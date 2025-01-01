Servicios de base de datos de IBM Cloud

Desbloquee la innovación con capacidades de base de datos como servicio altamente seguras y totalmente gestionadas en IBM Cloud
Las soluciones de IBM Cloud Database garantizan resultados

Con los servicios IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), las pymes ofrecen y mantienen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, lo que permite a los desarrolladores y al personal de TI centrarse en tareas de valor agregado y en el software y las operaciones de infraestructura de bases de datos, las actualizaciones de software de bases de datos y las copias de seguridad. Las pymes de IBM® Cloud Database ofrecen y mantienen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, lo que libera tiempo a los desarrolladores y al personal de TI para centrarse en otras prioridades.

IBM® Cloud admite un amplio portfolio de bases de datos relacionales y no relacionales (No-SQL) para dar soporte a la creación o migración de una amplia gama de tipos de aplicaciones en todos los sectores. Las bases de datos relacionales estructuran los datos en un formato tabular con un esquema fijo, mientras que las bases de datos no relacionales utilizan esquemas flexibles, organizando los datos de forma diferente según el tipo de base de datos. Independientemente del tipo de base de datos no relacional, todas tienen como objetivo resolver los problemas de flexibilidad y escalabilidad inherentes a los modelos relacionales que no son ideales para formatos de datos no estructurados, como texto, vídeo e imágenes.
Beneficios
Portfolio completo de bases de datos nativo de la nube

Nuestras bases de datos comerciales y de código abierto soportan cualquier tipo de datos que traigas a IBM Cloud: estructurados, no estructurados, SQL, NoSQL, IoT, blockchain y más. 

 

 
Bases de datos totalmente gestionadas

IBM Cloud Databases permite a los desarrolladores y a TI centrarse en desarrollar sus aplicaciones mientras IBM implementa operaciones de infraestructura, actualizaciones de software de bases de datos y copias de seguridad.
Bases de datos en la nube de calidad probada para empresas

IBM Cloud Databases tiene una filosofía de diseño global a escala de nube híbrida para beneficiarse de la elasticidad y flexibilidad de IBM Cloud.
Seguridad y cumplimiento listos para usar

Cifrado de datos en movimiento a través de Transport Layer Security (TLS) y cifrado en reposo para datos en disco y copias de seguridad a través de la integración con IBM® Key Protect o IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services.
IBM Cloud totalmente integrado

Integración total con los servicios de IBM Cloud en cómputo, observabilidad, gestión de identidades y accesos para una experiencia de desarrollador completa.
Soluciones IBM Cloud Databases for PostgreSQL
Una potente base de datos relacional de objetos de código abierto, altamente personalizable, con alta disponibilidad, orquestación de copias de seguridad, recuperación en un punto en el tiempo (PITR) y réplica de lectura con facilidad.
IBM Cloud Databases for MySQL
Cree aplicaciones web de misión crítica que ofrezcan un alto rendimiento con escalabilidad y seguridad. MySQL es el estándar de facto para sitios y aplicaciones web, parte de la pila LAMP.
IBM Db2 on Cloud
Una base de datos transacional de próxima generación. Confíe en un equipo de operaciones, PITR y recuperación tras desastre de alta disponibilidad (HADR) dedicado con compatibilidad de regiones multizona y escalado independiente.
Databases for MongoDB
Un almacén de documentos JSON NoSQL con un rico marco de consulta y agregación
Bases de datos para Redis
La mejor base de datos en memoria para una velocidad y rendimiento ultrarrápidos.
Cloudant
Una base de datos de documentos JSON NoSQL escalable para aplicaciones web, móviles, IoT y sin servidor, basada en Apache CouchDB.
Databases for Elasticsearch
La respuesta a los retos de almacenamiento y recuperación de altos volúmenes de datos basados en búsquedas es Búsqueda de texto completo, Almacén de vectores
Event Streams
Plataforma de transmisión de eventos basada en código abierto Apache Kafka. Está disponible como servicio totalmente gestionado en IBM Cloud o en las instalaciones como parte de Event Automation.
Messages for RabbitMQ
El intermediario de mensajes (middleware) más robusto y ampliamente implementado, implementado en sistemas distribuidos.
Casos de uso Aplicaciones operativas

Las aplicaciones operativas aprovechan las bases de datos gestionadas para manejar las operaciones diarias de las empresas mediante la captura y el almacenamiento de datos en tiempo real sobre eventos operativos, lo que permite una toma de decisiones eficaz. Este enfoque es aplicable a diversos sectores, como la logística, el transporte, la banca y el comercio electrónico.

 Aplicaciones analíticas

Las aplicaciones analíticas diseccionan y analizan datos para informar e impulsar la toma de decisiones empresariales en todos los sectores basados en datos. Estas aplicaciones son vitales para tareas como la fijación de precios y el packaging en el comercio electrónico, la planificación y la gestión de recursos en la fabricación, la gestión de clientes e inteligencia empresarial en análisis, y operaciones de IoT en logística, entre otros.

Casos de éxito

2mee Ltd.

IBM Cloud e IBM Garage ayudaron a 2mee a aumentar la comunicación humana proyectando imágenes holográficas en dispositivos digitales.
Etihad Airways

Etihad puso en marcha un ambicioso proyecto de digitalización para crear experiencias de viaje memorables para sus clientes. IBM Public Cloud lo hizo posible.
Happiest Minds

Happiest Minds con IBM Cloud crea una solución integrada en su plataforma DCM con soluciones Kubernetes e IBM Cloud Databases que funciona con una disponibilidad del 99,95% y ha dado lugar a un 20 % de nuevas renovaciones de clientes y un crecimiento del 25 % en los ingresos.
OverBliq

OverBliq, interesado en una experiencia de aplicación móvil atractiva y actualizada, logra un tiempo de desarrollo de aplicaciones móviles un 50 % más rápido con una reducción de costes del 80 % en los costes típicos internos.
Booking.com

Booking.com, preocupada por los formatos propietarios y la dependencia del proveedor en su plataforma de nube única, gestiona la migración de sus cargas de trabajo críticas, como las reservas y los informes financieros, a un proveedor de servicios de nube de código abierto.
CRM.COM

CRM.COM buscaba un socio con un proveedor de nube que ofreciera una nube sólida, segura y fiable para alojar su software, y encontró en IBM Cloud PaaS una plataforma nativa en la nube rica en seguridad, escalable y disponible para dar soporte a grandes volúmenes de suscriptores y procesamiento de transacciones en línea.
Recursos Arquitecto profesional de IBM Cloud
Desarrolle skills en materia de bases de datos a través de los cursos del plan de estudios de Arquitecto profesional de IBM Cloud. Valide sus capacidades en un plan de estudios interactivo que le prepara para la certificación de IBM Cloud.
Desarrollador profesional de IBM Cloud
Desarrolle skills en materia de bases de datos a través de cursos dentro del plan de estudios de Desarrollador profesional de IBM Cloud. Este plan de estudios interactivo le ayuda a prepararse para la certificación de nivel profesional.
Guía del comprador de bases de datos
Revise un conjunto de preguntas prácticas que toda empresa debe hacerse al elegir bases de datos de código abierto y propietarias,
Comunidad de usuarios de IBM Cloud
Acceda a expertos en IBM Cloud Databases y únase a otros gestores de operaciones de TI en cloud, arquitectos de soluciones, SRE y otros profesionales.
Próximos pasos

Comience su viaje hacia la innovación con la portfolio completa de servicios de bases de datos de IBM Cloud Databases.

 Pruebe IBM Cloud Databases