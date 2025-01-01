Con los servicios IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), las pymes ofrecen y mantienen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, lo que permite a los desarrolladores y al personal de TI centrarse en tareas de valor agregado y en el software y las operaciones de infraestructura de bases de datos, las actualizaciones de software de bases de datos y las copias de seguridad. Las pymes de IBM® Cloud Database ofrecen y mantienen instancias de bases de datos listas para usar y de alta disponibilidad, lo que libera tiempo a los desarrolladores y al personal de TI para centrarse en otras prioridades.



IBM® Cloud admite un amplio portfolio de bases de datos relacionales y no relacionales (No-SQL) para dar soporte a la creación o migración de una amplia gama de tipos de aplicaciones en todos los sectores. Las bases de datos relacionales estructuran los datos en un formato tabular con un esquema fijo, mientras que las bases de datos no relacionales utilizan esquemas flexibles, organizando los datos de forma diferente según el tipo de base de datos. Independientemente del tipo de base de datos no relacional, todas tienen como objetivo resolver los problemas de flexibilidad y escalabilidad inherentes a los modelos relacionales que no son ideales para formatos de datos no estructurados, como texto, vídeo e imágenes.