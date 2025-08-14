IBM® Cloud Private Path

Conéctese de forma segura a servicios gestionados de IBM y servicios de terceros

Componentes circulares que representan conectividad y procesos digitales.

Visión general

La conectividad de red privada es esencial para los clientes de IBM® Cloud que priorizan la privacidad, la seguridad y el cumplimiento.

A través de los servicios Private Path para VPC, los proveedores pueden ofrecer sus servicios en la nube y en las instalaciones a través de la red troncal privada de IBM Cloud Private, lo que garantiza interacciones seguras y privadas para los consumidores.

    Conectividad segura a los servicios

    Conéctese de forma segura a servicios alojados en IBM® Cloud VPC, en las instalaciones u otras ubicaciones externas accesibles.
    Aloje servicios gestionados en IBM Cloud

    Implemente rápidamente servicios gestionados en IBM Cloud y ofrezca acceso basado en políticas a sus consumidores.
    Mantener el cumplimiento normativo

    Proporcione soluciones que cumplan con los estándares y requisitos normativos.
    Experiencia totalmente gestionada

    El servicio Private Path ofrece una experiencia totalmente gestionada, lo que ayuda a los clientes a reducir los gastos generales operativos.

    Público

    Desarrollador en la nube en el ordenador

    Proveedor

    "Quiero proporcionar conectividad privada a mis servicios implementados en IBM Cloud, en las instalaciones o en otras nubes con control de acceso granular y seguridad".
    Mujer joven trabajando en su escritorio con un ordenador portátil

    Consumidor

    "Quiero acceder de forma privada a un servicio de IBM o de mi proveedor, implementado en la nube o en las instalaciones. No quiero que los proveedores inicien conexiones con mis recursos, y quiero que los datos se transmitan dentro de la red IBM Cloud para reducir los riesgos de seguridad.

    Características

    Conectividad segura a los servicios

    Conéctese de forma segura a servicios alojados en IBM® Cloud VPC, en las instalaciones u otras ubicaciones externas accesibles.

    Conéctese de forma segura a servicios alojados en IBM® Cloud VPC, en las instalaciones u otras ubicaciones externas accesibles.

    Conéctese de forma segura a servicios alojados en IBM® Cloud VPC, en las instalaciones u otras ubicaciones externas accesibles.

    Conéctese de forma segura a servicios alojados en IBM® Cloud VPC, en las instalaciones u otras ubicaciones externas accesibles.

    Casos de uso

    Desarrollador en la nube en el ordenador
    Private Path Acceda a un servicio de terceros o de un socio de IBM desde la VPC de un consumidor

    Los socios de IBM Cloud y los proveedores de servicios externos pueden alojar sus servicios y aplicaciones, liderados por un equilibrador de carga de red Private Path en IBM Cloud VPC. Los consumidores acceden a un servicio a través de una puerta de enlace de endpoint privado virtual (VPE) en su propia VPC. 

    Un técnico comprueba la sala de servidores para cloud computing
    Private Path Acceda a un servicio implementado en las instalaciones desde la VPC de un consumidor

    El equilibrador de carga de red Private Path permite la conectividad con el servicio en las instalaciones de un proveedor añadiendo un equilibrador de carga de aplicación como miembro del grupo. El equilibrador de carga de aplicación puede apuntar a las instancias de servicio en las instalaciones deseadas, conectadas a través de Direct Link. Los consumidores pueden acceder a los servicios de un proveedor alojados en las instalaciones o en otras nubes desde su VPC.

    Ingeniero de sistemas comprobando código en varios monitores
    Puertas de enlace de endpoint de ruta privada virtual Acceda a los servicios de IBM Cloud desde la VPC de un consumidor

    Los consumidores pueden acceder a los servicios IBM Cloud a través de una pasarela VPE, manteniendo el tráfico dentro de la red troncal de IBM Cloud y fuera de Internet.

    Ingeniero que desarrolla una aplicación de codificación con datos de software
    Private Path Permita que el servicio de IBM Cloud se conecte a la VPC de un proveedor

    Private Path permite una conectividad segura entre un servicio cloud de IBM y la VPC de un proveedor sin comprometer la seguridad. Por ejemplo, una VPC sin servidor puede acceder a instancias de servidores virtuales y aplicaciones dentro de la VPC del proveedor.

    Dé el siguiente paso

    Pruebe IBM Cloud Private Path hoy mismo.

