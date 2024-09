Acerca de Sisyfos Digital AB

Sisyfosenlace externo se fundó en 2017 en Uppsala (Suecia) para ofrecer servicios de consultoría a las empresas a lo largo de sus viajes hacia la digitalización. En 2018, Sisyfos lanzó su plataforma OVERBLIQ para ayudar a sus clientes a crear y lanzar rápidamente aplicaciones móviles interactivas y escalables que ayuden a generar negocios repetidos y nuevas fuentes de ingresos.