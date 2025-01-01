Con los servicios IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), las pymes ofrecen y mantienen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, lo que permite a los desarrolladores y al personal de TI centrarse en tareas de valor agregado y en el software y las operaciones de infraestructura de bases de datos, las actualizaciones de software de bases de datos y las copias de seguridad. Las pymes de IBM® Cloud Database ofrecen y mantienen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, lo que libera tiempo a los desarrolladores y al personal de TI para centrarse en otras prioridades.
IBM® Cloud admite un amplio portfolio de bases de datos relacionales y no relacionales (No-SQL) para dar soporte a la creación o migración de una amplia gama de tipos de aplicaciones en todos los sectores. Las bases de datos relacionales estructuran los datos en un formato tabular con un esquema fijo, mientras que las bases de datos no relacionales utilizan esquemas flexibles, organizando los datos de forma diferente según el tipo de base de datos. Independientemente del tipo de base de datos no relacional, todas tienen como objetivo resolver los problemas de flexibilidad y escalabilidad inherentes a los modelos relacionales que no son ideales para formatos de datos no estructurados, como texto, vídeo e imágenes.
Nuestras bases de datos comerciales y de código abierto soportan cualquier tipo de datos que traigas a IBM Cloud: estructurados, no estructurados, SQL, NoSQL, IoT, blockchain y más.
IBM Cloud Databases permite a los desarrolladores y a TI centrarse en desarrollar sus aplicaciones mientras IBM implementa operaciones de infraestructura, actualizaciones de software de bases de datos y copias de seguridad.
IBM Cloud Databases tiene una filosofía de diseño global a escala de nube híbrida para beneficiarse de la elasticidad y flexibilidad de IBM Cloud.
Cifrado de datos en movimiento a través de Transport Layer Security (TLS) y cifrado en reposo para datos en disco y copias de seguridad a través de la integración con IBM® Key Protect o IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services.
Integración total con los servicios de IBM Cloud en cómputo, observabilidad, gestión de identidades y accesos para una experiencia de desarrollador completa.
Las aplicaciones operativas aprovechan las bases de datos gestionadas para manejar las operaciones diarias de las empresas mediante la captura y el almacenamiento de datos en tiempo real sobre eventos operativos, lo que permite una toma de decisiones eficaz. Este enfoque es aplicable a diversos sectores, como la logística, el transporte, la banca y el comercio electrónico.
Las aplicaciones analíticas diseccionan y analizan datos para informar e impulsar la toma de decisiones empresariales en todos los sectores basados en datos. Estas aplicaciones son vitales para tareas como la fijación de precios y el packaging en el comercio electrónico, la planificación y la gestión de recursos en la fabricación, la gestión de clientes e inteligencia empresarial en análisis, y operaciones de IoT en logística, entre otros.
IBM Cloud e IBM Garage ayudaron a 2mee a aumentar la comunicación humana proyectando imágenes holográficas en dispositivos digitales.
Etihad puso en marcha un ambicioso proyecto de digitalización para crear experiencias de viaje memorables para sus clientes. IBM Public Cloud lo hizo posible.
Happiest Minds con IBM Cloud crea una solución integrada en su plataforma DCM con soluciones Kubernetes e IBM Cloud Databases que funciona con una disponibilidad del 99,95% y ha dado lugar a un 20 % de nuevas renovaciones de clientes y un crecimiento del 25 % en los ingresos.
OverBliq, interesado en una experiencia de aplicación móvil atractiva y actualizada, logra un tiempo de desarrollo de aplicaciones móviles un 50 % más rápido con una reducción de costes del 80 % en los costes típicos internos.
Booking.com, preocupada por los formatos propietarios y la dependencia del proveedor en su plataforma de nube única, gestiona la migración de sus cargas de trabajo críticas, como las reservas y los informes financieros, a un proveedor de servicios de nube de código abierto.
CRM.COM buscaba un socio con un proveedor de nube que ofreciera una nube sólida, segura y fiable para alojar su software, y encontró en IBM Cloud PaaS una plataforma nativa en la nube rica en seguridad, escalable y disponible para dar soporte a grandes volúmenes de suscriptores y procesamiento de transacciones en línea.
Comience su viaje hacia la innovación con la portfolio completa de servicios de bases de datos de IBM Cloud Databases.