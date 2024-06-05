La seguridad de las aplicaciones (AppSec) es una parte integral de la ingeniería de software y la gestión de aplicaciones. Aborda no solo errores menores, sino que también evita que se exploten vulnerabilidades graves de las aplicaciones. Un proceso continuo en lugar de una sola tecnología, la seguridad de las aplicaciones (Appsec) es un componente crucial de la ciberseguridad, que abarca prácticas que evitan el acceso no autorizado, las vulneraciones de datos y la manipulación de código del software de las aplicaciones. A medida que las aplicaciones se han vuelto más complejas, AppSec se ha vuelto cada vez más importante y desafiante. Esta evolución requiere nuevos enfoques en el desarrollo de software seguro. DevOps y las prácticas de seguridad deben realizarse en conjunto, respaldadas por profesionales con una comprensión profunda del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).

En esencia, la seguridad de las aplicaciones tiene como objetivo proteger los datos confidenciales y el código de las aplicaciones contra robos o manipulaciones. Esto implica la implementación de medidas de seguridad durante las fases de desarrollo y diseño de la aplicación y el mantenimiento de la protección durante y después de la implementación.

Estas medidas, que van desde salvaguardas de hardware, como enrutadores, hasta defensas basadas en software, como firewalls de aplicaciones, se complementan con procedimientos que incluyen rutinas periódicas de pruebas de seguridad. Los métodos adicionales, como las revisiones exhaustivas del código y las herramientas de análisis, identifican y mitigan las vulnerabilidades dentro del código base. Las medidas defensivas, como los mecanismos de autenticación sólidos y las técnicas de cifrado, protegen contra el acceso no autorizado y los ciberataques. Las evaluaciones de seguridad periódicas y las pruebas de penetración garantizan aún más una gestión proactiva de las vulnerabilidades.

Las organizaciones utilizan varias estrategias para administrar la seguridad de las aplicaciones en función de sus necesidades. Factores como el coste, la experiencia y los desafíos específicos que plantean los diferentes entornos (por ejemplo, la seguridad en la nube, la seguridad de las aplicaciones móviles y la seguridad de las aplicaciones web para las aplicaciones a las que se accede a través de una interfaz de navegador) influyen en sus métodos. Algunas organizaciones optan por gestionar la seguridad de las aplicaciones internamente, lo que permite un control directo de los procesos y medidas de seguridad personalizadas por parte de los equipos internos.

Cuando no se gestiona en las instalaciones, las organizaciones subcontratan la seguridad de las aplicaciones, parte de los servicios de seguridad gestionados (MSS), a un proveedor de servicios gestionados de seguridad (MSSP). Un MSSP puede proporcionar un sofisticado centro de operaciones de seguridad (SOC), soluciones de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y acceso a habilidades especializadas y herramientas de seguridad de aplicaciones. Esto puede beneficiar a las organizaciones que carecen de recursos y experiencia interna. Ya sea que se administren internamente o se subcontraten, las medidas de seguridad sólidas son esenciales para proteger las aplicaciones contra las amenazas y vulnerabilidades cibernéticas en evolución