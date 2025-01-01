Ejecute las cargas de trabajo de misión crítica para las misiones de su empresa en IBM Cloud
Vea cómo se puede utilizar IBM Cloud para construir una infraestructura escalable a menor coste, implementar nuevas aplicaciones al instante y ampliar la carga de trabajo en función de la demanda, todo dentro de una plataforma de alta seguridad.
Adopte las soluciones propias de cada sector en cuestión de minutos.
Gestione plataformas y entornos en la nube conforme al código y escala de los sectores regulados.
Implemente y automatice continuamente las mejores prácticas a nivel de integración, implementación y cumplimiento.
Realice un seguimiento de las tendencias en seguridad de todos los entornos de servicios de nube y de múltiples nubes híbridas mediante una única interfaz de usuario.
Reduzca los costes operativos relacionados con aplicaciones mal configuradas.
Utilice un conjunto de plantillas de cadena de herramientas de DevSecOps predefinidas diseñadas para la integración, la implementación y el cumplimiento continuos.
Implemente la seguridad básica y otros servicios de apoyo para prepararse para gestionar el cumplimiento de la seguridad de los recursos de su cuenta.
Implemente una instancia de IBM Maximo Application Suite en un clúster de Red Hat OpenShift.
Cree una oferta de IBM Cloud Power Virtual Servers (PowerVS) de acuerdo con las buenas prácticas y requisitos de IBM Cloud.
Implemente sistemas SAP en la infraestructura Power para arquitecturas implementables para optimizar el rendimiento de sus cargas de trabajo SAP HANA.
Utilice la arquitectura desplegable para crear clústeres de carga de trabajo Red Hat OpenShift en una red VPC (nube privada virtual) segura.
Automatice la implementación de RAG con el soporte de IBM Cloud y los servicios de watsonx, integre los datos de su empresa en una solución de IA generativa.
Implemente una red VPC segura sin necesidad de recursos informáticos adicionales, para ayudar a mejorar su infraestructura en la nube.
Implemente una VSI en la zona de aterrizaje de VPC para crear una infraestructura segura con servidores virtuales para ejecutar sus cargas de trabajo en una red de VPC.
Cree aplicaciones en una estructura tecnológica moderna
Resuelva problemas con IA en IBM Cloud
Obtenga soluciones para su sector
Construya y amplíe sobre la infraestructura de IBM Cloud
Una completa gama de servicios gestionados y de autoservicio proporcionados a través de la plataforma de IBM Cloud
Automatice sus operaciones informáticas y empresariales
Obtenga soluciones adaptadas a su negocio
Cree su cuenta gratuita de IBM Cloud hoy mismo y tendrá acceso a más de 40 ofertas del plan Lite.