El PCI DSS se aplica a cualquier comerciante, proveedor de servicios u otra organización que almacene, procese o transmita datos del titular de la tarjeta, y a cualquier organización conectada a sistemas que almacenen, procesen o transmitan datos del titular de la tarjeta. (Estos sistemas se denominan entorno de datos del titular de la tarjeta, o CDE). El PCI DSS describe los controles de seguridad, los procesos y las pruebas detallados que las organizaciones deben implementar para proteger los datos de los titulares de tarjetas. Estas medidas de seguridad abarcan una amplia gama de áreas funcionales en todo el entorno de datos de los titulares de tarjetas, incluidas las transacciones de comercio electrónico, los sistemas de puntos de venta, los puntos de acceso inalámbricos, los dispositivos móviles, la computación en nube y los sistemas de almacenamiento en papel.

El cumplimiento del PCI DSS exige informes anuales por parte de los comerciantes y proveedores de servicios, y informes adicionales tras los cambios importantes en el CDE. La validación del cumplimiento también implica una evaluación continua de la posición de seguridad de una organización y una corrección continua para abordar cualquier brecha en la política, la tecnología o los procedimientos de seguridad.

Las organizaciones y los proveedores de servicios pueden ser evaluados por un asesor de seguridad calificado (QSA) que emite una Declaración de cumplimiento (AOC) al completar una evaluación exitosa.

La primera versión del PCI DSS fue publicada en 2004 por las marcas de tarjetas de pago American Express, Discover, JCB International, MasterCard y Visa, que formaron colectivamente el Consejo de Normas de Seguridad del Sector de Tarjetas de Pago (PCI SSC) para gestionar los requisitos técnicos de la norma. En 2020, el PCI SSC añadió la asociación de tarjetas bancarias UnionPay. El PCI DSS se actualiza periódicamente para hacer frente a las últimas amenazas de ciberseguridad para los datos de las tarjetas de pago, como el robo de identidad, el fraude y las violaciones de datos.