IBM® Cloud Private Path

La conectividad de red privada es esencial para los clientes de IBM® Cloud que priorizan la privacidad, la seguridad y el cumplimiento.
A través de los servicios Private Path para VPC, los proveedores pueden ofrecer sus servicios en la nube y en las instalaciones a través de la red troncal privada de IBM Cloud Private, lo que garantiza interacciones seguras y privadas para los consumidores.
Conéctese de forma segura a servicios alojados en IBM® Cloud VPC, en las instalaciones u otras ubicaciones externas accesibles.
Implemente rápidamente servicios gestionados en IBM Cloud y ofrezca acceso basado en políticas a sus consumidores.
Proporcione soluciones que cumplan con los estándares y requisitos normativos.
El servicio Private Path ofrece una experiencia totalmente gestionada, lo que ayuda a los clientes a reducir los gastos generales operativos.
"Quiero proporcionar conectividad privada a mis servicios implementados en IBM Cloud, en las instalaciones o en otras nubes con control de acceso granular y seguridad".
"Quiero acceder de forma privada a un servicio de IBM o de mi proveedor, implementado en la nube o en las instalaciones. No quiero que los proveedores inicien conexiones con mis recursos, y quiero que los datos se transmitan dentro de la red IBM Cloud para reducir los riesgos de seguridad.
