidades en una versión nueva o actualizada de una aplicación de software. Algunas de las pruebas y herramientas relacionadas con la seguridad de las aplicaciones son:
Pruebas estáticas de seguridad de aplicaciones (SAST): este AST utiliza soluciones que analizan el código fuente de la aplicación sin ejecutar el programa. SAST puede identificar posibles vulnerabilidades de seguridad, errores de codificación y debilidades en la base de código de la aplicación al principio del ciclo de vida de desarrollo. A continuación, los desarrolladores pueden solucionar estos problemas antes de la implementación.
Pruebas dinámicas de seguridad de aplicaciones (DAST): a diferencia de SAST, las herramientas DAST evalúan las aplicaciones mientras se ejecutan. Proporcionan información sobre la posición de seguridad de las aplicaciones en entornos de producción, simulando escenarios de ataques del mundo real para identificar vulnerabilidades como errores de validación de entradas, fallos de autenticación y debilidades de configuración que los atacantes podrían explotar.
Pruebas interactivas de seguridad de aplicaciones (IAST): IAST combina SAST y DAST y los mejora gracias a que se centra en las pruebas dinámicas e interactivas e inspecciona la aplicación utilizando entradas y acciones reales del usuario en un entorno controlado y supervisado. Las vulnerabilidades se informan en tiempo real.
Los diez mejores de OWASP: el top ten de OWASP es una lista de los diez riesgos de seguridad más cruciales a los que se enfrentan las aplicaciones web. Recopilada por el Open Web Applications Security Project (OWASP), una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la seguridad del software, la lista ofrece orientaciones actualizadas periódicamente a desarrolladores, profesionales de la seguridad y organizaciones sobre las vulnerabilidades más frecuentes e impactantes que pueden dar lugar a violaciones de seguridad.
Autoprotección de aplicaciones en tiempo de ejecución (RASP): las soluciones RASP protegen las aplicaciones en tiempo de ejecución mediante la monitorización y la observación del comportamiento en busca de señales de actividad sospechosa o maliciosa. Pueden detectar y responder a los ataques en tiempo real y algunas formas de RASP pueden bloquear las acciones maliciosas cuando se detectan.
Análisis de composición de software (SCA): las herramientas SCA identifican y administran los componentes de código abierto y las bibliotecas de terceros que se utilizan en una aplicación. Analizan las dependencias y evalúan su posición de seguridad, incluidas las vulnerabilidades conocidas y los problemas de licencias y cumplimiento.
Herramientas seguras del ciclo de vida de desarrollo (SDL): las herramientas de SDL integran la seguridad en el proceso de desarrollo. Proporcionan a los desarrolladores directrices y comprobaciones automatizadas para garantizar que se tengan en cuenta las consideraciones de seguridad a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).
Firewalls de aplicaciones web (WAF): los WAF están diseñados para proteger las aplicaciones web y sus API mediante el filtrado y la monitorización del tráfico HTTP entre una aplicación web e Internet en la capa de aplicación. Pueden detectar y bloquear ataques comunes basados en la web, como la inyección SQL, las secuencias de comandos entre sitios (XSS) y la falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF). Esto permite mitigar el riesgo de vulneraciones de datos y accesos no autorizados.
Estas herramientas y tecnologías, junto con otras como el cifrado, los mecanismos de autenticación y los marcos de pruebas de seguridad, son importantes para proteger las aplicaciones de una amplia gama de amenazas y vulnerabilidades de seguridad. Las organizaciones a menudo emplean una combinación de estas pruebas y herramientas como parte de su estrategia de seguridad de aplicaciones.
Detenga las amenazas a la seguridad móvil en cualquier dispositivo y aplicaciones móviles para crear un mobile workforce seguro.
Cifre sus archivos, bases de datos y aplicaciones, cumpla con las normativas de seguridad y privacidad de datos y controle las claves de cifrado para los datos basados en la nube.
Cree, implemente e itere aplicaciones de forma segura en cualquier parte transformando DevOps en DevSecOps, incluidas personas, procesos y herramientas
Simplifique y optimice la gestión de aplicaciones y las operaciones tecnológicas con conocimientos impulsados por IA generativa.
A medida que los modelos de trabajo flexibles se convierten en la nueva norma, los empleados deben seguir siendo productivos al trabajar desde cualquier lugar y cualquier dispositivo de forma protegida. Desde la gestión de endpoints hasta la seguridad nativa, IBM Security MaaS360 proporciona una solución UEM de extremo a extremo.