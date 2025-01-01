Soluciones IBM Cloud

Múltiples cables de fibra óptica de colores
Encuentre una solución adecuada para usted

Vea cómo se puede utilizar IBM Cloud para construir una infraestructura escalable a menor coste, implementar nuevas aplicaciones al instante y ampliar la carga de trabajo en función de la demanda, todo dentro de una plataforma de alta seguridad.
Beneficios

Adopte las soluciones propias de cada sector en cuestión de minutos.
Aumente su velocidad manteniendo el control de todas las aplicaciones, con gobernanza y cumplimiento integrados.

Gestione plataformas y entornos en la nube conforme al código y escala de los sectores regulados.

Implemente y automatice continuamente las mejores prácticas a nivel de integración, implementación y cumplimiento.

Realice un seguimiento de las tendencias en seguridad de todos los entornos de servicios de nube y de múltiples nubes híbridas mediante una única interfaz de usuario.

Reduzca los costes operativos relacionados con aplicaciones mal configuradas.
Necesito asegurarme de que las cargas de trabajo de mi organización cumplan con las mejores prácticas según la normativa y la seguridad, estableciendo barreras de seguridad que limiten lo que pueden hacer los equipos de aplicaciones, supervisando continuamente el estado de la seguridad y el cumplimiento e identificando las infracciones y recopilando evidencias para las auditorías sin interferir en la agilidad de los procesos de desarrollo ni en la disponibilidad de la aplicación.
– Cliente de IBM Financial Services
Poder implementar una prueba de concepto a un repositorio de código con solo un par de pasos está genial. Esto no se ve normalmente en muchas de las nubes. Está muy bien, porque en algunos casos se puede tardar meses en conseguir que las pruebas de conceptos funcionen, así que poder hacerlo tan rápidamente es bastante sorprendente.
– Arquitecto de soluciones en una empresa de consultoría
Arquitecturas implementables Encuentre la arquitectura implementable que mejor se adapte a sus necesidades y que le ayude a acelerar la innovación, mejorar la eficiencia y mantener la seguridad y el cumplimiento, al mismo tiempo que optimiza los costes. Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones DevSecOps

Utilice un conjunto de plantillas de cadena de herramientas de DevSecOps predefinidas diseñadas para la integración, la implementación y el cumplimiento continuos.  

 Explore esta arquitectura Servicios esenciales de seguridad y observabilidad de IBM Cloud

Implemente la seguridad básica y otros servicios de apoyo para prepararse para gestionar el cumplimiento de la seguridad de los recursos de su cuenta.

 Explore esta arquitectura Maximo Application Suite

Implemente una instancia de IBM Maximo Application Suite en un clúster de Red Hat OpenShift.

 Explore esta arquitectura Power Virtual Server con zona de aterrizaje VPC

Cree una oferta de IBM Cloud Power Virtual Servers (PowerVS) de acuerdo con las buenas prácticas y requisitos de IBM Cloud. 

 Explore esta arquitectura Power Virtual Server for SAP HANA

Implemente sistemas SAP en la infraestructura Power para arquitecturas implementables para optimizar el rendimiento de sus cargas de trabajo SAP HANA.   

 Explore esta arquitectura Plataforma Red Hat OpenShift Container en la zona de aterrizaje del VPC

Utilice la arquitectura desplegable para crear clústeres de carga de trabajo Red Hat OpenShift en una red VPC (nube privada virtual) segura.  

 Explore esta arquitectura Patrón de generación aumentada por recuperación (RAG)

Automatice la implementación de RAG con el soporte de IBM Cloud y los servicios de watsonx, integre los datos de su empresa en una solución de IA generativa.

 Explore esta arquitectura Zona de aterrizaje del VPC

Implemente una red VPC segura sin necesidad de recursos informáticos adicionales, para ayudar a mejorar su infraestructura en la nube. 

 Explore esta arquitectura VSI en la zona de aterrizaje del VPC

Implemente una VSI en la zona de aterrizaje de VPC para crear una infraestructura segura con servidores virtuales para ejecutar sus cargas de trabajo en una red de VPC.  

 Explore esta arquitectura
Desarrollo de aplicaciones

Cree aplicaciones en una estructura tecnológica moderna

 Modernización de aplicaciones
Actualice las aplicaciones empresariales heredadas
Migración a la nube
Obtenga ayuda para trasladar su infraestructura informática a la nube
Nativo de la nube
Cree aplicaciones que pueda implementar fácilmente en cualquier nube
DevOps
Automatice y mejore la construcción e implementación de los sistemas
Pruebas de software en DevOps
Pruebe los sistemas de forma continua y automática
Integración del software como servicio (SaaS)
Conecte e integre aplicaciones y datos entre redes
Inteligencia artificial

Resuelva problemas con IA en IBM Cloud

 IA para el servicio de atención al cliente
Convierta la asistencia estándar en una experiencia excepcional para el cliente
Chatbot
Machine learningnstruya e implemente modelos de machine learning
Ciencia de datos
Cree un chatbot para un dominio específico mediante Watson
InstructLab
Implemente modelos de IA personalizados como servicio
Machine learning
Cree un asistente de servicio al cliente personalizado mediante Watson
Red Hat AI on IBM Cloud
Ofrezca soluciones de IA en entornos de nube híbrida
Industrias

Obtenga soluciones para su sector

 Academia
Aproveche los recursos para estudiantes y educadores
Servicios financieros
Gestione el riesgo y el cumplimiento mediante controles preconfigurados
Gaming
Proporcione una infraestructura de alto rendimiento para juegos
Gobierno
Gestione la seguridad y el cumplimiento mediante controles preconfigurados
Atención médica
Mejore la toma de decisiones en los puntos de asistencia gracias a la nube
Comercio minorista
Cubra la demanda de los consumidores y fomente su crecimiento
Telco
Promueva un futuro de comunicaciones en la nube
Infraestructura (TI)

Construya y amplíe sobre la infraestructura de IBM Cloud

 Respaldo y recuperación
Automatice sus sistemas para copias de seguridad en la nube y para la recuperación de desastres
Migración a la nube
Obtenga ayuda para migrar su infraestructura a la nube
Estrategia de cloud
Obtenga ayuda para formular su estrategia de cloud empresarial
Conformidad
Gestione la conformidad con la normativa y la gobernanza a nivel interno
Computación confidencial
Proteja sus datos en reposo, en tránsito y en uso
Migración de datos
Traslade sus datos a la nube mediante modernas herramientas ETL
Alojamiento dedicado
Consiga aislar y controlar totalmente las cargas de trabajo fundamentales
DevOps
Automatice y mejore la construcción e implementación de los sistemas
Edge computing
Gestione e implemente recursos para una computación avanzada
Computación en la nube
Gestione la infraestructura, mientras gestiona su entorno
Alojamiento de juegos
Aloje sus juegos en nuestros servidores de mayor rendimiento
Computación por GPU
Implemente unidades de procesamiento gráfico (GPU) NVIDIA en los servidores de IBM Cloud
Computación de alto rendimiento
Ejecute problemas con una alta demanda de procesamiento en IBM Cloud
Gestión de cloud híbrido
Reciba nuestra ayuda para crear aplicaciones en una estructura tecnológica moderna
Gestión de la infraestructura
Gestión de la infraestructura
SAP
Ejecute las cargas de trabajo de SAP y garantice su seguridad y disponibilidad
Seguridad
Proteja sus datos y aplicaciones alojados en la nube pública
Servidores privados virtuales
Obtenga la máxima flexibilidad sin renunciar a la seguridad
VMware
Traslade las cargas de trabajo de VMware a IBM Cloud
Nube empresarial
Mejore el rendimiento y la escalabilidad de sus aplicaciones
Servicios en la nube

Una completa gama de servicios gestionados y de autoservicio proporcionados a través de la plataforma de IBM Cloud

 Infraestructura como servicio (IaaS)
Servidores Bare Metal y virtuales
Plataforma como servicio (PaaS)
Simplifique las operaciones con una plataforma en la nube flexible y escalable para desarrollar, implementar, ejecutar y gestionar aplicaciones. Ejecute contenedores, automatización, aplicaciones implementables, soluciones de bases de datos y servicios de seguridad y observabilidad en una única plataforma.
Informática sin servidor
Ejecute su contenedor, código de aplicación o trabajo por lotes en el tiempo de ejecución de un contenedor totalmente gestionado
Operaciones

Automatice sus operaciones informáticas y empresariales

 IA para el servicio de atención al cliente
Cree un asistente de servicio al cliente personalizado mediante Watson
Gestión de procesos empresariales
Optimice y automatice sus procesos empresariales
Chatbot
Cree un chatbot para un dominio específico mediante Watson
Gestión de decisiones
Utilice reglas empresariales e IA para automatizar las decisiones empresariales
Procesamiento de documentos
Clasifique y extraiga información de sus documentos mediante la IA
Gestión de los contenidos empresariales
Almacene, analice y trabaje con sus datos empresariales
Integración
Automatice todos los sistemas mediante la IA
Mapeado de los procesos
Modele y analice los procesos empresariales
Flujo de trabajo
Utilice lógica basada en reglas para automatizar el trabajo manual
Tipo de organización

Obtenga soluciones adaptadas a su negocio

 Midmarket
Opciones de nube para pequeñas o medianas empresas
Partner
Trabaje con IBM Cloud para prestar un mejor servicio a sus clientes
Start-up
Obtenga créditos a través del Programa Global Entrepreneur de IBM
